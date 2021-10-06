Кизнер ёросысь Безменшур гуртысь Нина Ивановна КУЗНЕЦОВА быдэс улонзэ калык пӧлын ортчытӥз. Табере кемалась пенсиын ял карыны быгатысал ни, но мылкыдыз ялан кыре-буре кыске, тэк пуконэз чик уг вала. Я ансамбль кылдытоз, я пукон корка радъялоз, кылбураны кутскоз… Школае урок но нуыны ветлэ на. Тыршемез пусъемын уно таукаронъёсын, данъян грамотаосын, «Россиысь огъя тодон-валан сётон удысысь дано ужась» нимын.

Нина Кузнецова

«Пумиськон»

— Туэ 68 аресме тырмытӥ ни, — арлыдзэ уг ваты Нина Ивановна. — Валаса уд вутты, кызьы 70 арес но тырмоз. Аръёс туж ӝог ортчо. Но та пумысен уг ӝожомиськы. Котькыӵе вакытлэн аслаз чеберез. Арлыдоослэсь нуналзэс мон кемалась дырысен пусйисько. Нимасько гинэ сое мукет сямен — улонэз валась, тӧдьы пужмерен шобырскем адямиослэн нуналзы.

Безменшурысь но Бертлоысь арлыдоос пӧлын «Пумиськон» клуб кылдытӥ вал — ог 15 кузя отчы люкаськылӥм. Пӧртэм праздникъёсты дэмен пусйылӥм, шуом, Арлыдоослэсь нуналзэс ик. Котьма сярысь вераськыса пукылӥм, кин киужзэ ваёз, кин выль маке пӧраны рецепт шедьтоз. Скандинав амалэн но поръям, аэробикаен но вырыны кутскылӥм. Тодамы вайылӥм вашкала, пичи дыръёсысьтымы кырӟанъёсты. Озьы пумен кырӟаны дышим — «Пумиськон» ансамбльмы кылдӥз, сцена вылэ но потам.

Шонерзэ верано ке, арлыдоосын ужаны трослы капчигес. Соос дышемын уртче, кенешыса улыны. Егитъёслэн куддыр дасьсэ возьмамзы потэ — ым шорад учко. Нош арлыдоос ваньзэ асьсэос лэсьтыны дасесь. Вань, кылсярысь, Нина Николаевна Бобковамы — колхозын заправщицаын ужамын. Али но тэк уг пукы, кыӵе чебер пӧзьёс, носкиос керттэ, мылкыдзэ кылбур чуръёсы ӧръя.

Жаляса верано, ожысь ветеранъёсмы пӧлысь берлоез ог 3 ар талэсь азьло кошкиз, кӧня ке гинэ вань на ужысь ветеранъёсмы. Но мыло-кыдо арлыдоосмы трос ик ай. Коронавирус алям бере секытгес луиз. Мултэс потаны кышкаськом. Собере, клубмес но ог 2 ар талэсь азьло пытсазы. Школа липет улэ ик пичияк клуб нерге усьтӥзы. Но артэ ик — нылпи сад. Кырӟаны кутскод гинэ — нылпиослэн кӧлон вакытсы вуоз.

Арлыдоосты юнме шорысь шутэтскыны уг келяло, вылды. Уката но адями секыт ужын ужа, висьылэ ке — 55 аресозь но ужаса, малпасько, тырмысал. Табере 5 арзэ будэтӥзы — со туж трос кадь. Ачим быдэс улонме школалы сётӥ. Пенсие потонме туж возьмай — жадьыны кутски. Ял карыны шумпотыса кошки вал, малпай, ганяк карисько. Зэмен но, нырысь туж кельшиз: дорын уж ужаське, нокытчы мыноно ӧвӧл. Но ар ортчемъя пумен секыт луыны ӧдъяз: тон нокинлы кулэ ӧвӧл кадь — 4 борддоръёс зӥбыны кутскизы. Озьы монэ нырысь клубе ужаны ӧтчазы, собере выльысь школае ӧтизы.

