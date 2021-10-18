Нуналлы быдэ одӥг врач 60 муртэз эмъя
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8-тӥ-14-тӥ коньывуонэ Удмуртиысь Улосэн кивалтонъя центр (Центр управления регионом) синйылтӥз: арня ӵоже кивалтӥсьёс соцсетьёс пыр вуэм 1 сюрс 307 юанлы валэктон сётӥзы. Кылем арняен ӵошатыса, со 244 юанлы ичигес.
Нырысетӥ интыын — коронавирусэн герӟаськем юанъёс. Соцсетьёсын ӝожтӥсько, эмъясез доре ӧтьыны секытгес луиз шуыса. Удмуртиысь тазалыкез утёнъя министерство пусйиз, али, гужемен ӵошатыса, вазиськисьёслэн лыдзы трослы будӥз шуыса. Нуналлы быдэ ковидэн нюръяськонъя бригадаысь огез врач 60 мурт доры вуылэ.
Тазалыкез утёнъя удысын мукетыз но сюлмаськытэ: поликлиникае гожтӥськыны уг луы, врачъёс уг тырмо. Эмъясьёслы юрттон понна Удмутиын нош улӟиз «Мед ПоддЕРжка» акция, отчы 100-лэсь трос волонтёръёс пырисько, соос пациентъёслы ПЦР-тестъёссылэсь йылпумъянъёссэс верало, пыронын температура мерттаса сыло, асьсэ машинаосын врачъёсты вызовъёсы нулло.
Трос юанъёс вуо сюресъёсты лэсьтон но тупатъян пумысен. «Инцидент Менеджмент» программалэн юрттэменыз луэ тодыны, ку йылпумъяськозы таосыз яке соосыз сюрес ужъёс.
Калыкез ульчаосты югдытон, тротуаръёсты тупатъян но сюлмаськытэ. Али Сюмси ёросын Орловское черкогуртын ву гумыосты тупатъло, Эгра ёросын Унтем гуртын сюрес лэсьто. Ваньмыз лэсьтӥське калыклэсь вазиськонъёссэс эскерыса.
Соцсетьёсын тунсыкъясько, кызьы нылпи пособиосты басьтыны луэ. Калыкез улон-вылонын утёнъя министерстволэн ивортэмезъя, трос нылпиё семьяослы выплата басьтон понна соцзащитая органъёсы вазиськоно завялениен, паспортэн, нылпиослэн вордӥськемзы сярысь свилетельствоослэн копиосынызы, 18-23 аресъем пиналъёслэн очно амалэн дышетскемзы сярысь справкаосын, ар ӵоже басьтмэм уждунъёс но стипендиос сярысь справкаосын.
УД
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