Зэмос янтарез шедьтыны юрттоз… ныр

Кырӟась Эльвира Панченко семьяеныз ӵош шутэтскыны ветлӥз Калининград улосэ. Туэ та палъёс туристъёсын тымиськемын вал. Отын улӥсьёс ик абдраллям: таӵезэ, пе, ноку но ӧм адӟылэ на!

Амалиенау

— Амалы ке луысал, эшшо огпол та шаере ветлысал на. Угось 6 нунал куспын ваньзэ учкыса ӧм вуттэ, — шуэ Эльвира. — Улӥмы Калининградлэн вашкала ёросаз — Амалиенауын. Татын азьвыл дауръёсы немецъёслэн ӝутэм коркаоссы — виллаоссы — ӝужыт кенеръёсын пытсамын ӧвӧл. Соин ик соосты пыр-поч учкыны луэ. Котькудӥз вӧзы султы но туспуксьы — сыӵе чебересь. Урамъёстӥзы кӧня поръямы, одӥг куштӥськем юртэз но ӧм адӟе. Ӧм синйылтэ югдурез утисьёсты но.

Юнме уг шуо вылэм, Россиысь городъёс пӧлын Калининград тужгес аспӧртэмлыкоез. Корка-а, ульча-а, парк-а — котькытын пыӵамын чеберлык дуннее кыстӥськон. Имбирь пряниклы укшась мудрон корка доры дугдӥськод но малпаськод: кыӵе шуд пуйы меда татын улэ? Нош учкод ке, со банк вылэм яке кыӵе ке клиника, выт тыронъя служба… Коркаослэн, вылзы сяна, пушсы но чебер. Шуныт сётӥсь корт батареяоссы гинэ но… пужъятэмын! Сьӧросазы пырыса, синъёс нош шумпото: горшокъёсы сяськаос мерттэмын, ӝажыосы вашкала пияла посудаос, сюсьтылъёс тыремын — зэмос пичи адӟытон!

Хомлин

Калининградлэн яркыт тодметэз — хомлинъёс

— Город вож-вож. Аспӧртэмлыко туссэ медаз ышты шуыса, корка ӝутӥсьёслы татын чурыт курон пуктэмын: юрт 3-4 этажлэсь ӝужытгес луыны кулэ ӧвӧл. Вашкала трамвай узкоколейка кузя калыкез уен-нуналэн нуэ-вае — ветлэ 1 маршрутъя гинэ.

Городын туж трос… ӵӧжъёс. Соос адямилы дышемын, сиён курыса, дорад матэкто. Маин сюдыны паймонэз ӧвӧл — вамышлы быдэ сыло кеньырен автоматъёс. Тымет, шуръёс вылын уяло нимысьтыз ӵӧжъёслы дасям пичи коркаос. Зоопарксы асьмелэн кадь ик бадӟым, но пӧйшуръёсыз тросгес. Слонэз, жирафез, бегемотэз, муравьедэз адӟимы отысь.

Калининградлэн яркыт тодметэз — хомлинъёс. Кырымпыдэсэ тэрымон пичи выжыкыл геройёс адямиос выллемесь, но пельёссы шыръёслэн кадь. Таӵе пичи луэмысьтызы, ӝомал куа­зен соосты соку ик уд но синйылты. 7 хомлин — 1 семья — пуктылэмын городлэн тужгес тунсыко интыосаз. Кылсярысь, Карл песятай пуке Медовый выж вылын, янтарьлы сӥзем музее пырон дорысь адӟод Марта песянаез… Калык оске, хомлинъёс уйёсы янтарьлэсь пӧртэм арбериос лэсьто шуыса. Вань хомлинъёсты адӟон понна куд-ог туристъёс город кузя великъёсын ворттыло, озьы 8 иськемез ортчоно луо.

