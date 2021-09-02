2 нунал ӵоже ог 328 сюрс мурт куаразэ сётӥз ни

Шаерамы йылпумъяськиз Кун Думалэн выль ӧтчамаз быръёнъёсъя 2-тӥез нунал.

18-тӥ сентябре 20.00 часын ӝыт ваньмаз 1 сюрс 172 быръёнъёсъя участокъёсын бюллетеньёс урнаысь поттэмын но нимысьтыз сейф-пакетъёсы тыремын, законлэн куремезъя, сейфъёсы интыямын. Вань та ужез сак чаклазы наблюдательёс. Участокъёсты югдурез утисьёс эскерыса возёзы, огаз но 8.00 час ӵукнаозь нокин сюрыны уз быгаты. Ӧсъёс пытсамын быръёнъёсъя комиссиосысь ёзчиослы, палэнысь адямиослы но.

Туспуктӥз Ирина Галактионова

ЦИК-лэн ивортэмезъя, 33 номеро Удмуртской одномандатной округъя явка 29,2 процент. Округын куаразэ сётӥз 162 сюрс 049 адями. Нош 34 номеро Ижевской округын явка 27,27 процент вал. Татын куаразэ сётӥз 166 сюрс 192 мурт. Шаерысьтымы 1 миллион 200 сюрс бырйисьёс пӧлысь 2 нунал ӵоже куаразэс сётӥзы ни 328 сюрс 241-ез. Со 28,19 процент луэ.



Тодады вайытӥськом, городъёсын бырйисьёс кык бюллетенья куара сёто. Нырысетӥяз – партия понна, кыкетӥяз – одномандатник понна. Удмуртской округъя 9 кандидат мынэ, Ижевской округъя – 11.



Нош гуртын улӥсьёслы ватсаса эшшо 2 бюллетень сётӥське, угось 25 ёросын бырйисько муниципал округъёслэн кенешъёсазы депутатъёс. Куара сётонэ пыриськон понна улон интыя быръёнъёсъя участоке паспортэн лыктоно. Участоклэсь адрессэ ЦИК-лэн www.cikrf.ru сайтэз пыр но тодыны луэ. Куара сётон выльысь кутскоз 19-тӥ сентябре 8.00 часын ӵукна, йылпумъяськоз 20.00 часын ӝыт. Арлыдоос но сӧсыръёс доразы но куара сётыны быгато. Со понна быръёнъёсъя участоке телефон пыр вазиськоно я тодмоос пыр ивор келяно — комиссиысь ёзчиос киын нуллоно урнаен дӥнязы вуозы.



УД