«Инмар сётэм мертаса…»

Надежда Хайдарова

Надежда Васильевна ХАЙДАРОВА, «Вордскем кыл» журналын 30 ар ӵоже ужатозяз, нылпи садъёсысь визьнодасьёслэсь но покчи классъёсын дышетӥсьёслэсь ужъёссэс люкаса, 300 кырӟанъёсын но нотаосын «Лэйкась гуръёс», выжыкылъёсын «Выж ми доры, Выжыкыл» книгаос, сям-йылолъёсын «Пӧлэстӥськем вапумъёс», шудонъёсын «Чиньы но Пӧлы эшъяськизы» но мукет юрттэт бичетъёс дасяз ни. Удмуртиысь сӥё-дано журналист воспитательёслы туж матысь эш луэ. Та нуналъёсы Надежда Васильевна 55 аресъем юбилейзэ пусйиз.

— Асьтэ синмыныды учкыса, Надежда Васильевна Хайдарова — кин со?

— Нырысь ик — алнаш ныл. Алнаш гурезь йылэз адӟисько гинэ, сюлмы лурс-ларс каре. Пумтэм яратӥсько алнашъёсыз, удмурт калыкез, вордскем Кузьымгуртме. Атае, Василий Семёнович, весь шуэ вал: улоно калыкен ӵош, яратоно ас выжы-кумыдэ, валче улӥд ке, калыкез яратӥд ке, тонэ но яратозы.

Али ӵем уг бертаськы ни. Тодӥсько: вуи ке, доразы ӧтисьёс, капчи кариськисьёс трос луозы. Но со мукет. Атае ик котьку шуэ вал: ноку но, пе, буш тунгонэн корка медад пыры. Тужгес секытэз вылэм со: анай-атаедлэн коркаез сылэ, тон со вадестӥ ортчиськод, нош пыремед уг луы — отын муртъёс уло ни.

Анае, Мария Ильинична, востэм, ужась, киужлы туж усто кышномурт вал. Огшоры арбериослэсь сяськаос пӧрмытъяз. Толалтэ но укно дурамы тополь вай вуын пушйылӥз. Бакчаям ошыса возисько 1966-тӥ арын пужыятэм 30 ӵушконъёссэ, чильпамъёссэ — соос мыным синпель луо.

Атаелэн но киыз туж мынэ вал. Со реставратор кадь — мар но ӧз малпалля. Гидъёсысь гинэ но вань ӧсъёсмы ролик вылын ветло вал. Колхозын шофёр луыса тыршиз, собере ревизионной комиссиын ужаз. Гуртэ бертыкум, юало: кинлэн тон нылыз? Юберлэн, вазисько. Атайме озьы нималлязы. Ой, Юберлэсь возьдаськиськом вал, шуо. Сое гуртын туж гажазы. Капчи но чебер вераськись, котькинэн кыл шедьтӥсь. Со мыным весь шуэ вал: Надя, сюлмы будэ — туж шаплы ветлӥськод, шаплы вераськиськод, электровеник тон, кыӵе луонэд али ик тодмо. Куддыр куаретылӥз но: калленгес, пе, вераськы, укно ултӥ кошкисьёс таослэн кунооссы вань, шуозы.

Атае 10 класс бере монэ Мос­квае но нуллӥз. Шоркармес, пе, возьмато — валанэд мед луоз, мар со Москва. Вералляз: Надя, ваньмыз одӥг музъем вылтӥ ветло, одӥг нянь сиё, одӥг омырен шокало, но ваньмыз дуннеез бергатыны уг быгато. Атаелэсь та кылъёссэ весь малпаса улӥсько.