Кожатэк ӧм кыле янтарьлы сӥзем музее. Отчы пырыку ик, облепиха, писпу сир зын шӧдӥське. Татын ужасьёс шуо: ӵапак зынызъя, пе, валаны луэ, зэмос янтарь со яке пластик. Зэмосэзлэн, киын посыса гинэ но, зыныз лӧсъяське. Вуз карисьёс оскыто: янтарез кисыяды нуллӥды ке, кынман висёнъёс палэнтӥ ортчозы. Соку ик малпаськод: таос туристъёслэсь уксёзэс кыскон понна юромо озьы верало. Но эскеронъёс возьмато, музъем пушкын дауръёсын кыллем писпу сир — янтарь — зэмзэ но тазалыкез утьыны быгатэ шуыса. Та сярысь музейын трос гинэ гожъямын. Часъёс, шкатулкаос, шахматъёс, вазаос, корабльёс… Ма но ӧвӧл лэсьтэмын янтарьлэсь! Дунъёс куртчылӥсько. Кылсярысь, янтарьлэсь лэсьтэм «Кирха Луизы» пичи корка 1 миллион 300 сюрс манет сылэ.

Пырамы на Кафедральной соборе но. Улэп орган куаралэсь мугоры юзыр-кезьыр луиз, нылы… бӧрдыны кутскиз.

Зеленоградск но Светлогорск

Светлогорскысь вашкала ву башня

— Коӵышъёсты яра­тӥсьёслы одно ик ветлоно Зеленоградске, — веранзэ азьланьтэ Эльвира. — Татын, зэмзэ но, вамышлы быдэ писэйёсты пумиталод. Соос чылкытэсь, кышкатэк кие кутыны но вешаны луэ. Коӵышъёс котьку капчи мылкыдоесь, угось кӧтсы тыремын. Та пумысен городысь кивалтӥсьёс зол сюлмасько. Паркъёсын, ульчаосын сыло писэй сиёнэн автоматъёс. Котькуд турист, уксё тырыса, мяугетӥсез куноятыны быгатэ.

Зеленоградскын вань та ньыльпыдоослы сӥзем 4 этажъем музей — Мурариум. Татчы люкамын ваньмыз, мар герӟаськемын писэйёсын. Борддоръёс, ӝажыос сяна, киужъёсын, пӧртэм арбериосын тырмытэмын пагӟаос но. Огкылын вераса, коӵыштэ маин сюдыны, дӥсяны паймиськод ке, ветлы Мурариуме. Татын писэйлы ним но ӵектозы. Старославянской книгаязы соос трос: Мятаню, Жирополк, Мичижор, Яроцап, Шерсторыг…

Город Балтийской зарезь кузя ог 3 иськем кыстӥське. Быдӟалаезъя асьмелэн Можгамы кадь. Улӥсез 17 сюрс котыр, гужем 2 миллионлы уногес луэ. Зарезь салкым — 10-15 градус, август толэзе гинэ мырдэм 20-25 градус шуныт луэ. Соин ик вуын жомбыллясько чидасьёсыз, кужмоосыз гинэ. Бадӟым заводъёс, предприятиос, вуз каронниос татын ӧвӧл. Таин валче Зеленоградск Россиысь 30 чылкыт городъёс пӧлы пыре.

Светлогорск — Калининград улослэн культурая центрез. Туж кельшиз «Янтарь холл» эстрадая театр. Ӵапак татын Россиысь но кунгож сьӧрысь артистъёс пӧлын ортчылэ «Новая волна» ӵошатскон, «Голосящий КиВиН» фестиваль.

Светлогорскын ик «Красная Шапочка» выжыкыл фильм лэсьтэмын. Съёмкаос ортчиллям Пӧйшурасьлэн коркаяз. Сое 1926-тӥ арын пуктэм узыр воргорон Карл фон Штренг. Но отын солы кема улыны кылдымтэ, юрт ожгарчиослэн госпитальзылы пӧрмытэмын вал. Вуоно арын нош ик лыктӥмы ке, та коркае одно ик пыраломы. Али отын тупатъян ужъёс мыно, соин ик туристъёсты отчы уг лэзё, — шуэ Эльвира Панченко.

Ольга КОРЕПАНОВА

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