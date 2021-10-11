Адямиосты яратӥд ке, улон астэ яратоз!

Т. Юмина

Татьяна Юмина 20 арлэсь ятыр ни Ижысь 56 номеро гимназиын удмурт но фин кылъёслы дышетэ. Та дыр куспын со уно нылпиослы удмурт кылэн, культураен тунсыкъяськон мылкыд пыӵатыны быгатӥз. Удмуртилэсь данзэ утиз Россиысь анай кылъя дышетӥсьёс пӧлын, «Дышетон» нацпроектлэн конкурсаз Россиысь тужгес усто дышетӥсьёс пӧлы шедиз, Россиысь огъя тодон-валан сётон удысын дано ужась луэ. Нош кемалась ӧвӧл Татьяна Фёдоровна сӥлы каремын «Россиысь просвещение удысысь отличник» дано нимын — та пусэз со пырак ачиз Россиысь просвещениея министр Сергей Кравцов киысь басьтӥз. Дышетон удыслы сяна, трос кужымзэ, быгатонлыкъёссэ сётэ общественной ужлы, «Вордскем кыл» журналлэн матысь эшез луэ, кивалтэ коммерциен вырисьтэм «Культурный Капитал Ижевска» фондэн.

Фин-угор дуннее вуон

— Мыным котьку тунсыко вал вылез, тодмотэмез — та сямы ик маза уг сёты, ялан кытчы ке валтэ, выль ужъёс-проектъёс борды басьтӥськытэ. Шумпотӥсько, вӧзам котьку мылкыдме ӝутыны быгатӥсь, ужез мытыны но йылаз-пумаз вуттыны юрттӥсь адямиос сюро шуыса. 56-тӥ гимназиысь администрацилы нимысьтыз тау кареме потэ: котькыӵе ӵектонэн-куронэн вазиськы — кылоз-юрттоз. Отчы сюри филология наукаосъя доктор, профессор Наталья Владимировна Кондратьева дэмламъя.

Зэмзэ верано ке, удмурт факультетэ улон ачиз вуттӥз. Малпасько вал биологиен дышетӥсь луыны. Но Пичи Пурга ёросысь Кечол школаысьтымы удмурт кылъя но литературая визьнодасьмы Нина Анатольевна Ермокина монэ ас предметэзъя но олимпиадаосы пыриськыны ӵектылӥз. Одӥгаз олимпиадае школаысьтымы мон но Ольга Титова (али УдНИИ-ысь наукая ужась, филология наукаосъя кандидат) мынӥм. Но одӥг школаысь 2 муртлы вожвылъяськонэ пыриськыны уг яра, пе, — монэ конкурсэ пыриськытэк гинэ кутӥзы. Нош баллъёсы 3-тӥ инты басьтэм муртэн огкадь луизы. Со вакытэ олимпиадаын нырысетӥ 3 интыосы потэмъёсты филология факультетэ экзаменъёстэк куто вал. Мон палэнэ кыли. Кӧты урод луиз, но ма карод! Соку аслым кыл сётӥ: одно ик удмурт факультетын дышетско! Школаез медален йылпумъяса, удмурт кылъя но литературая одӥг экзамен сётыса, отчы пыри!

Туж удалтӥз: ӵапак со аре нырысьсэ фин-угор группа люкало вал. Тунсыко ук, мар со сыӵе фин-угор дунне. Группамы туж кужмо вал — Ольга Титова, Анастасия Пет­рова (али Деметер), Анастасия Григорьева, Александра Герасимова, Галина Колпакова… Милемыз быдэс факультет тодэ вал кадь. Угось ми асьмеос быдэс факультет понна ужрадъёс ортчытъям. Куддыр коридорын выж вылын гитара улсын кырӟаса но пукиськом вал — нокин номыр ӧз шуылы. Но дышетским но гижысь-пиньысь. Фин кылъя Сара Хянникяйнен но венгер кылъя Иштван Козмач дышетӥсьёсмы улон шоры, удмурт кыл но лулчеберет шоры мукет синмын учкыны дышетӥзы.

Дышетскыкум ик ветлӥ «Чипчирганэ». Нош ик удалтӥз: улонам ансамбльлэн кивалтӥсез Розита Андриановна Анкудинова кылдӥз. Солы луыса удмурт кырӟанлэн мур пуштросэз но узыр дуннеез усьтӥськиз. Ваньмыз со монэ аслам выжыосыным золгес данъяськыны дышетӥз.