Выны 8 аресказ выйыса кулӥз. Мон 7-тӥ классын вал. Сое утчаса, ву доры мынӥськомы но, картузэз гинэ на уя. Анае дӥсеныз валче шуре тэтчиз. Атаелэн но улонэз чутрак воштӥськиз. Солы туж пи кулэ вал. 3 сузэръёс пӧлысь мон солы пи интые луи. Атае монэ кортӵог шуккыны но дышетӥз, мыным «Минск» мотоцикл но басьтӥз. Мышкам шпагатэн сумка думылӥз — мын ай отчы, мын ай татчы, косылӥз. Коляскатэк мотоен вал сямен но урдылӥськылӥ. Кызьы меда ӧй сӧсырмы? Со дырысен техникаез яратонэ пушкам кылиз. Городысь гуртэ бертано шуыса, «Ока» басьтӥ. Трасса вылын бадӟым машинаос сигналить каро вал, бӧчы кадь люкетэменым. Ну йыры кур луэ вал! Бертӥсько ке, муш палэп кадь котырто вал кышноос но, пиосъёс но. Табере 25 ар ни ворттылӥсько. Адями, пе, умоезлы чаляк дыше. Мон но люкиськыны уг быгатӥськы ни машиналэсь. Со пичи корка кадь.

Егит дыръяз. 1989-тӥ ар

Анай-атаелэн индылэмъёсынызы улӥсько. Кытӥяз асме янгыш но карисько, куд-ог дыръя ӧй кылзӥськы шуыса. Аръёс люкаськемъя гинэ валано: анай-атайлэсь кылъёссэс санэ уд басьтӥськы ке, улон озьы уг мыны, кызьы кулэ. Мон кытчы ке но весь дыртӥсько. Улонэз ачим дыртытӥсько. Сюлмы уг чида. Мыным шаплыгес ваньзэ лэсьтоно, нуоно, ваёно, пуктоно. Куддыръя та сямме ачим но уг яратӥськы, но курдасько: улыса, адямиослы тросгес ӟечсэ лэсьтыса, уг вутты кадь.

— Анай-атайды кин луоды шуыса возьмало вал?

— Мон сыӵе немец кылэз яратӥсько вал! Тыло школаын та урокъёсты Андрей Николаевич Смирнов нуиз. Со монэ, 5-тӥ классын дышетскисез, 8-тӥ классэ поттэ вал, нылпиослы пӧртэм кылъёсты валэктыны курыса. Ваньзы возьмало вал, дыр, немец кылъя дышетӥсь луо, гуртэ берто шуыса. Со вакытэ гуртысь калык уг кошкы вал. Нош монэ город бордаз кыскиз. Катя Оськина эшеным кылӥм: Ижысь подшипник лэсьтон заводын туж трос, пе, уксё тыро. Милемыз уже кутӥзы, коньдонлэсь зынзэ зэм ик шӧдӥмы. Толэзьысь толэзе планэз ӟеч быдэсъяме понна монэ профсоюзъёслэн элькун кенешазы но бырйылӥзы. Нош комсоргын умой ужаме понна 1989-тӥ арын ФРГ-е лэзизы. Надя, отчы мынӥд ке, ымдэ усьтыса эн ветлы, шуизы. Кызьы сотэк? Германиын адӟылымтэез сомында, выжыкылэ вуэм кадь. Асфальт чылкыт, машинаос трос. Нош милям 50 манет гинэ сьӧрамы — трос номыр уд басьты. Но туж уно салам келязы! Бертӥ лӧптэм мылкыдын. Тылоысь Андрей Николаевич дышетӥселы гожтӥ кунгож сьӧры ветлэме сярысь. Со гожтэтме нылпиос азьын данъяськыса лыдӟем. Удмурт кун университетысь филфакез йылпумъякум, немец кылъя экзаменын но ФРГ-е вуылэме сярысь мади, дышетӥсе ик абдраз вал.

Но улонам сюрес усьтӥз кырӟаны яратэме. Милям быдэс семьямы кырӟась. Соин но заводын ӵем кырӟан мытылӥ. Огпол юало: «Инвожо» ансамбле уд мыны-а? Мон ӧй но тодылы со сярысь. Тодматски. Коллектив кельшиз. Ансамблен кивалтэ вал Николай Во­зисов. Мукет инты ӧвӧлэн аслаз квартираяз репетициосы люкалляз. Кӧня концерт сётӥмы! Удмуртиез котыръям сяна, Башкирие, Татарие вуылӥмы. Сюэтӥзэ концертмес Ижын сётӥмы.

