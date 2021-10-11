Концертъёс уз луэ…

Шаерамы ковидлэсь чакласькон куронъёсты эшшо но кужмоятӥзы: 11-тӥ коньывуонысен элькунамы трос калыкен ужрадъёсты ортчытъяны ӧз лэзе.

Кылем арын артистъёс ковидэн йырин ӝыны арлэсь кема ӧз ужалэ

QR-код но ПЦР-тест

Куарусён толэзьлэн пумаз Удмурт Республикалэн Правительствоезлэн коронавирусэн нюръяськонъя оперштабез люкаськылӥз. Соку, кылдэм югдурез лыдэ басьтыса, Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов культурая учреждениос азе нимысьтыз куронъёс пуктӥз ни вал: 5-тӥ коньывуонысен спектакльёсы-концертъёсы лыктӥсьёслэсь вакцинацияя сертификатсылэсь QR-кодзэ яке висисьтэм луэм сярысь (72 часлэсь вужгес медаз луы) ПЦР-тестсэс курыны кулэ. Таин валче мар малпало но кызьы ужаны дасясько культурая учреждениос?

Та вакытэ Удмурт театрын бадӟым классъёсын дышетскисьёслы чаклам театр искусствоя фестиваль мынэ. Сое ярато нылпиос но, анай-атайёс но, уката ик — дышетӥсьёс. Удмурт театр луонлык сётэ

ӟуч классикаен спектакль пыр тодматскыны. Артистъёс возьмато А. Грибоедовлэн «Горе от ума» (12+), А. Пушкинлэн «Капитанская дочка» (12+), Н. Гогольлэн «Ревизор» (12+) но «Мёртвые души» (12+), И. Тургеневлэн «Отцы и дети» (12+) но мукет писательёслэн произведениоссыя дасям спектакльёсты. Удмурт театрлэн директорез Андрей Ураськин верамъя, та постановкаосы билетъёс котьку мыло-кыдо вузасько вал. Туэ но билетъёс вузамын, пандемия вакытэ куронъёсты лыдэ басьтыса — учкон залэз 75 процентлы гинэ тырмытыны луэ. Тросэз интыос Пушкинской картаосъя басьтэмын. Но 5-тӥ коньывуонысен спектакльёсы лыктӥсьёслэн вакцинацияя сертификатсылэн QR-кодзы яке висисьтэм луэм сярысь ПЦР-тестсы луыны кулэ. Таин валче трос юанъёс кылдо:

— Та спектакльёсы Пушкинской картая билет басьтэм егитъёс ПЦР-тест сётыны ӧжытсэ 1 сюрс манетэн уз мынэ, озьыен, соос спектакле воксё уз лыктэ. Туннэ нуналлы билетъёссэс берыктӥсьёс ӧвӧл на. Но телефонмы ӟырда, дышетӥсьёс жингыръяло. Лэ­зёмы-а ми нылпиосты спектакльёсамы, соослэн прививказы но ПЦР-тестсы но ӧз луы ке? Лэзёмы. Милям нокыӵе правомы ӧвӧл 18 аресозь пиналлэсь вакцина пуктэм сярысь QR-кодзэ яке ПЦР-тестсэ курыны. Бен, дышетӥсьёслэсь но спектакльёсы лыктӥсь мукет учкисьёслэсь курытэк уз луы, — шуэ Андрей Ураськин.

Удмурт театрлэн директорез тодаз вае кылем арын пандемиен сэрен кылдэм шуг-секытъёсты. Соку артистъёс 7-8 толэзь ӧз ужалэ — оштолэзьысен шуркынмонозь спектакльёс ӧз мынэ. Нош декабре 50 процентлы учкисьёсын тырмытэм залэн ужаны кутскизы. Коронавирусэн сэрен театр 13 миллион манетлэсь трос ыштонъёс адӟиз.

— Висисьёсын югдур шаерамы ӧз воштӥськы ке, туэ но ужаны секыт луоз. Пандемия дыръя но учкисьёс сярысь вунэтыны уг яра. Ми али ик программаямы воштонъёс пыртӥськомы ини. Кулэ луиз ке, учкисьёсты нош ик шахмат амалэн пуктылом, ӝыны залэз (250 инты) гинэ тырмытом. Выль арлы чаклам концертъёсмес кулэстӥм ни. Но премьераос луозы. Кылсярысь, 3-тӥ шуркынмонэ «Троллейбус» (16+), 11-тӥ толсуре

В. Шукшинлэн веросъёсызъя дасям «Сайкыт толэзь улын…вераськонъёс» (12+) спектакльёс. Ум вунэтэ пичи учкисьёсмы сярысь но. Соос понна дасяломы выль выжыкыл, — шуэ Андрей Ураськин.

