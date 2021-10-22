Жаля кисыдэ но, тазалыктэ но
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Ижын коронавируслы сӥзем меӵак эфир ортчиз. Улосэн кивалтонъя центре (ЦУР) калыклэсь 331 юан вуиз.
Юанъёслы тыро-пыдо валэктон сётӥз Роспотребнадзорысь адямилэсь правооссэ утёнъя управленилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Михаил Трофимов.
— Черламъёс арняысь арняе йыло. Кылсярысь, 4-тӥ — 10-тӥ октябре элькунамы кышкыт вирус 2 сюрс 50 адямилы паласькиз. 11-тӥ — 17-тӥ октябре лыдпус 2 сюрс 400 люкаськиз ини. Та ласянь Удмуртия Россиысь улосъёс пӧлын азьпал радын мынэ, — ивортӥз со.
Коронавирусэн ӵемгес висё Шаркан, Каракулино, Сьӧлта, Сюмси но Вотка ёросъёсын. Татын 100 сюрс адямилы 300 висись усе (республикая — 100 сюрс адямилы 157 висись).
М. Трофимов пусйиз: кылем арен ӵошатыса, туэ вируслэн тодметъёсыз воштӥськизы. 80 процентаз учыръёсын со ОРВИ-лы тупа, 20 процентаз — пневмонилы.
— Зэм, висисьёс трос, но уноезлэн та черзы капчиен ортче, угось соослэн прививкаоссы вань. Котьма ке но прививкаед вань яке ӧвӧл — калык пӧлы потыку, одно ик маска дӥсяно. Та куронэз тӥясьёслы 15-ысен 40 сюрс манетозь штраф тупатэмын, — вераз М. Трофимов.
Роспотребнадзорлэн 18.rospotrebnadzor.ru сайтэз выльдӥськиз. Табере котькуд мылкыд карись, отчы пырыса, заявление гожтыны быгатэ, черлам муртэн вераськиз-пумиськылӥз шуыса.
Меӵак эфир дыръя трос юанъёс чузъяськизы ужбергатӥсьёслэсь: мар кароно, ужасед прививка пуктыны пумит ке. М. Трофимов валэктӥз: уллямлэсь азьвыл вакцина басьтыны луонлык сётоно — талы нимысьтыз нунал но висъяны яра. Огазеяськонъёслы штраф — 50-ысен 500 сюрс манетозь — сётӥськоз, прививкатэм муртэ ужаны потыны лэзизы ке.
Школаосын но нылпи садъёсын классъёс, группаос карантинэ кошкылозы, пиналъёс пӧлысь 20 процентэз висьыны усизы ке.
Ольга Корепанова