Ӵошатскон вылысь ӵошатскон

— Мар ватонэз, кышкан, возьдаськонъёс вал, али но вань. Но астэ вормыны кулэ. Гимназие ужаны лыктыны ӧй кышка. Татчы УдГУ-ын ӵош дышетскем эшеным Анастасия Григорьеваен вуим. Фин кылъя урокъёс сётӥзы, удмурт кылъя но кӧня ке часъёсы вал. Завуч Анжелика Михайловна Михеева шуиз: ойдолэ, нылъёс, кыкнадэс ик 7-тӥ класс борды пуктом — валалоды, мар сыӵе со классэн кивалтон. 3 ар ужаммы бере аттестация ортчыны дэмлаз ни.

Ужаса оло вуттӥ, оло ӧй — йыр вылам лымы куштэм кадь шуизы: тыныд мыноно Мос­квае — пыриськод Россиысь анай кылъя дышетӥсьёслэн вожвылъяськоназы. Таӵе вож­вылъяськон Россиын 2-тӥ арзэ гинэ радъямын вал ай. 1-тӥ араз Кузебай Герд нимо гимназиысь Светлана Михайловна Ильина ветлӥз. 2-тӥ араз — мон.

Туж пумитъяськи: Москваез мон уг тодӥськы, сокеме огнам потыны кышкасько… Гимназимылэн директорез Валентина Александровна Харитонова шуиз: эн кышка, юрттом. Быдэс командаен дасяським. Но мынӥ огнам. Конкурс дыръя Комиысь нылъёс презентациме возьматыны юрттӥзы, соослы али ке но туж бадӟым тау шуисько, соостэк номыр ӧй пӧрмытысал — ӧй вутскысал. Озьы ик асме киям кутыны юрттӥз Москваын улӥсь удмурт профессор Глафира Николаевна Никольская. Со ӟыгыртӥз, буйгатӥз: ваньмыз пӧрмоз. Глафира Николаевна жюриын пукиз, шуныт учкеменыз гинэ но оскон пыӵатӥз. 2-тӥ луи, 1-тӥ интыез басьтӥз Адыгеяысь дышетӥсь.

«Россиысь просвещение удысысь отличник» дано нимын пусйыку

Нош кызьы мон Москваысь бертӥ! Кузьымлы сётӥзы дуно изъёслэсь глобус — туж секыт. Со сяна но трос книгаосы люкаськизы на. Метро доры мырдэм вуи, тубатъёс кузя тубоно. Кызьы — уг валаськы, чемоданме уг вормиськы. Ярам, одӥг воргорон юрттыны ӵектӥз. Чемоданме ӝутӥз но шуэ: нылъёслы таӵе секытэз ӝутканы уг яра!

Иже вуэме бере мыным шуо: табере «Арлэн дышетӥсез» вож­вылъяськонэ дасяськоно луод на. Та рад но пумит кариськемме нокин ӧз кылы-адӟы. Валентина Александровна директормы нош ик калленэн лӥятӥз. Озьы мон конкурслэн районын, городын ортчись туръёсыз пыр потӥ, егит дышетӥсьёс пӧлын вожвылъяськи. Туж юрттӥзы пиналъёсы но ӵош ужась эшъёсы. Ваньмыз огшокчемен кадь ортчиз: кулэ шуизы бере, иське, кулэ.

Удмуртлык пушйиз!

— Зэмзэ вераса, мон вожвылъяськонъёсты уг яратӥськы. Тунсыкогес потэ проектъёсын ужаны, нылпиослэсь выльзэ тодэмзы потыса ӝуась синъёссэс адӟыны.

Университет бере ужаны кутскыкум, лемлет очкиосы вал. Малпалляй: удмуртъёс — бадӟым фин-угор дуннелэн люкетэз, соос ваньзылы тунсыко. Одӥг пол гимназиын пӧртэм калыкъёслэн культуразылы сӥзем ужрад ортчиз. 7-тӥ классын дышетскись пиналъёсын удмуртъёс сярысь верам. Нокин милемыз рос-прос ӧз кылзы, ӧз учкы — шуланы, серекъяны кутскизы. Мон сокем зол паймемын-ӝожомемын вал!

