«Аслам нылпиосылы мон — эш»

Кыӵе инты басьтэ туала семьяын атай? Малы ӵемысь, семья анайтэк кыле ке, пиосмуртлэн сое возьыны лулкужымез уг тырмы? Вераськиськом Пичи Пурга ёросысь Уча гуртысь Иван Гурьяновен. Ас вакытаз 3 пиналын огназ кылем пиосмурт семьязэ утьыны но зэмос атай луыны быгатӥз.

Иван Гурьянов

«Асьмеос будэтом!»

Шудо семья — тыро семья. Анай, атай, вӧзазы нылпиос, ӵуказелы чебер осконъёс… Но куддыръя, нуназе куазен чилектэм кадь, ваньмыз куспетӥ луэ… Сыӵе адӟон пыр потӥз Иван Гурьянов но. Иван — гуртысь огшоры удмурт воргорон. Мултэс вераськыны уг яраты, со понна куаш-куаш ужалоз — киыз котьмалы мынэ, трактор-машина котырын бергам сяна, пуэн выре. Оглом калык­лэсь пӧртэм ӧвӧл, шуо сыӵе дыръя. Гуртоос сое гажало, семьязэ но утьыны быгатэ, гуртын шугъяськонъёс но кылдо ке, котьку юрттыны тырше.

Семья со кылдытӥз ог 25 ар талэсь азьло. Кузпалыныз туж шудо, ог-огзэс валаса улӥзы. Улонзы котьку чакламъя вал: ӝыт верасько ӵуказе нунал пумысен, ку созэ, тазэ лэсьтоно, мар нылпиослы басьтоно. Кык пиналзы вал ни, ӝоген куинетӥез вордӥськыны кулэ. Но… озьы луиз, куинетӥ пиналзы вордӥськыку, Иванлэн кузпалыз улонысь кошкиз…

— Пиелы соку 12 арес вал, нылылы — 8. Мон понна быдэс дунне берытскиз кадь, — тодаз вае Иван Михайлович. — Кызьы азьланяз улыны уг валаськы вал. Ярам, мемей вал на. Со юрттӥз… Тани больницаысь пиналмес вайим. Ӵужмемеймы шуиз, ачим, пе, будэто. Но пие

пумит кариськиз: ум сётэ, соку со милемлы сузэр кадь уз луы ни, асьмеос будэтом, ӵош, одӥг коркан ик улом.

Нырысь секыт вал, туж секыт… Адӟиськод ук: ӝыт пал нылпиос — пичиез но, бадӟымез но — бӧрдо, анайзэс возьмало. Шоразы учкыса, сюлэм потыны турттэ… Тау кареме потэ варманаелы, варматаелы — соос туж юрттӥзы. Тау кузпалылэн вынъёсызлы, бусёнэлы, вань ӵыжы-выжыосылы.

Кузпалыным ужмес ноку ӧм люкылэ, нылпиосын но кыкнамы ик выриськом вал. Соин, огласянь, мон пиналъёсылэсь сюлмаськонъёссэс котьку тодӥсько вал. Но нокыӵе но атай уг быгаты анаез воштыны, — шуэ воргорон.

Оскон соку ик ӧз кылды…

Ӵемысь озьы луэ: кузпалъёссэс ыштэм бере воргоронъёс юыны кутско. Валало ке но, нылпиоссылы юон урод гинэ кароз, но асьсэдыз возьыны уг быгато. Со дыре ик нылкышноос, парзэс ышто ке, быгато ик возиськыны, пиналъёссэс утьыны… Малы?

— Кызьы шуыны ик уг валаськы, — малпаськонэ усе Иван Михайлович. — Мон куректыса юыны кутскем воргоронъёсты валасько. Но кин со пыр ортчемын ӧвӧл, солы секыт луоз валаны… Кин тодэ, оло, мон но чигиськысал. Но нылпиос сярысь малпаськон азьпал радэ потӥз. Соос — вӧзам, соосты пыд вылазы султытоно, дышетоно.

