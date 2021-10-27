Кылбуръёс вордӥсько… кранын пукыса

Можга ёросысь Пуйкагуртын вордӥськем удмурт нылаш куке малпалляз меда, улонэз сыӵе тунсыко луоз шуыса? Юлия Козлова 30 арлэсь ятыр кранэн ужа ни. Вылӥын пукыса ик, кылбур чуръёсыз но кылдо.

Юлия Козлова. Туспуктӥз Элина Кумачёва

Астэ утчан

Меми-дядизылэн соос 8 кузя будӥзы, Юля — сизьыметӥез. Бадӟымъёсыз апай-агайёсыз Иже улыны кошкизы но, Юлялэн но городын улэмез потыны кутскиз. Огвакытэ син азяз пуктылӥз, кызьы со трамвайын водитель луыса ужалоз! Ма, классысьтызы вань нылъёссы огкылэ вуизы вал: школа бере трамвай нуллыны дышетскозы. Но огнуналэ пӧлысьтызы кудзы ке шуиз:

— Нылъёс, асьмемыз трамвай нуллыны уз кутэ — ӟуч кылын чебер ум вераськиське, акцентмы вань… Нош трамваез нуллӥсьлы остановкаослэсь нимзэс верано луоз.

Нылъёслэн льӧль малпанзы пумен тӧлӟиз. Юлялэн но мылкыдыз воштӥськиз. 8-тӥ классэз йылпумъямез бере Иже кошкиз, вуриськисьлы дышетскыны шуыса. Но училищее вуиз но, отын веразы: вуриськисе дышетскыны кутӥськом 10-тӥ класс бере гинэ…

Улон ачиз сюрес возьматӥз: ӵапак со вакытэ вуриськисьёсты дасянъя училищее лыктэм вылэм мукетысьтыз училищеысь мастер. Со Юляез лӧпкытӥз: ойдо ми доры дышетскыны — кельшоз, улон инты но сётом.

Ю. Козлова Ижысь 4-тӥ училищеысь станочница-наладчица луыса потӥз. Дышетскыны, зэмзэ но, туж кельшиз, пе, — визьнодасьёссы умоесь вал, группаяз туж эшъяськизы.

Льӧмпу йылысь — кранэ

Но ужаны кутскемез бере Юлия бӧрдон калозь вуылӥз. Россиысь 8 номеро Спецстрой бордысь пу дасян заводын 3 ар ӵоже ужатозяз, кӧня секыт пулъёсты ӝуткано луиз. Куддыръя коръёсты 3-4 кузя но уг вормо вал.

Одӥг пол ӵош ужась эшез дэмлаз:

— Юля, ойдо крановщицалы дышетском!

— Ма, ӧйтӧд, — вазиз пумитаз Юлия. — Ӝуждалалэсь бон мон уг кышкаськы, пичи дыръя льӧмпуос вылтӥ трос кечыръяськисько вал. Мыном ке мыном…

Крановщицалы дышетскемзы бере кыксы но нылъёс пу дасян заводэ ик кылизы. Но табере пуксизы кранъёс сьӧры — огез 10 тонна секталаез, мукетыз 7 тоннаез ворме. Кабинаоссы 4-тӥ-5-тӥ этаж кемын. Но ӵошенназы кема ик ужаса ӧз вуттэ, Юлялэн эшез бызиз, вордскем Шаркан палъёсаз кошкиз.

— Ой, кыӵе куректӥ мон, огнам кылисько шуыса, — со вакытэз тодаз вае Ю. Козлова. — Угось соку наставницае но бордам ӧй вал ни, пенсие кошкиз. Нош ужаны умой-умой ӧй дышы на вал. Ужме уг пӧрмытӥськы ке, воргоронъёс мать кылъёсын ну! тышкаськыны кутскылӥзы. Нош мынам кӧты ӝож луылӥз но, тымет дуре васькыса (заводмы Иж тымет дурын вал), вузӥсько вал. Ой, мастермы туж умой вал. Со, мон доры лыктыса, буйгатыны вырылӥз: сокем эн ӝожомы, Юли, дышод ай, дышод. Собере воргоронъёс доры мынылӥз но ну! шоразы черекъялляз ук, малы, пе, егит ныл шоры кесяськиськоды.

Ачиз Юля жоб кылъёсын вераськыны ноку ӧз дышы — ӧз но дышетскы. Со понна ужаз зэмос мастер луиз. Зор-кот-а, тӧл-а, лымы-а — кранзэ юн возиз. Ачиз ик сое тупатъяны но дышиз. Ма, пе, ремонтникъёсты возьмаса дырез быдтод. Бадӟым техникаезлэсь со вань

детальёсызлэсь нимъёссэс, малы кулэ луэмзэс тодэ. Зэм, одӥг пол кезьытэн тормозной колодкаосыз кынмиллям — соосты ломен бералтыны турттонъяз ломлэн пумыз синкабак вылаз пезьдӥз, пусэз пыраклы кылиз.

— Но кранме туж яратӥсько вал, — веранзэ азинтэ Юлия. — Вис сюре ке, егитгес дыръям ай стрела вылаз потӥсько но, мышлань куасалтӥськыса, мостик лэсьтӥсько вал. Отысен ик шунды шорын загорать карылэме но вань. Кранлэн ведь стрелаез паськыт, отын коть кылльы, коть тэтча. Кабина пушкын но мон огнам кузё — отчы нокин уг туба.