Доре кылён

— Безменшурын мон вордски, татын ик будӥ-дышетски, татчы ик бызи. Гуртамы улон азьло туж шулдыр вал! Али номыр ӧвӧл. Гурт хозяйство гинэ но куашказ. Нош соку ужазы кирпич, спичка поттон заводъёс, усьтэмын вал нылпи ваён юрт но. Со быдӟа бусыосы етӥн кизьылӥзы, фермаосын скал, парсь, курег вордылӥзы. Уж инты ваньзылы тырмылӥз. Анай-атайёс бордын нылпиос котьку юрттӥськылӥзы. Мон но етӥн но ишки, мажсаськылӥ но.

Ми семьяямы 3 кузя будӥм, мон пичиез. Вань на апае но агае. Анай-атаймы колхозын ужазы: мамамы нырысь кӧня ке школае техничкае потаз, собере гурт хозяйствоын рядовой кариськиз, папамы экономист но, кочегар но, завфермой но вал. Куиньнамес ик дышетӥзы.

Гуртын егитъёс туж трос вал. Ӝытъёсы гармошка шудэм улсын уллапалась выллапала, выллапалась уллапала кырӟаса ветлылӥм. Можгалась педучилищеез йылпумъяме бере монэ направлениея Можга ёросысь Пазялэ келяло вал. Но вуоно кузпалылэн, Анатолий Кузнецовлэн, монэ отчы лэземез ӧз поты. Мынӥд ке, уд берытскы ни, шуиз. Педучилищее лыктӥз но, чемоданме кутыса, гуртамы вайиз. Ог толэзь ортчыса, семья кылдытӥм. Гожтӥськыкумы загсын юало: асьтэлэсь-а фамилидэс кельтоды, карттылэсь-а басьтоды? Мон пайми: мон Кузнецова, со Кузнецов. Но котьма ке но, верано, пе. Картэлэсь басьто, шуисько, озьы мон кык полэс Кузнецова луи.

Пионервожатой

Анатолийлэн Ангелина сузэреныз (Ангелина Решетникова — удмурт кылъя дышетӥсьёслэсь «Выжы» ассоциацизэс кылдытӥсь — авт.) ми ӵошен 1-тӥ классэ мынӥм, Можга педучилищеын дышетским. Анайзы мынам нырысетӥ дышетӥсе вал. Семьяязы дӥсьтытэкгес пыри. Кызьы аслад дышетӥседлы «мама» шуыса вазиськод кадь? Но одӥг пол маке кулэ луиз, коркан огнам. Кыре потӥ — бергай, бергай: нокинэ уг адӟиськы. Кеськыны кулэ — кызьы уг валаськы: Анисья Дмитриевна шуыны умой ӧвӧл ни кадь. Каллен гинэ вази: ма-ма. Кыкетӥзэ вазьыны ӧй быгаты ни. Корка пыри но, сьӧрам ик мамамы но пыриз. Юри, пе, кыкетӥ ползэ мед вералод на шуыса, кылымтэ улсы кариськи вал. Но пумен дыши. Мамамы туж лякыт, визьмо адями вал.

«2»-ен уд кышкаты

— Мон пичи дыръям ик тодӥсько ни вал, дышетӥсь луо шуыса. Апае, Можга педучилищеез йылпумъяса, школаын ужаны кутскиз. Ӝыт пиналъёслэсь тетрадьёссэс учкыны кариськылӥз ке, мон со вӧзы юрттӥськыны пуксьылӥ, кытӥ-отӥ оценкаос но пуктылӥсько вал.

Можга педучилище мыным туж трос сётӥз. Отын баянэн но шудыны дыши, эктыны но ветлӥ, хорын но кырӟай, волейболэн но шудӥ. Ваньмон дыры чик ӧй вал. Алигес социальной вотэсъёсысь ми дышетскон вакытэ педучилищеын ужам дышетӥсьёслэсь туспуктэмъёссэс адӟи — синвуаськыса ик учки: сыӵе кужмоесь вал соос, но тросэз пӧламы ӧвӧл ни.

Педучилищеын басьтэм тодон-валанъёсы, быгатонлыкъёсы ужам но, улонам но туж юрттӥзы. Кылсярысь, куараез пуктыны быгатӥсько, мыдлань кырӟамез соку ик валасько. Дышетон методикаез отын ӧз сётысалзы ке, школаын ужаны кызьы кутскысал меда?

