Кытын улӥськод, кыӵе кылын вераськиськод?

Можга ёросысь Вуж Юбера гуртысь Анастасия Садовникова, ужысьтыз бертыса, кияз кутэ планшет, гадяз бырттэ значоксэ но кошке гурт кузя. Нунал куспын солы 22 адямиез гожтоно.

Можга ёросысь Вуж Юбераысь Анастасия Садовникова калыкез гожъяса ветлэ. Туспуктӥз Максим Егоров.

Тани Вуж Юбераысь Юберинская ульча кузя тубыкуз, со азе почтальон Валентина Никитина потӥз.

— Настя, Настя, сыл! Тыныд гожтэт вуиз, — Анастасия вадьсы «Жигулизэ» дугдытыса, почтальон кышномуртлы гожтэт мычиз. — Дырыд вань ке, оло, монэ гожъялод но?

— Ойдо, юанъёс секытэсь ӧвӧл, чаляк ортчом, —пальпотӥз Анастасия Садовникова.

Анастасия планшетсэ поттӥз, «Жигулилэн» капотэз вылэ интыяськиз но Валентина Петровналэсь юалляськыны кутскиз: кызьы нимды, ужаськоды-а, кыӵе кылъёсын вераськиськоды, кыӵе коркан улӥськоды… Валентина Никитина ваньмызлы валэктонъёс чаляк сётӥз. Анастасия соку ик планшетаз гожъяз.

Анастасия ужа гуртысьтызы «Югдон» эштосын скал кыскись луыса. 4 часын ӵукна ик фермае мынэ. Скал кыскыса, гурт котыраз со но та ужез лэсьтэ на. Нылпиосыз уго 1-2 гинэ ӧвӧл — 5 кузя! 4 часын ӝыт нош ик ужаз

дыртэ. Калык дортӥ ветлыны висказ гинэ дыр шеде. Со сяна, нунал пумын ӝог Интернет юрттэмъя, вань люкам иворез Кватчие кураторезлы келяно на. Ку вуттэ?

— Ужез секыт ӧвӧл, мон сое тодӥсько: 2010-тӥ арын лыдъясь-чотась вал ни, — шуэ Анастасия. — Соин ик сельсоветысь жингыртӥзы но, соку ик соглаш кариськи. Машинаед, пе, луыны кулэ на, уго сьӧрлось гуртъёсы потано луоз. Рульме 8 ар бергатӥсько ни. Мыным Выль Юбераысь, Вуж Юбераысь, Александроволэн Садовой урамысьтыз калыкез, Чурайгуртысь (Замостные Какси) 11 коркан улӥсьёсты гожтоно. Нуналаз

ог 22 адямиез планшетэ пыртоно. Мон калыкен вераськыны яратӥсько. Гурт калык монэ тодэ, умой пумита. Ачим Александрово школаын дышетски, Садовой урамын дышетӥсе улэ. «Настя, мон тонэ возьмасько ни», — шуиз. Милемлы нимтулын список ӧз сётэ, адресъёсмы гинэ вань, соин ик уг тодӥськы, кӧня адямиез лыдъяно-чотано луоз. Корка пырисько, кин отын улэ, ваньзэс гожтӥсько.

Огъя вераса, Анастасиялы толэзь ӵоже 400-лэсь трос адямиез гожтоно. Та вакытлы со 220 адямиез гожтӥз ни.

Мария ВЕКШИНА