Операя но балетъя театрысь крезьгуръя но литературая люкетэн кивалтӥсь Анна Соловьёва верамъя, театр 11-тӥ коньывуонозь ужалоз дышем сямъя ик, но, учкисьлэсь QR-кодзэ яке ПЦР-тестсэ юаса.

— Югдур сюлмаськытэ милемыз но, учкисьёсыз но. Кинлэн ӧвӧл вакцинаез, билетъёссэс берыкто, но

соосты син куспын мукетъёсыз басьто. Али кассаын билетъёс ӧвӧл. Валамон ини, кылем арын сямен, 8 толэзь ужтэк пукеммы уг поты. Миым 1-тӥ декабре гинэ премьерамес пуктыны быгатӥм вал. Туэ тулыс, Д. Вердилэсь «Аида» (12+) операзэ но мукет балетъёсты возьматыса гинэ, долгъ­ёсысь потыны пӧрмытӥмы. Туэ сезонамы 3 выль премьера дасяськомы. Учкисьёс туж возьмало опереттаосты. Кылсярысь, нырысетӥ премьера чакламын вал 28-тӥ коньывуонэ И. Штрауслэн «Летучая мышь» (16+) опереттаезъя. Туннэ нуналлы отчы 1 билет гинэ кылемын на. Мар луоз табере, шуг вераны, — мылкыдзэ усьтӥз Анна Николаевна.

Онлайнэ выжон

— 1 нуналэз гинэ басьтоно ке, туэ 5-тӥ октябре шаерамы коронавирусэн черлаз 280 адями, кылем арын та нуналэ ик 117 мурт вал, — меӵак эфирын пусйиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. — Стационарын ковидлэсь али эмъяське 3 сюрс 445 адями, миым та вакытэ —

1 сюрс 667 мурт вал. Тросэз секыт висё. Нош вакцинация республикаямы дыг мынэ. Гужем арня куспын 28 сюрслэсь ятыр адями прививка пуктэ ке вал, али — ог 13 сюрс гинэ. Вакцинаен нокыӵе шуг-секытъёс ӧвӧл, складъёсын 200 сюрслэсь ятыр доза вань. Бен, прививка пуктэм адямиос но висё. Но вакцина басьтэмъёслэсь лыдзэс учконо ке, отысь 1,5 процентэз гинэ ковидэн черлазы, висёнзы капчиен ортче. Азьланяз шаерамы ковидэн черласьёс ӧз кулэсме но вакцина пуктӥсьёслэн лыдзы ӧз буды ке, куронъёсты эшшо но

чурытатоно луоз, кин тодэ, оло, дышетскисьёсты но

дистантэ поттоно луомы, — шуиз Александр Бречалов.

Удмуртиысь культурая министерство 11-тӥ коньывуонысен улонэ пыӵано воштӥськонъёсъя малпанзэ уг шарая, шыпыт улэ. Эктоника проектлэн резидентэз Пётр Пушкин ӝож мылкыдзэ уг ваты:

— Кылем арын ми ӧм ужалэ мартысен июль пумозь. Коньдон ыштонъёс но бадӟымесь вал, мылкыд но куашказ. Туэ милям концертъёсмы-

дискотекаосмы чакламын вал ни, Выль ар шутэтскон вакытозь. Арлы быдэ 2-3 ужрад. Соосты выжтыны уг луы, иське, ум ортчытэ.

Удмурт филармониысь «Шулдыр ӝыт» ансамбльлэн администраторез Михаил Михайлов верамъя, коллективысь артистъёссы нырзэс уг ошо.

— «Шулдыр ӝыт» выль концерт сезонэз усьтӥз «ИнSound» проектэн, 28-тӥ коньывуонэ Анатолий Ушаковлы сӥзем юмор ӝыт

ортчыны кулэ вал. Ды­шетӥсьёслэн но гурт удысын тыршисьёслэн удыс нуналъёссылы сӥзьыса, ёросъёсын трос концертъёс чакламын вал. Ваньмыз воштӥськиз, соос уз ортче. А. Ушаковлы сӥзем ӝытэз 25-тӥ шуркынмонлы али выжтӥмы, оло, югдур умой пала воштӥськоз шуыса. Кылем арын онлайн концертъёс трос ортчытъямы. Кивалтӥсьмы Наталья Ушакова трос кужымзэ понӥз учкисьёсын кусыпъёсмес возён понна. Соку арлыдо учкисьёсмы но компьютерен эшъяськизы. Ӟечезлы осконэз ыштыны уг яра. Артистъёс ӧз ке висе, репетициос озьы ик ортчылозы, — шуиз Михаил Михайлов.

Галина СЕМЁНОВА

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