Ужаны кутскеме бере ик шор классъёсын дышетскисьёсты сётӥзы, кӧня ке предметъя урокъёс нуи: англи кыл, ботаника, история, музыка… 3 ар ортчыса, пионервожатой кариськыны куризы, собере — организатор, завуч. Ой, кӧня пуконо вал, пионер, комсомол собраниослы гинэ но дасяськыса. Нош кӧня ужрадъёс ортчылӥзы. Азьвыл ведь Интернет ӧй вал. Кызьы мае ортчытоно — ачид малпаськод-дасяськод. Татын но юрттӥз педучилищеын басьтэм тодон-валанэ.

Удмурт кун университетысь биолого-химической факультетын география специальностья заочно амалэн дышетски. Но группаямы туж эшъяським, угось ӵемысь полевой практикаосмы луыло вал, озьы, кылсярысь, Урал гурезьёсы но, Магнитогорске но ветлӥм. Нош малы географ луи? Апаелэн картэз Безменшур школаямы ик географ вал. Со ӵектӥз. Нош мыным туж тунсыко вал дуннеез тодыны. Конешно, нырысетӥ 2 арзэ дышетскыны секыт потӥз — высшой математикаез тодоно вал. Огаз экзаменын примерме лэсьтыны нокызьы уг быгатӥськы, преподаватель азе потыны черодэ вуиз ини. Со валаз, уг быгатӥськы шуыса: примерме ачиз йылозяз-пумозяз лэсьтӥз но зачёткаям «куинь» пуктӥз. Высшой математика, пе, географлы кулэ уз луы, нош кулэ луиз ке, выльысь дышетод. Али но со дышетӥсьлэсь фамилизэ тодӥсько на — Чканов, али но ӟечен гинэ тодам вайисько сое!

География урокъёсме котьку яратылӥ — пиналъёсты дышетэмея та предметлы эшшо золгес но золгес синмаськи кадь. Нылпиосы олимпиадаосын но трос вормонъёс басьтылӥзы. Висказ-висказ биология урокъёсты но мыным ик сётылӥзы. Али но тани географилы 9-тӥ классын дышетӥсько, кылемъёсыз урокъёсы — биология.

Быдэс улонзэ — школаын

Пиналъёс котькыӵеосыз вань, куд-огез юри но ӧч каре. Азьло пиналъёс, тодэмзы потыса, школае лыкто кадь потэ вал. Али озьы вераме уг луы. Дышетскисьёсмы 30 кузя гинэ кылемын на. Ӟечъёсыз пиналъёс городъёсы дышетскыны кошко, туэ гинэ, кылсярысь, 3 семья пиналъёсынызы валче кошкизы. Но тырше-а пинал дышетскыны, уг-а — одӥгзэс но кесяськыса дышетэме уг поты. Вал сыӵе учыр: туж йыры кур луыса, одӥгаз урокам куараме будэтытэк ӧй чида. Пиналъёс паймиллям, лэся, мукет дышетӥсьёсмылы верало, пе: Нина Ивановнамы туннэ тышкаськиз ке тышкаськиз. «Кык» шер пуктылӥсько. Ма, урод оценкаен туала пиналъёсты кышкатыны но уг луы ни.

«Ивановна» но мӧзмон

— Ноку ӧй палэнскылы кырӟан-веранлэсь, культуралэсь — со борды сюлмы кыске. Школьник дыръям ик кырӟаны ветлӥсько вал. Нош школае ужаны лыктӥ но дышетӥсьёс пӧлын ансамбль кылдытыны ӵектӥ. «Ивановна» нимано кариським — мынам атай нимыя. Школаямы егит крезьгурчимы вал — со туж юрттӥськиз. Озьы пичиен-пичиен удмурт, ӟуч кырӟанъёс дышетӥм, куараосмес пуктӥм. Собере сцена вылэ но потӥм — районамы ортчылӥсь тросаз ужрадъёсы ӧтчаны кутскизы, трос таукаронъёсын пусйылӥзы. Крезьгурчимы кошкиз но, со интые баянзэ кияз кутӥз кузпалы. Озьы кыкнамы но лумбытэн школаын ышылӥм. Анатолий Ефремович математикаен дышетӥсь вал, директор но луылӥз. «Ивановнамы» али но вань, но мон вис карисько.