Но нылпиосылэн мыным осконзы соку ик ӧз кылды. Тужгес но сюлме пыризы пиелэн кылъёсыз… Кузпалы улэп дыръя ай ми пимылы компьютер басьтыны малпаськом вал, уксё люканы кутским… Секыт адӟон луэм бере кӧня ке улыса, пие шуэ, иське, компьютер но ум ни басьтэ… Со верамез пуртэн вандэм кадь луиз, сыӵе кӧты ӝож — эх, малпасько, таос мыным уг оско, лэся, ук! Шуисько: кызьы ум басьтэ, басьтом, пие, басьтом! Собере выльысь мыным оскизы кадь…

Егит воргорон 3 арзэ анай но, атай но интыын вал. Но валалляз, нылпиосызлы зэмос анай кулэ.

— Пичиезлы нылылы 2 арес тырмиз, вераськыны кутскиз, — тодаз вае пиосмурт. — Мон сое садике нуисько, вайисько, мынэсьтым юа: малы мукет пиналъёслэн анайёссы вань, а асьмелэн ӧвӧл? Кытын мынам мамае? Таӵе юанъёс ӵемгес но ӵемгес луизы. Мон валасько вал: солы туж кулэ анай, анайлэн шунытэз…

Пиосын кызьы ке ваньмыз капчигес кадь, нош нылъ­ёсын… Мон номыре уг валаськы вал: кызьы дӥсяно, мар басьтоно? Соослы мар но кулэ ӧвӧл ук! Шуныт кыл ласянь но… Нылъёсы мемеймы борды кариськизы, но со милям пересь ни вал, солы но секыт…

Озьы 3 ар ортчыса, нылпиосылы анай вайи. Пичиез нылы нырысь туж вожа вал. Собере пумен дышиз, «мама» шуыны кутскиз. Али но тани (солы 11 арес ни): мама бертӥз-а ни, мамамы кытын-о, юа…

Нош бадӟым нылпиосы понна кузпалы матысь эш луиз.

Улон азинске кенешыса

Галина Никифоровна (Иван Михайловичлэн али кузпалыз) выжыезъя Можга ёросысь. Аслаз нылпиосыз

бадӟымесь ни, нырысетӥ кузпалыз кулэмын. Выль семьялы, пичи нылпиослы дышыны солы но капчи ӧй вал.

— Мон малы ке пиналъёсмес кемагес изьтыны, ваньзэ ачим лэсьтыны турттылӥ, мемей но озьы ик улӥз, — шуэ Иван Михайлович. — Нош кузпалы валэктӥз: укыр жаляны уг яра. Эсэпез мед луоз. Ма, мон ачим но сое валасько вал…

Галина Никифоровна та семьялы выль шокчон сётӥз. Семьялы гинэ ӧвӧл, Уча гуртысь школалы но. Кышномурт школаын дышетэ, теннисэн шудонъя тренер луэ, трос лэсьтэ нылпиосты таза улон борды кыскон понна, пиналъёсты ёросэ ӵошатсконъёсы нуллэ. Та ужъя солы юрттэ Иван Михайлович но. Нялтас вераса, воргорон кӧня ке арзэ интыысь муниципал кылдытэтлэн депутатэз вал, гуртлэсь сюлмаськонъёссэ но сэрттыны-пертчыны тыршиз.

— Али кузпалыным но ми весь кенешыса улыны тыршиськом. Озьы каром-а? Каром. Тазьы лэсьтом-а? Лэсьтом, — шуэ семьялэн йырыз. — Ог-огеныд вераськыса гинэ, вань сюлмаськонъёсты вормыны луэ. Быдэс (тыро) семья — со туж бадӟым шуд. Нылпиос но адӟыны кулэ анай-атайёслэсь кусыпъёссэс, соослы куке асьсэлэсь но семьязэс кылдытоно луоз…

Аслэсьтыз атайзэ но Иван Михайлович ӟеч тодэ на:

— Со котьку валэктэ вал: тазьы уг яра, озьы кароно. Нуназе весь колхозын ужаз, бертэ ке — мастерскояз. Ми понна со зол авторитет вал. Маке косӥз ке, ми куиньнамы ик лэсьтӥськом ни. Нош мынам аслам нылпиосылы тросгес эш луэме потэ. Али тросэз весь ужаны туртто, нылпиослы туж ӧжыт дыр кыле. Улонмы сыӵе луиз. Но эш сямен кенешон-вераськон туж кулэ…

Елена МИННИГАРАЕВА

Туспуктэмез авторлэн