Огпол возьытэ усеммы вань. Дэбесэ мынӥмы. Лудӟазегъёс сярысь кырӟаны потӥмы но, куарамы пуксиз — сомында кырӟаськеммы. Куара пуктыны дышетӥсь но ӧй вал. Но ансамбль калыклы кельше вал. Кырӟаммес гожтыны радиое но ӧтчазы. Со самой шудо аръёсы вал. «Инвожоын» концертъёс дыръя ик кузпалыным Рашит Хайдаровен тодматским. Со Алексей Шкляев журналистэн сцена вылын серемес учыръёс вералляз.

Семьяеныз. 1992-тӥ ар.

Мон паймисько вал: Рашитлы Инмарен сыӵе визь сётэмын! Визьмо адямиен улыны капчи но, секыт но. Но со ӧй луысал ке, али но заводын ик ужасал, дыр. Рашит монэ отысь поттӥз. Огпол шуэ: кылдэ, пе, «Вордскем кыл» журнал, милемлы машинистка кулэ. Эскерон вылысь печатной машинка сьӧры пукси но пайми: неужто адямиос таӵе каньыл ужын ужало? Заводын азьло план сётъязы. Огпол планэз тырмытон понна 3 смена ужай. Жадьыса трамвай доры мынэме уг луы ни. Со ик луиз «Вордскем кыл» журналэ ужаны выжеме.

Журнал лэсьтыны кутскыкумы, ми 3 кузя гинэ вал: валтӥсь редактор Илья Байметов, воштӥсез Рашит Хайдаров но мон. Ужан интымы гинэ но ӧй вал — отын-татын пукылӥмы. Берло гинэ Карл Маркс ульчаысь юртэз висъязы. Огвакытэ Рашитэн ми понна со улон квартирамы но, ужан интымы но луиз. Нялтас вераса, Рашитэн ӵош

10 ар пала «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэсь «Герд» газетсэ но дорамы лэсьтӥм, солэсь вылбамзэ но Илья Михайловичен Рашит ик малпазы вал.

Кутскон аръёс котьку секытэсь. Выль журналлы эшъёс, лыдӟисьёс шедьтон бордын ик кӧня ужано луимы. Ачим но асме пумен будэтӥ, гожъяськыны кутски, нылпиосты школа дорозь дышетон ужпумъёсъя редакторозь вуи. Одӥг но уг жаляськы, «Вордскем кылын» ужасько шуыса. Мыным котьку удалтылӥз кивалтӥсьёсын но, коллективен но. Шаерысьтымы визьнодасьёс матысь ӵыжы-выжыосы кадь пото ни. Мон тодӥсько кинэн вераськыны, кинлэсь мар курыны, кинэн кусып тупатыны. Одӥгез шугъяськытэ: нылпиос ӟучомо. Журналмы кылдыку, югдур таӵе ӧй вал. Визьнодасьёс валэкто: гуртэ, пе, лыкто ӟуч шӧмоесь кенъёс, нылпиосынызы ӟучен верасько. Сюлэм вӧсь луэ. Кузьымгуртысь

урамтӥ васькыкум, кин ке мыным, ӵужапай интые, «тётя Надя» шуыса вазиз ке, отчы ик сюлмы пилиськоз, дыр. Со озьы луыны кулэ ӧвӧл кадь. Но одӥгез буйгатэ: гуртъёс ӟучомо ке но, удмурт кылын ужась садъёс трос на. Соос понна ик ужаны тыршиськом.

Дышетон удыс зол воштӥськиз. Азьвыл ваньзы одӥг программая ужало вал, али котькуд нылпи сад федерал стандартлэн куронэзъя нимысьтыз ужан программа дася. Воспитательёслэн ныпъетсы секыт луиз. Эшшо ке пӧртэм конкурсъёсын асьсэды возьматоно луо. Ми редакциен асьмеос но пӧртэм конкурсъёс радъяськомы, семинаръёс, мастер-классъёс ортчытӥськомы. Куддыр, оло, уг но адӟиськы, макем бадӟым уж со, но сое лэсьтыны ой-ёй кӧня пӧсяно луэ. Шумпотымонэз котьку вань — адӟиськод: воспитательёслы та

кулэ.

