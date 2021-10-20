Гуртлэн араз вормиз «Гурт адями»

«Удмурт дуннелэн» «Гурт адями» проектэз 1-тӥ инты басьтӥз шаерысьтымы ивор вӧлмытӥсьёслэн но блогеръёслэн конкурсазы.

Туспуктӥз Максим Егоров

Гуртлэсь арзэ возьматонлы сӥзем вожвылъяськонэз радъяз Удмуртиысь гурт удысъя но сиён-юонъя министерство. Конкурсэ 17 редакциос но нимаз блогеръёс ужъёссэс ыстӥзы. Оглом жюрилы 22 ужъёс пӧлысь устооссэ быръёно луиз.

Ёрос редакциослы сӥзем номинацие 11 уж келямын вал. Яр ёросысь «Сельская правда» газет конкурсэ 3 проектэныз пыриськиз. Тужгес усто пӧрмем «ЯРсКОЕ село» видеороликсы. Озьы яръёс 1-тӥ интые потӥзы. 2-тӥ луиз «Можгинские вести» газетлэн медиапроктэз. 3-тӥ интые потӥз Кез ёросысь «Звезда» ёрос газетлэн ужез.

Республикаысь СМИ-ос пӧлын 1-тӥ инты басьтӥз «Удмурт дунне» газетлэн «Гурт адями» проектэз. Та конкурсэз редакцимы 9 пол ортчытӥз ни. Со дырысен гожъямын ни уно ӟеч сюлэмо, синмаськымон адямиос сярысь. Арлы быдэ вожвылъяськон выль нимъёсты усьтэ — конкурсэ гуртоос асьсэлэсь адӟем карымон муртсэс ӵекто.

2-тӥ интые потӥз Павел Вершининлэн «У каждого своя Берёзовка» книгаез, сое поттыны дасяз «Удмуртский издательский дом» огазеяськон. 3-тӥ интыын «Деловой квадрат» журналлэн гожъямъёсыз.

Елена Скворцова