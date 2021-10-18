Туспуктэм В. Соловьёвлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Культура нацпроект чотын Воткинскын тупатъяло 2 номеро искусствоосъя нылпи школалэсь филиалзэ. Та юртын быдэсак выльдӥськоз 2 этаж, воштозы озьы ик тубатъёсты, липетсэ. Юртлэсь пушсэ гинэ уз, урам палтӥ но, котырзэ но чебер карозы. Выльдӥськон ужъёс кыстӥськозы туэ ар пумозь.

УД