Но бӧрысь ӵапак со учырлы тау карыны кутски. Угось мур малпаськонэ уси: малы озьы луиз, кызьы югдурез воштоно? Валай: удмурт лулчеберет сярысь тросэз умой-умой уг тодо, соин но сое уг валало. Соку ми гимназиын огкылэ вуим: Удмурт шаерен, калыкен герӟаськем шӧм пыӵатоно пӧртэм предметъёсъя урокъёсы — математикае, ӟуч литературае, суредаськонэ… Ачим валалляй: удмурт кылъя дышетӥсь, пиналъёслы тунсыко мед луоз шуыса, соослэсь быдэс вамышлы азьпалан луыны кулэ. Нош удмуртлык одӥг урокын гинэ медаз йылпумъяськы — пиналъёслы паськыт дуннеез возьматоно. Пыӵатыны кутским пӧртэм проектъёсты. Кылсярысь, гуртъёсы потаны ӧдъям: Пичи Пурга ёросысь Кечол палъёсы 2 пол вуылӥм, Алнаш ёросысь Кузёбай гуртысь семьяосын быдэс арня ӵоже улӥм… Потам кунгож сьӧры но — Эстоние, Финляндие. Ваньмыз со пиналъёслы туж пайдаё луэ — удмуртлык, удмурт кыл шоры учконзы син азьын воштӥське. Кунгож сьӧры

потакумы, соос адӟизы, кыӵе гажало отын удмуртъёсты. Кылдытӥм фольклоръя «Дэмдор» театр. Гимназиямы ик интыяськемын искусствоосъя 13-тӥ школа — соин валче ужаны кутским. Озьы удмуртлык пырыен-пырыен гимназиямы пушйыны кутскиз.

Ойдолэ эшъяськом!

— Котькуд 1-тӥ сентябрь мон понна Выль ар кадь потэ. Гужем ӵоже нылпиос сыӵе воштӥсько, будо — тон доры чылкак мукет пиналъёс лыкто кадь.

Зэм, туэ выль дышетскон ар мон понна валантэм вал. Кылем арын 9-тӥ классме поттӥ, выль класс ӧй куты. Выпускной бере но ӧй вала на кадь, соос табере мон доры уз лыктэ ни шуыса. Мон ведь

соосын 1-тӥ классысен артэ вал! Нош табере ваньмыз мукет сямен луоз. Гимназиысь коридорын гинэ шат пумитам оген-кыкен бызьыса лыктозы на: Татьяна Фёдоровна, ӟечбуресь! Та мынам 3-тӥ выпуске вал ини. Эшшо ке ӵапак 1-тӥ сентябре пумиськи 1-тӥ выпускысьтым пияшен — 30 арес тырмиз ни, пе! Осконтэм кадь, али гинэ парта сьӧрын пукиз.

«Вунонтэм полк» ужрадын

Но ужтэк уг кыльы! Фин кылъя урокъёс вань 5-тӥ-7-тӥ классъёсын нуисько. Удмурт кыл быдэн одӥг часэн арняяз вань на 8-тӥ но 2-тӥ классъ­ёсын. Жаляса верано, тросэзлэн дышетскисьёсылэн семьяосазы удмурт кыл уг чузъяськы ни. Но оскисько, вормонъёсмы луозы, тросэз проектъёсмы азинтӥськозы. Тазэ 2-тӥ классэз ачим бичай. Жаляса верано, быръёно луиз гимназия котырысь микрорайонысь нылпиос пӧлысь гинэ — быдэс городысь удмурт кылэз дышетыны мылкыд карисьёсты кутыны луонлыкмы ӧвӧл, инты уг тырмы. Гимназие 1-тӥ классэ микрорайонысьтымы 200 пала семьяослэсь куриськонъёс вуизы. Ваньзылы жингыръяй, удмурт классэ мынэмзы уг поты-а шуыса: кин ке соку ик соглаш луиз, кин ке малпаськыны дыр куриз. Озьы классэ 21 пинал люкаськиз. Туэ кыкетӥ арзэ дышетско, удмурт кылэз бырйизы шуыса, огзы но жалямзэс ӧз вералэ на. Собрание дыръя анай-атайёслы шуи: туж шумпотӥсько, милемын вамыштыны дась луиды шуыса!