Сюлэмылэсь культура борды кыстӥськемзэ шӧдыса ик, вылды, пенсие потэме бере клубе худруке ӧтизы вал — ӵапак ужась кулэ луиз отчы. Ма, сотэк но мынэсьтым я репертуар юаллязы, я эшшо маин ке юрттыны курылӥзы. Ӧтьыкузы озьы ик шуизы: сотэк но весь ми пӧлын, коть пичи ке но уждун басьтод.

Кузпалылэсь улонысь кошкемзэ туж секытэн чидай. Со кема висиз — больницаостӥ весь ветлоно луим. Висе ни ке но вал, школаысь гурт администрацие ужаны кошкиз на вал. Весь сюлмыз куректэ вал гуртмы понна. Сюресъёсты тупатыса ӧз ни вутты, но тымет котырмес утялтӥз ик на.

Огнам кылеме бере суй-пыдъёсы воксё юскиськизы. Пиналъёсмы соку бордамы уг уло ни вал, пичиез но дышетскыны кошкемын вал. Озьы пушкысьтым мӧзмонме кылбур чуръёсы кисьтыны кутски. Вань куректэмдэ муртлы уд вера ук. Нош бумага ваньзэ чида. Собере пумен компьютер сьӧры пукси. Гожъяськи но, социальной сетьёсын но бугыръяськи — ачим кадь кузпалтэк кылем палкышноосын тодматски, пичи дырысьтым эшъёсме, педучилищеын, университетын ӵош дышетскем эшъёсме шедьтӥ, сюризы Сибирьын улӥсь ӵыжы-выжыосы но! Пумен капчигес луиз-а, мар-а…

Гуртысь нылкышно

— Шумпотӥсько, улонлэсь бере уг кылиськы шуыса. Интернетэн тодматӥз ай кузпалы. Со школаын дышетӥсьёс пӧлын компьютерез дышетонъя кружок нуиз. Мон нырысь одӥг чиньыеным гинэ клавиатура вылысь букваосты шедьтӥсько вал. Анатолий Ефремовиче шуиз: быгатод кӧня ке чиньыен но печатланы, дышетскы.

Табере, компьютере уг кылзӥськы ке, пие юрттэ — ӵошен улӥськом. 3 пи вордӥм, 5 внукъёсмы ни — таос но ваньзы пиос. Кенъёсылы шуисько: тӥ но ведь мынам адӟонэным улӥськоды — шальтыр пиос пӧлын. Ныл кулэ ик вал — анайзэ со пиослэсь золгес валасал кадь. Но пиосыкенъёсы мынам туж умоесь. Кык бадӟымъёсыз семьяосынызы Ижын уло. Бадӟымез пие реклама бордын ужа, кыкетӥез — «Лудорвай» музей-заповедникын научной ужась, ваньмон дыръяз кубызъёс лэсьтэ. Пичиез тани бордам — информатикалы школаын дышетэ. Городэ кошкылӥз вал — берытскиз, гуртын ик умойгес, пе. Мыным капчигес луиз. Ваньзы ик пиосмы арганэн, гитараен шудо. Соос понна гордэктылоно ӧз луылы.

Ваньмон дыръям керттӥськыны вырисько, кроссвордъёс лэсьтӥсько, лыдӟиськисько, телевизор учкисько, уката но кельшо пудо-животъёс, пӧйшуръёс сярысь передачаос. Нош бакчамы мар быдӟа! Ӵужкушман гинэ 11 ведра октӥм! Кытчы сое карод! Пиналъёсы весь куарето: мама, астэ кӧня ке но жаля ни, ганяк кариськы! Я, скал вордэмысь дугдӥ ни, чипы-курег, парсь гинэ кылизы на. Соин ик ӝыт берозь изьыны уг валаськы ке, ӵукназэ но бер султӥсько — ог 6 но ӝыныен. Гуртысь нылкышноос со вакытэ, скалзэс кыскыса, йӧлзэс сдавать карыны мыно ни.

Малпасько, гуртысь нылкышноос городын улӥсьёсызлэсь али трослы ик уг висъясько ни. Гуртын улон трослы капчигес луиз. Куке но, оло, вал мылкыды Безменшурысь кошкыны. Но ӧй кошкы шуыса, уг жаляськы. Мон та музъем вылэ лулыным-сюлмыным бурмемын.

Элина КУМАЧЁВА