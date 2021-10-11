Нюръясько висёнэн но черодъёсын

Кылем арня ӵоже ЦУР Удмуртиын улӥсьёслэн 1 сюрс 551 юанэзлы валэктон сётӥз. Мар калыкез тужгес но сюлмаськытӥз?

Туспуктӥз Максим Егоров

Коронавирусэн герӟаськем юанъёс тужгес но трос вуизы. Калыклы тунсыко, кызьы прививка пуктон радъяське, тырмо-а вакцинаос. Удмуртиысь тазалыкез утёнъя министерстволэн ивортэмезъя, али «Спутник Лайт», «Спутник V», «ЭпиВакКорона» вакцинаосты пуктыны луэ поликлиникаяды яке Откябрьлэн 50 аресэзлэн площадез, 21 адресъя калыклэн тазалыкезъя центрын.

Озьы ик уно юанъёс вал поликлиникаосын кылдэм черодъёс пумысен, угось соосын сэрен приёме шедьыны туж секыт. Таин нюръяськон понна Удмуртиысь тазалыкъя министерстволэн косэмезъя, приёмъёс нуыны валтӥсь врачъёсты, отделениослэн заведующийёссэс, ординаторъёсты но бадӟым курсъёсын дышетскись студентъёсты-медикъёсты поттӥзы. Кутскиз ужаны «МедподдЕРжка» акция.

Калык юалляське сюресъёс сярысь но. Али «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» нацпроектъя тупатъяны чаклам сюресъёс 90 процентлы быдэстэмын ни. 1-тӥ шуркынмонозь вань ужъёс йылаз-пумаз вуыны кулэ.

Школаын дышетскисьёслэн но студентъёслэн анай-атайёссы сюлмасько, пиналъёссэс дистанционно дышетскыны уз-а косэ шуыса. Али Удмуртиысь Дышетонъя но наукая министерство «дистантэ» нокинэ поттыны уг дасяськы. Но коронавирусэн висисьёслэн лыдзы будыны кутскиз ке, ваньмыз воштӥськыны быгатоз.

Социальной сетьёсын пукисьёс юало, кызьы сирота кылем пиналъёслы единовременной выплата басьтон понна свидетельствоосты басьтоно. Куриськонъёсты Удмуртиысь калыкез улон-вылонын утён политикая министерство 1-тӥ сентябрьысен кутэ. Та дыр куспын 128 мурт куриськон гожтӥз ни. Вань документъёсты 30 ужан нунал ӵоже эскеро.

Тодады вайытӥськомы, кивалтӥсьёс социальной сетьёс пыр сётэм юанъёстылы валэктон котькуд нунал сётыны дась.

УД