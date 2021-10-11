Егитъёс киын — медальёс
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Туэ Россиын 9-тӥзэ ортчиз WorldSkills вожвылъяськон — со радъяське «Дышетон» нацпроект улсын. Отын арлы быдэ пӧртэм удысъёсъя кужымзэс мертало 16 аресозь школьникъёс но вузъёсысь, шоро-куспо дышетсконниосысь 25 аресозь студентъёс.
Вожвылъяськонлэн финалэз туэ август пумын Башкортостанысь Уфа городын ортчиз. Отчы пыриськизы 76 улосъёсысь 1 сюрс 786 егитъёс, кужымзэс мертазы 105 удысъёсъя — утизы пӧртэм пумо проектъёссэс. Дунъязы соосты 2 сюрслэсь ятыр адямиос — пӧртэм удысъёсысь нимо-дано муртъёс, экспертъёс.
Финалэ пыриськизы Удмурт шаерысь 17 школьникъёс но студентъёс, соос тодон-валанъёссэс возьматӥзы 14 удысъёсъя. WorldSkills Russia-2021 чемпионатысь соос вормонъёсын бертӥзы — 3 азвесь но 4 туй медальёс вайизы. Со сяна, Удмуртилэн копилкаяз вань на 1 зарни но 2 азвесь медальёс — таосыныз егитъёсмы пусъемын вал ни, финал радъяськытозь — сокем соос экспертъёсты асьсэлэн усто проектъёсынызы паймытӥзы. Кылсярысь, финалын азвесь медаль утӥз Асангуртысь гурт удысъя колледжын дышетскись Алина Данилова — со ӟеч тодон-валанъёссэ возьматӥз гурт удысысь биотехнологиосъя. Гурт удысэз азинтонъя ик туй медален пусъемын Сарапулысь гурт удысъя колледжын дышетскись Кирилл Краснопёров. Промышленной дизайнлы, электроникалы сӥзем удысъёсын азвесь но туй медальёс утӥзы Ижысь пӧртэм колледжъёсын дышетскисьёс — Анна Касаткина, Дмитрий Шутов, Максим Мясников но мукетъёсыз.
Та нуналъёсы Ижысь профессионалъёсты дасянъя центрын ортчиз вормисе потэмъёсты сӥлы карон ужрад. Отчы пыриськизы Удмурт Республикаысь Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анатолий Строков но элькунысьтымы дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова. Вормисе потэмъёсты соос пусйизы Элькун Тӧролэн Александр Бречаловлэн Таукаронэныз.
— WorldSkills — со чемпионат гинэ ӧвӧл, со егит профессионалъёсты будэтонъя йыг-йыг движение, — шуиз Анатолий Строков. — Элькунамы но солы бадӟым саклык висъяськомы. Кылем арын, кылсярысь, 5 дышетсконниосын усьтӥмы лэсьтӥськон, дышетон, гурт удысъёслы сӥзем мастерскойёс. Туэ усьтомы на эшшо 8-сэ — быдэн 4-ен Ижысь медициная но социально-педагогической колледжъёсын. Со сяна, шоро-куспо тодон-валан сётонъя дышетсконниослэсь ваньбурзэс выльдонлы 150 миллион манет висъямын. Со вылӥ квалификациен специалистъёсты будэтыны юрттоз.
WorldSkills Russia-2021 чемпионатын вормисе потэмъёслы, таукаронъёс но медальёс сяна, элькунлэсь уксёен юрттэт висъяськоз: зарни басьтэмъёслы — быдэн 25 сюрс манетэн, азвесь но туй медаль утэмъёслы — быдэн 20 но 15 сюрс манетэн. Юрттэт басьтозы соосты нодъям дышетӥсьёс но.
Елена НИКИТИНА
Туспуктэм Анатолий Строковлэн «ВКонтакте» бамысьтыз
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