Жаляса верано, пу дасян заводзы 2-3 ар талэсь азьло пытсаськиз.

— Кылӥськиз: цехъёсамы выль производство радъяны малпало ни, — пусъе нылкышно. — Но кранэ отын сылэ на, со палэнысен ик адӟиське. Конешно, шораз учкыса, сюлэмы шымырске ик.

Али Юлия Козлова ужа Ижысь механикая заводын. Татын но кранэ ик интыяськиз — таиз пичигес, ворттылэ цех пушкытӥ. Но солы но, шуэ, дыши ини. Кранын 30 арлэсь кема ужамез пусъемын уно таукаронъёсын, данъян грамотаосын, Россиысь ужысь ветеран луэ.

Лушкемен…

Юлия шӧдӥз: кранын пукыкуз, солэн йыраз туж ӵем лыкто кылбур чуръёс. Соин ик кабинаяз котьку возе ручка но тетрадь. Шуак лыктэм чуръёсты отчы гожтэ.

Кылбур гожъяны Ю. Козлова кутскиз, школаын дышетскыкуз ик. Бадӟым Кибья школаысьтызы удмурт кылъя но литературая дышетӥсьсы Ольга Александровна Тарасова литературая кружок нуиз — Юлия сое али но туж шунытэн ӵем тодаз вайылэ.

— Гожъямъёсме ысъялляй «Дась лу!», «Советской Удмуртия» газетъёсы, — веранзэ азинтэ Юлия. — Соку фамилие Егорова вал на. Мае газетын поттӥзы, ваньзэ нимысьтыз тетраде люкаса кельтӥ. Пусйылэмын, кӧня гонорар но тыризы шуыса! Озьы ик туж утьыса во­зисько Герман Ходыревлэсь но Владимир Возняковлэсь гожтэтъёссэс — материал лэзисько ке, соос я ушъяса, я выль тема дэмласа мыным гожто вал, али но соослы бадӟым тау карисько.

2016-тӥ арын Юлия Козлова «Лушкемен…» кылбур бичетсэ поттыны быгатӥз. Али дася 2-тӥ сборниксэ. Куд-ог кылбуръёсыз кырӟанъёслы но пӧрмизы ни, соосты быдэсто Геннадий Ганьков но Геннадий Кузнецов.

Аслэсьтыз кылбурзэ лыдӟыса ик, Юлия шедиз «Ижмаш» культурая юртысь калык театре но.

— Сыӵе театр вань шуыса, училищеын дышетскыкум ик, 17 аресам, тодӥ ни, — пусъе нылкышно. — Вис сюриз но, соку ик отчы мынӥ. Режиссёрлы Анатолий

Митрофановлы дӥсьтытэк гинэ верай: мон ачим кылбуръёс гожъясько… Иське, лыдӟы, пе. Лыдӟи. Шуиз: туж умой! Озьы мон театре сюри.

Театрын Юлиялэн нырысетӥ ролез пичи гинэ, но туж яркыт вал — «Катя» спектакльын Галя. Отӥяз, трос аръёс ӵоже театре ветлытозяз, рольёсыз пӧртэмесь вал, Юлия котькудзэ сюлэм пыртӥз поттылӥз. Театрын шудӥсьёс куспазы туж эшъяськылӥзы: Виталий Акбаев, Людмила Акбаева, Миша Липин… Татын ик Юлия пумитаз аслэсьтыз кузпалзэ но — Юра Козловез. Соос весь ӵош ветлӥзы театре, одӥг спектакльёсын шудылӥзы. Юрий али но Юлиялэн тужгес матысь, оскымон адямиез луэ.

— Жаляса верано, театрын ӵош шудэм эшъёсмы пӧлысь тросэз пӧламы ӧвӧл ни. Улонысь кошкиз Анатолий Андреевич Митрофановмы но, — лулӟе нылкышно. — Но улэпъёсызлэн улонзы азьлань мынэ. Отысь вань ӟечсэ басьтыса вуттоно.

Юлия Козловалы куддыр потылэ: пушказ кык мурт улэ. Озьы со куддыр туж дӥсьтӥсь, шаплы, нокыӵе секыт ужлэсь кышкасьтэм нылкышно луэ. Нош куддыр ассэ туж ненеген, лябен шӧдэ — я киужъёс борды басьтӥське, я кылбураны ӧдъя.

Элина КУМАЧЁВА

Уг пот пересьмеме

Егит дыръям ӧй жаля аръёсме.

Тур-пар лэзьяй ортчись нуналъёсме.

Ӧй тыршы соосты мон кутыны,

Ӧй вала дыртэмен дун сётыны.

Мӧйы луса, уг поты лэземе,

Но нокызьы уг лу ни кутэме.

Соос гинэ уг сыло, весь дырто,

Арен нунал табере ӵошатско.

Тӥ жалялэ, эн исалэ монэ,

Тӥ валалэ: уг пот пересьмеме.

Сюлмы мынам сыӵе ик бен егит.

Кырӟа но со, вера но со чырмыт.

Малы меда туж ӝог кошко аръёс,

Малы монэ уг жаляло соос?

Ваньзэ сое али мон валасько,

Котькуд ортчись часме но дунъясько.

Киям кутэм арган гинэ вала,

Пӧртэм мытэм гуръёс ни со дэмла.

Солы гинэ усьтӥ мон сюлэмме,

Солы верай лушкем малпанъёсме.

Юлия КОЗЛОВА