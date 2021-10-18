Воткинскын тупатъяло 2 номеро искусствоосъя нылпи школалэсь филиалзэ

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 18 октября, 2021 09:44

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Культура нацпроект чотын Воткинскын тупатъяло 2 номеро искусствоосъя нылпи школалэсь филиалзэ. Та юртын быдэсак выльдӥськоз 2 этаж, воштозы озьы ик тубатъёсты, липетсэ. Юртлэсь пушсэ гинэ уз, урам палтӥ но, котырзэ но чебер карозы. Выльдӥськон ужъёс кыстӥськозы туэ ар пумозь.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 18 октября, 2021 09:44
TAGS: дшилулчеберет
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