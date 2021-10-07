Ведраен уз бызьылэ ини

Ува ёросысь Жужгес гуртысь культура юртын кырӟам куараос интые али молот куараос шуккисько — выльдон-тупатъян ужъёс кутскизы 6-тӥ сентябре.

Ува ёросысь Жужгес культурая юрт тупатъяське «Культура» нацпроект улсын. Туспуктӥз Максим Егоров

Культура юрт ӝутэмын 1989-тӥ арын. Та дырысен со ноку но куаж-куаж тупатъямын ӧй вал. Соин ик зор-кот дыръя ужасьёсыз ведраосын-ваннаосын бызьылоно луылӥзы — ву виялляз вӧлдэтысь но, борддор кузя но.

Клублэн липет улаз интыяськемын спортзал но. Шумпотымон: «Культура» нацпроект улсын ремонт мынэ сояз но, таяз но.

— Спортзаллы элькун бюджетысь 7 миллион манет вуиз, — вера клублэн кивалтӥсез Алевтина Макарова. — Та уксёен декабрь толэзёзь выльдӥськозы выж, борддор, липет но укноос. Гуртоосмы чидатэк витё ини тупатъян ужъёслэсь йылпумъяськемзэс. Соос угось мыло-кыдо ветло спортзалэ. Нылкышноосмылэн волейболъя командазы ёросамы одӥгез кужмоез луэ.

Сценалэсь вӧлдэтсэ но выжзэ ёрос тупатӥз ас кужыменыз. Матысь дыре дась луоз сцена дӥсь но — катанчи. Зал чакламын ог 300 адямилы, нош гуртын ваньмыз-ӧвӧлэз 600 пала улӥсь лыдъяське. Клубын ужа 4 специалист. Ремонт мынэ шуыса, соос чик но тэк уг пуко.

— Шӧдӥське: али калык мӧзмемын ини клублэсь, ужрадъёслэсь, — шуэ Алевтина Матвеевна. — Соин ик бускель гуртъёсы «Ми гуртысь» концертъёсын ӵем потаськомы. Кемалась ӧвӧл Кизьваре вуылӥмы, 50-лэсь ятыр учкисез люканы быгатӥмы. Та вакытэ Былайпочинкае дасяськиськомы. Ма, Жужгесын но концерт возьматомы ай. Клубмы дась ӧвӧл на бере, эктомы-кырӟаломы ульчаын. Репертуарамы тыршиськомы удмурт кырӟанъёстыгес пыртыны. Тани алигес «Песокен нянь» кырӟан гожтӥмы. Сакыр но нянь вылын будэм гуртоосмылы со сюлэмазы ик пыриз. Фонограммаосты ужамы ӧжыт кутӥськомы. Со понна гитара, арган, балалайка куараос котькуд концертамы чузъясько. Улонысь учыръёсты басьтыса, пуктылӥськомы сценкаос но.

Клубын ужасьёслы мыло-кыдо юрттӥсько арлыдоос. «Гудырисяська» ансамблязы 10-12 адями ветлэ. Алевтина Матвеевнаез соос нуналлы быдэ юанъёсынызы сого: туннэ кытчы мынӥськомы, ӵуказе кытчы ширтомы? Кырӟамзы понна дун уг пукто. Кивалтӥсьсы кытчы гинэ уг чорты — ноку но «ум» уг шуо.

— Ремонтлэсь йылпумъяськемзэ чидатэк витиськомы ини, — мылкыдзэ усьтэ А. Макарова. — Со быриз ке, нокыӵе шуг-секытъёсмы но уз кыле ини кадь потэ. Али выль проектъёс бордын ужаськомы. Пӧлысьтызы огез этнофотосессиен герӟаськемын луоз. Ачим удмурт дӥсен фотоос лэсьтӥ вал. Ужъёсы егит калыкмылы сыӵе кельшизы, фотосессие куриськисьёс но вань ини.

Сентябре татын кружокъёс усьтӥськизы. «Кизилиын» пиналъёс кырӟало-верало, «Йырин-чукинын» сцена вылын кылбур чебер вераны, пӧртэм рольёсты шудыны дышетско, «Шудкомын» крезьгуро инструментъёсын тодматско. Эктонлы сӥзем кружок ужаны кутскоз ремонт йылпумъяськем бере.

— Ми уен-нуналэн тыршыны дасесь, но пиналъёсмы ичи уга, — сюлмаськемзэ усьтэ кивалтӥсь. — Тани «Шудкоме» 2-3 нылъёс-пиос лыкто но… ветлэмысь дугдо — гитара сиосты кыскаса, чиньыосмы висё, шуо. Но пӧлазы куддыр шедьыло крезьгур дуннелы юн синмаськемъёс. Соос, Интернетысь видеосуредъёсты учкыса, инструментъёсын шудыны ас понназы дышетско. Собере тодон-валанзэс муромытыны ми доры лыкто.

Алигес клубын «Милям кичӧлтонмы» проект улсын выльдӥськиз крезьгуро аппаратуразы. Басьтэмын вал арган, микшер, колонкаос, гитара, кубыз. Кубызэн шудыны та клубын ужасьёс юромо дышетскыны вуылӥзы кибашлы, крезьгурчи Чудья Жени доры.

Ольга КОРЕПАНОВА