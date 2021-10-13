Картошка удалтӥз, ю-нянь куасьмиз

Бусы ужъёс ваньмыз сямен йылпумъяськизы. Кыӵе вормонъёсын пумитало гуртоос удыс праздниксэс? Туэ Россиын сое пусъё 10-тӥ октябре. Шаерамы гурт удысын ужасьёсты сӥлы карозы 18-тӥ октябре онлайн амалэн.

Туспуктэм Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн пресс-службаезлэн

Юрттэт вуоз

Куазь туэ тырмыт урожай люканы нокинлы но ӧз сёты. Бусыосысь оглом калтэмын 496,2 сюрс тонна ю тысь.

Куасьтэм, тазатэм бере со эшшо ог 10-12 процентлы кулэсмоз на. Нош туннэ лыдпусъёсъя котькуд гектарысь шорлыдын 14,6 центнер ю-нянь бичамын. Нялтас вераса, кылем арын 703 сюрс тонна ю кутсамын вал. 92 сюрс тонназэ гуртоос вузаны но пӧрмытӥзы, нош туэ асьсэос мае басьтыны ӟудо.

— Юос улэ 341 сюрс гектар висъямын вал, — шуэ Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоысь музъем кусыпъёсъя но будосъёсъя ёзэн кивалтӥсь Алевтина Бурдина. — 39 сюрс гектар вылысь урожай шунды шорын номырлы ярантэм сутскиз. Со сяна, 12,5 сюрс гектар вылысь юосты, векчи но лапег кылеменызы, пудо сиёнлы сяна дасяны ӧм пӧрмытэ. Югдур капчи ӧвӧл. Гуртоослы тулыс кизён вылысь 100 сюрс тонна кидыс кулэ. Толзэ пудоез кӧттыро поттыны ог 450 сюрс тонна фураж кулэ. Скалъёслы, кунянъёслы хозяйствоос, оло, амбаръёссэс куръялозы ик. Нош парсь но тылобурдо будэтӥсьёс зол шуге-леке вуэмын. Соослы ичизэ ог 500 сюрс тонна ю тысь кулэ, басьтыны дунъёс туж зол тэтчемын. Шаерамы кӧс улэмен шуэрес учыр (ЧС) ялӥмы вал, но ыштонъёслы компенсация федерал бюджетысь ӧз висъяськы. Котьма ке но мукетыз юрттэт чакламын: рапс будэтӥсьёслэсь оглом 21 миллион манет субсидия басьтыны али документъёссэс кутӥськомы. Таиз культура тужгес зол сутскиз — 30 процентэз воксё быриз. Озьы ик субсидия вуоз кылем арын ю тысь вузаны быгатэм хозяйствоослы. Со сяна, элитной но оригинальной кидыс будэтӥсьёслы юрттэт сётӥськоз. Та гуртоослы басьяськыны кӧня ке коть юрттоз.

Министерствоысь специалистъёс пусъемъя, уйпалан тужгес трос урожай басьтӥзы Шаркан ёросысь хозяйствоос — 25,3 сюрс тонна, Глазов но Балезино ёросын 1-2 сюрс тонналы гинэ ӧжытгес. Лымшор палан тужгес удалтӥз Алнаш ёрослы — 49 сюрс тонна урожай люканы быгатӥзы. 2-тӥ интыын Можгаос — 45,5 сюрс тонна, 3-тӥ луизы вавожъёс — 39,2 сюрс тонна.

Сиён начар

Гуртоос тол улэ кизёнзэс йылпумъязы. Ю тысь 71,2 сюрс гектаре понэмын, чак­ламлэсь со 20 процентлы уногес. Алевтина Бурдина пусъемъя, али кидыс сюриз ай. Тужгес трос инты озимойёслы висъямын Сарапул ёросын — 8,2 сюрс гектар. 2-тӥ интыын — Можга ёрос — 5,9 сюрс гектар, 800 гектарлы гинэ ӧжытгес кизизы вавожъёс. 6-тӥ сентябрьлы толлы небӟытэмын-гыремын ни 274 сюрс гектар бусыос, чакламлэсь со 82 процент луэ.

— Туэ тросгес кизимы ке, тулыс пудоез сюдыны зелёнкалы ке но яралоз шуыса, бусыоссэс паськытатӥзы, — шуэ Алевтина Михайловна. — Али котькуд йырлы шорлыдын 20,7 центнер сяна сиён дасямын ӧвӧл, нош ичизэ 25 центнер кулэ. Нош сюдоно пудо ог 228 сюрс йыр. Зэм, туннэ хозяйствоос пудо сиён басьтон сярысь туж ик уг сюлмасько на. Куд-огез гинэ артысь улосъёсы турнаськыны поталляз. Мукетъёсыз оло коньдонзэс шыръяло, оло, тулысозь адӟом ай, шуо. Но сиёнэз концентратъёсын уд вошты — йӧл усёз шуыса чак­ласькомы.

Тужгес трос пудо сиён люканы быгатӥзы якшур-бӧдьяос — йырлы быдэ ог 34 центнер, но татын пудозы но 2 сюрс йыр гинэ. Туннэ тужгес трос пудозы

вавожъёслэн — 21 сюрс, таосты сюдон вылысь йырлы быдэ 16 центнер гинэ сиён дасяны пӧрмытӥзы, та тужгес ӧжытэз. Озьы ик 14-16 сюрслэсь ятыр скалъёссы Шаркан, Можга, Балезино но Алнаш ёросъёсын, но татын но йырлы быдэ 17-18 центнер гинэ сиён дасязы.

Кубисталы вожмасько

Бусыын кылемын на етӥн, картошка но мукет бакча сиён. 5 сюрс гектар пӧлысь 1 сюрс палаез лыз буртчин быремын. Куазен солы тужгес зол ӧз удалты. Нош картошкалы но бакча сиёнлы сутӥсь шунды пайдаё луиз — нымы-кибыослы вӧлскыны ӧз сёты, озьыен, картошка, кубиста, кешыр, гордкушман толзэ чебер утиськозы, шуэ Алевтина Бурдина.

— Хозяйствоос но фермеръёс бакча сиёнъёссэс, ву кисьтаса, утьыны быгатӥзы, — вера Алевтина Михайловна. — 25 процентэз гинэ сутскиз. Туннэлы 1 сюрс 325 тонна кубиста, 499 тонна гордкушман, сомында ик кешыр люкамын ни. Чакламлэсь 80 процентэз копамын картошка — урожай гектарлы быдэ 146 центнер луэ. Оглом 60 сюрс тонна бичам картошка пӧлысь 7 сюрсэз вузамын ни. Туэ бакча сиёнъёслы дунъёс умоесь — гуртоос шумпотэмын. Пӧсь куазь дыръя гуртоос котьку бадӟымгес выручка поттыны быгато. Оскон вань, вуоно арын бусыоссэс паськытатозы шуыса. Берло дыре, вузаны инты шедьтымтэенызы, лудъёссэс кӧня ке гектарлы пичиятӥзы ни вал.

Елена САРАМАТОВА