Финляндиысь тодосчиен Эса-Юсси Салминенэн пумиськон.

Визьнодасьёслэсь ялан юаськомы: мар уг тырмы ужазы, кыӵе пособиос кулэ? Ӵемысь ӝожтӥсько, конспектъёс, сценарийёс уг тырмо шуыса. Соосты лыдэ басьтыса ик, дасямы пӧртэм юрттэт бичетъёс. Ваньмыз 7 книгаос-бичетъёс потӥзы ни. Огез но экземпляр редакциын ӧвӧл ни — ваньзэ басьтӥзы. Шумпотӥсько, воспитательёслы юрттэммы луэ ке. Номерысь номере тыршиськомы возьматыны визьнодан удысысь туала методикаослэсь пайдалыко кутӥськемзэс, дышетонлэсь азинлыксэ. Трос поттӥськомы йӧскалык дышетонлы сӥзем номеръёс. Кылсярысь, Алнаш черкогуртысь «Берёзка» но «Родничок» садъёсын ӵош

нимысьтыз номер поттӥмы ни. Берлоез чакламын ляб тазалыкен нылпиосын ужанлы.

— Мылкыдзэс ӧй ӝуты­салды ке, оло, ӧй но выр­ӟысалзы.

— Конечно! Туж бадӟым уж нуэмын вал. Тросэз уз пӧрмы шуыса кышкало, соин ик соослы оскон пыӵатоно. Ужзы кулэ шуыса но валэктоно. Журналист бордысь потэ, кызьы со адямиосты сьӧраз кыскоз, кыӵе юрттӥсь луоз. Визьнодасьёсыз ваче герӟаны быгатоно. Трос аръёс ӵоже ужаса гинэ, ӟеч кусыпъёс кылдо. Ми уно визьнодасьёсты шарае но данэ поттӥськомы. Нош соос выль кужымен ужзэс азинто.

Оло, визьнодасьёслэсь адӟем карыса ик, ачим но чыры-пыры ужъёсын вырыны кутски. Огаз садэ пыриськод, мукетаз — котькудӥз ас сяменыз котырзэ чеберъя. Озьы ветлонъям киужъёсын вырон нумыре вырӟиз, шуод-а, мар-а. Малпаськыны кутски: кызьы сад-бакчаме тунсыко но аспӧртэм кароно? Огпол изолонъёсын вуз карон магазинэ пыри но пайми яркытэсь, чебересь поролонъёслы. Пӧртэм буёлозэ басьтыса, бурдъяськем мылкыдын сяськаос лэсьтыны кутски. Сяськаосме бакчаысьтым сетка-рабица борды юнматъяй. Быдэс гужем соос садэз шулдыртӥзы. Нош тулыс вуиз но, пилиськылыса усьылӥзы. Соку малпаськыны кутски: кыӵе-сыӵе арбери вань меда, кудӥз зоръёслы но кезьытъёслы уг сётӥськы? Интернет пыр Белоруссиысь нылъёсын тодматски. Соос, пе, пластик бутылкаослэсь лэсьтэм ужъёсынызы корка котыръёссэс чебермало. Сюлэмы бугырскиз: кутски ке, пӧрмыто! Атасъёс, ӧрӟи, тутыгышъёс (павлин), дыдыкъёс улон коркасьтым одӥгзэ комнатаме тырмытӥзы. Ёркыт луыны ӧдъяз. Соосты ужан дорам, редакцие, нуи. Редакцие кожись воспитательёс милемыз но дышетэ шуыны кутскизы. Школаосын, садъёсын мастер-классъёс возьматъяй.

Мае ке пӧрмытӥськод ке, сюлэм ачиз со уж борды кыстӥське. Сюлэмдэ шунтӥсь, паймытӥсь пичи гинэ дуннеез аслыд усьтӥськод кадь. Ки мынэмъя малпан вордӥське. Телевизор пыр ужъёсме возьматӥзы но, монэ эшшо тросгес тодӥсь-адӟись луиз. Одӥг пол магазинэ пыри но кин ке китӥм кутӥз. «Мон тӥледыз тодмай, — шуэ арлыдо кышномурт. — Мон но изолонлэсь ӵушъялъёс, юсьёс лэсьтылӥсько. Монэ пластикен вырыны дышетэ вал». Озьы Алнаш ёросысь Ксения Доронинаен тодматски.

