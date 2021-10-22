Жаля кисыдэ но, тазалыктэ но

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 октября, 2021 14:36

Related Articles

Ижын коронавируслы сӥзем меӵак эфир ортчиз. Улосэн кивалтонъя центре (ЦУР) калыклэсь 331 юан вуиз.

Меӵак эфирысь суред

Юанъёслы тыро-пыдо валэктон сётӥз Роспотребнадзорысь адямилэсь правооссэ утёнъя управленилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Михаил Трофимов.

— Черламъёс арняысь арняе йыло. Кылсярысь, 4-тӥ — 10-тӥ октябре элькунамы кышкыт вирус 2 сюрс 50 адямилы паласькиз. 11-тӥ — 17-тӥ октябре лыдпус 2 сюрс 400 люкаськиз ини. Та ласянь Удмуртия Россиысь улосъёс пӧлын азьпал радын мынэ, — ивортӥз со.

Коронавирусэн ӵемгес висё Шаркан, Каракулино, Сьӧлта, Сюмси но Вотка ёросъёсын. Татын 100 сюрс адямилы 300 висись усе (республикая — 100 сюрс адямилы 157 висись).

М. Трофимов пусйиз: кылем арен ӵошатыса, туэ вируслэн тодметъёсыз воштӥськизы. 80 процентаз учыръёсын со ОРВИ-лы тупа, 20 процентаз — пневмонилы.

— Зэм, висисьёс трос, но уноезлэн та черзы капчиен ортче, угось соослэн прививкаоссы вань. Котьма ке но прививкаед вань яке ӧвӧл — калык пӧлы потыку, одно ик маска дӥсяно. Та куронэз тӥясьёслы 15-ысен 40 сюрс манетозь штраф тупатэмын, — вераз М. Трофимов.

Роспотребнадзорлэн 18.rospotrebnadzor.ru сайтэз выльдӥськиз. Табере котькуд мылкыд карись, отчы пырыса, заявление гожтыны быгатэ, черлам муртэн вераськиз-пумиськылӥз шуыса.

Меӵак эфир дыръя трос юанъёс чузъяськизы ужбергатӥсьёслэсь: мар кароно, ужасед прививка пуктыны пумит ке. М. Трофимов валэктӥз: уллямлэсь азьвыл вакцина басьтыны луонлык сётоно — талы нимысьтыз нунал но висъяны яра. Огазеяськонъёслы штраф — 50-ысен 500 сюрс манетозь — сётӥськоз, прививкатэм муртэ ужаны потыны лэзизы ке.

Школаосын но нылпи садъёсын классъёс, группаос карантинэ кошкылозы, пиналъёс пӧлысь 20 процентэз висьыны усизы ке.

Ольга Корепанова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 октября, 2021 14:36
TAGS: коронавирусцур