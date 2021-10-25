Нырдэ ват!

Югдурез утёнъя, Транспортъя но сюрес хозяйствоя, Промышленностья но вуз каронъя министерствоосын, Роспотребнадзорын ужасьёс Ижысь транспортэн ветлӥсьёсты нуналлы быдэ эскеро. Чакла-а калык коронавируслэсь утиськон куронъёсты?

Туспуктэм Ижысь администрацилэн «ВКонтакте» бамысьтыз

15-тӥ октябре рейд ортчыку, шоркарлэн йырызлэн воштӥсез Дмитрий Чистяков «Ижевск городлэн администрациез» остановкае вуэмез бере ик егитъёсты синйылтӥз — маскаоссы ӧвӧл.

— Тӥ тодӥськоды-а, кыӵе югдур шаерамы? — нылъёслы-пиослы вератэк, ӧз чида Д. Чистяков. — Больницаос коронавирусэн висисьёсын тырмемын. Эмъясьёс шутэтсконэз тодытэк ужало. Тӥледлы секыт шат соослы юрттыны — калык пӧлы маскаен потыны?

Валамон ини, егитъёс тае тодо. Но одӥгзылэн но кисыосазы маскаоссы ӧвӧл. Дмитрий Александрович, тазьы луоз шуыса, азьлапал ик шӧдэм, кожалод — кунулаз пачкатэм маскаоссэ соослы люкылӥз.

— Трамвайын, троллейбусын, автобусын ӵукна но ӝыт сомында калык луэ! — вера

Д. Чистяков. — Маскаен ветлоно шуыса, радио, телевидение пыр весь ивортӥськомы, кондукторъёс но ялан верало, нош адямиос пелязы уг поно. Таин сэрен кенешим: рейдъёсы ӵем поталляломы, калык пӧлын валэктон уж нуомы. Шедизы ке укылтэмъёс, протокол

гожтомы, сотэк, жаляса

верано, элькунамы коронавирусэн югдур уз воштӥськы.

Дмитрий Александровичен соглаш кариськиз шаерысьтымы Роспотребнадзорлэн кивалтӥсезлэн юрттӥсез Софья Цыгвинцева:

— МВД-ен ӵош туэ 5 сюрс пала рейдъёс ортчытъямы ини, 14 сюрс котыр

протоколъёс гожтӥмы — ваньмыз-ӧвӧлэз ог 2 миллион манет тыр. Административной кыл кутон улэ сюремъёсты пыр-поч эскере суд. Со ик тыриськон тупатэ — 15 сюрс манетысен 40 сюрс манетозь. Пусъёно: рейдъёсы, штраф люканы шуыса, ми ум потаське,

валтӥсь ужпуммы — таза улон сярысь тодэ вайытон. Соин ик транспортын адями 1 пол маскатэк шеде ке, протокол ум гожтӥське. Чылкак мукет югдур, 3-4 пол маскатэк сюрылэ, маска сётыса но, дӥсяны пумит луэ, милемын но кондукторен кырсь кылъёсын вераське, мыжыкъёсыныз шонаське ке. Тросэз маскаоссэс ым котыразы гинэ возё. Сыӵеослы одно ик валэктӥськомы: маска одно ик нырез шобыртыны кулэ!

Транспортын сяна, али эскеронъёс мыно магазинъёсын, сиськонниосын но пӧртэм огазеяськонъёсын. Та арня вискын рейд

ортчытэмын 140 столовойын но кафеын. 8-саз куронъёсты тӥяса ужало вылэм — кунооссы ӝыт 23 часлэсь берозь пукылӥллям. Оглом 28 протокол гожтэмын.

— Таӵе рейдъёсын маскаен адямиосты гинэ ум учкиське, — валэктэ С. Цыгвинцева. — Эскериськомы, шуом, магазинын вань яке ӧвӧл кышкыт вирусэз быдтӥсь суретсы, нуналаз кӧня пол ӝажыосты, выжъёсты ӵушалто, кызьы ужбергатӥсь «Тазалыкъя журналэз» нуэ но мукет. Бадӟым саклык висъяськомы 65 арессэс ортчемъёслы. Соосты али доразы пукыны косэмын, угось коронавирусэн сэрен улонысь кошкемъёс пӧлысь бадӟым люкетэз — мӧйыос. Но транспортын соос вань ик.

Зэм но, 28 номеро автобусэ пуксеммы бере арлыдоос трос адскизы. Ярам коть, ваньзылэн ымныразы маскаос дӥсямын.

— Шумпотӥсько, берло арняосы тросэз транспортэ маскаен пуксё, — вера кондуктор Марина Кайруллина.

— Котькуд линиез котькуд нунал 2 сменаен эскериськомы, — кондуктор борды итӥськиз контролёр Вера Семенихина. — Нунал куспын 5-10 котыр укылтэмъёсты шараяськомы. Соослэн ӵем дыръя, маскаоссы сяна, уг луо на билетъёссы но.

ИПОПАТ шумпоттӥз: Ижын калык тымиськыса медаз ветлы шуыса, 4-тӥ октябрьысен 36 но 79 номеро автобусъёслэн лыдзы будэтэмын. Берпуметӥ остановкаосын котькуд трамвайысь, автобусысь, троллейбусысь кутӥськонъёсты кондукторъёс антисептикъёсын пазяло. Вань кондукторъёслы коронавируслэсь вакцина пуктэмын.

Автобусысь трамвае, трамвайысь троллейбусэ пуксьылыса, ортчиз 2 час. Та дыр куспын рейд ортчытӥсьёс 2 протокол гожтӥзы — воргоронъёс керӟег мылкыдзэс ӧз ватэ: маска ум нуллэ, прививка ум пуктэ, пе. Нош шутэтскон нуналъёсы ортчем рейдъёсын эскеремын вал Ижысь Октябрь ёросысь 20 автобус но 13 троллейбус. 10 адями вылэ административной уж ӝутэмын. Туэ понна оглом 17 сюрс 500-лэсь ятыр протокол гожтэмын ини.

Ольга Корепанова