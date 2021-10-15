Выль портал пыр кивалтӥсьёслы 37 сюрс пала мурт вазиськиз ни
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Туэ «Цифровой экономика» нацпроект улсын Удмуртиын ужаны кутскиз «Госуслуги. Решаем вместе» платформа. Со пыр калык кивалтӥсьёслы, министръёслы вазиськыны быгатэ.
Оштолэзьысен кутскыса, портал пыр 37 сюрс 186 вазиськон вуиз ни. Тросэз герӟаськемын коронавируслэн вӧлмеменыз, соин нюръяськон понна кутэм амалъёсын.
Портал пыр вазиськыку, нокыӵе кагазъёс гожъяно, трос дыр быдтоно ӧвӧл. Android системаен смартфонъёсы ватсэт гинэ пуктоно. Отчы «Госуслуги» порталэ сямен пыроно. Картаын пусъёно интыез, кудаз тӥ кыӵе ке шуг-секытъёсын пумиськиды, вакчияк со сярысь гожтоно, фото яке видео ватсано, келяно.
Вазиськонэз эскерем бере, валэктон тӥляд личной кабинетады вуоз.
УД
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