Одӥг пол таӵе тумошо учыр луиз. Тодмоелы павлин лэсьтӥ но ӝыт пал дораз нуыны малпай. Солэн быжыз гинэ ог 2 метр­. Подъезд азе гинэ потӥ, сьӧрам пияш калъяськиз, кузьмалэ мыным яке лэсьтыны дышетэ, шуэ. Адямиосын тодматскемед потэ ке, клубе мыноно ӧвӧл, кыӵе ке чебер арбери лэсьтыса, урамтӥ гинэ ортчоно вылэм. Мон унозэ киужъёсме кузьмасько. Гуртоосы но каллен «висьыны» кутско ни та ужен. Ӵемысь юало, тӥ, пе, художник, дыр. Но мон солэсь воксё палэнын.

Кужым бакчаяз басьтэ

— Тӥ тэк улыны чик уд быгатӥське ук?

— Мыным ялан маке выльзэ усьтоно-лэсьтоно. Сюлэмы ялан бакчаям кыске. Ирга борды грушапуэз привить карыны пӧрмытӥ ни. Табере 2 писпу интые 1 будэ, но 2 пӧртэм емыш сётэ. Паймымон ик та инкуазь, кыӵе луонлыкъёс сётэ адямилы. Пурысь нуналъёсмес яркытгес карон понна мылкыд гинэ мед луоз. Нош мылкыд сётӥсьёс сюро. Алигес бакча возисьёслэн огазеяськонзы конкурс ялӥз, монэ отчы киужъёсыным кыскизы. Огпол огазеяськонлэн кивалтӥсез Ольга Залазаева жингыртэ: тӥ, пе, республикаын 1-тӥ инты басьтӥды.

Весь малпасько: кытчы али сюлэмме лэзём ай? Анай-атайлэн верамъёсызъя, гуртмылэн но выжыосмылэн улон сюрессыя рос-прос бичет гожтэме потэ. Кутскыны гинэ кулэ. Котьма борды мед басьтӥсько, мон сое пумозяз вуттӥсько — сямы сыӵе. Тае тужгес ӟеч тодэ нылы. Ларисалэн улонэз понна улӥсько. Сямынымы но тупаськомы. Со но кылъёсты яратэ, таш-таш удмурт. Али англи кылъя переводчик луыса ужа. Кылэз ӟеч тодэменыз, шаерысьтымы кошкон сярысь малпанэн пыр улӥз. Али басылаз, ассэ шедьтӥз кадь.

— Сомында адямиослы юрттӥськоды но, асьтэлы кизэс мычисьёс сюро-а?

— Мон усьтэм книга кадь — ватӥськыса улыны уг быгатӥськы. Котькинэн укыр трос вераськисько. Но чын матысь эшъёсы ӧжыт. Аслэсьтым улонме мон ачим лэсьтӥсько. Куинь нунал куспын байкемед потэ, Надя, — шуэ вал атае, улыны дыртэмысьтым. Куддыр ачим но паймисько: мон журналист яке грузчик? Атае кырӟа вал: «Сур, пе, пӧзьтӥллям ӵужъемен но, тугзэ понӥллям мертаса. Калыклэсь пӧртэм, йӧно луысал — Инмар сётэм мертаса…» Сыӵе но, таӵе но луэме потэ, но Инмар сётэм мертаса.

Мыным шумпотон понна чик трос кулэ ӧвӧл. Пичи арберилы но, ӟеч иворлы но лӧптӥсько. Озьы ик мылкыдме сӧрыны но капчи. Сӥзьыл вордӥськемын бере, ачим но сӥзьыл кадь ик пӧртэм сямо. Монэ адямиосты жалян быдтэ. Мон жалясько, нош монэ жаляло меда — шугъяськисько вераны. Но котьку ӟечезлы оскисько. Нӧдысь но зарниез шедьтоно, шуо. Озьы ик улыны тыршисько.

Елена САРАМАТОВА

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