Коронавирусэн сэрен ужаны секытгес луиз — нылпи­осын нокытчы уд поты. Но тыршиськом. Нылпиосын удмурт вотэс бамъёсын тодматскиськомы: удмурт шудонъёс, удмурт мультфильмъёс но трос мукет тунсыко ивортодонъёс али басьтыны луоно уго.

Оскисько, удмурт кылмылэн вань ӵуказе нуналыз. Но со понна ужано но ужано! Дышетӥсь ӧжытак лябгес кариське ке, нылпиос соку ик сое шӧдо — азьтэмъяськыны кутско. Бен, луылэ котькыӵе вакытсы. Покчи классъёсын соослы ваньмыз тунсыко на. Быдэ вуон вакытсы азьын номыр тунсыко ӧвӧл кадь — удмурт кыл но, мукет предметъёс но кулэ уг луо. Соин ик ӵапак та вакытазы соосты пӧртэм тунсыко проектъёсы кыскыны выриськом. Нош бадӟым классъёсын соос валало ни, мар кулэ луоз улонын.

Ачим асме мон небыт сямо шуысал, но пиналъёс азе котьку чурыт куронъёс пуктӥсько. Киям вань «сюлое» но, «пренике» но. Соин ик пиналъёслы котьку ӵектӥсько: ойдолэ эшъяськоме!

Выль сюрес

— Дышетӥсь, малпасько, гужем но ганяк кариськыны уг быгаты. Ачим, кылсярысь, я пиналъёсын кунгож сьӧры дасяськисько, я лагерь радъясько, я удмурт класс бичасько. Кыкетӥ арзэ ни коммерциен вырисьтэм «Культурный Капитал Ижевска» фондлэн ужъёсыныз кивалтӥсько. Та фондэн 2005-тӥ арысен кивалтӥз Надежда Эдуардовна Уткина. Со ачиз ик интызэ мыным ӵектӥз. Татын но проектъёсын ужано — мыным кельше. Кыкез проектъёсмы грант утӥзы ни — Президент фондысь но Россиысь культурая фондысь.

Нырысетӥез проектмы — «Хоровая триада — 100-летию государственности Удмуртии посвящается». Малпамы вал Ижысь искусствоосъя школаосысь, ветеранъёслэсь хоръёссэс но Ижысь П. Чайковский нимо камерной хорез огазеяны но бадӟым концерт дасяны, соин гуртъёсы потаны. Но коронавирусэн йырин дасямы фильм-концерт гинэ — плёнка вылэ гожтӥм.

Кыкетӥез грантмы гер­ӟаськемын А. Невскийлы 800 ар тырмонэн валче бадӟым хоровой соборез радъянэн. Азьланьлы но малпанъёсмы трос!

Анай-атайлэн кӧкыязы

— Малпаськонэ усьылӥ: оло, гуртэ улыны берытсконо? Но валай: вазьгес на. Семьяямы ми 5 нылъёс будӥм, табере ваньмы Ижын улӥськом, асьмелэн семьяосмы. Анай-атаймы али кыкназы гинэ кылемын. Но ӵемысь доразы ваньмы люкаськылӥськом. Анаймылэн гадь вылаз «Материнская слава», атаймылэн мылазяз «За верность отцовскому долгу» пусъёс бырттэмын. Аръёс ортчемъя уката зол валаськод: макем соос улонэз шӧдо, дыраз визь-кенеш сётыны быгато. Пичи дырысен ик милемыз ужаны дышетӥзы, ӧз нуныялэ, но лек, ӝожомытӥсь кылъёс ӧй вал. Шонерзэ верано ке, пичи дыръям мон шаян вал — котькытчы вуттӥськылӥ. Но дышетски умой, школа улонэ мылысь-кыдысь пыриськи. Школаысен ик ӝог вамышъянъя спортъя мастере кандидат луи, физкультураен дышетӥсьмы Сергей Семёнович Шуватьев Кисловодске гинэ но сборъёсы нуллӥз.

Анай-атаеныз но апай-сузэръёсыныз.

Улонам номыре ӧй воштысал — сюресэ туж тунсыко. Котькыӵе вакытъёсы луыло, но соос вылын ик дышетскисько, будӥсько. Инмарлы тау шуисько, котырам котьку но яратӥсь семьяе, пие, оскымон эшъёсы, уж юлтошъёсы, ӟеч адямиосы вань шуыса. Котырысьтыд адямиосты яратӥд ке, улон но тонэ яратоз.

Элина КУМАЧЁВА

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