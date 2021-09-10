10-тӥ сентябре Удмуртиысь зоопарк пусъёз 13 ар тырмонзэ. Та дыр куспын зоопарк, шаерамы улӥсьёслэн гинэ ӧвӧл, палэнысь вуэмъёслэн но яратоно шутэтскон интызылы пӧрмиз ни.

Зоопарк тол но, гужем но калыкез пумитаны дась. Туспуктэмез Удмуртиысь зоопарклэн пресс-службаезлэн

Д но Е букваос

Россиысь усто зоопаркъёс пӧлын Ижысь зоопарк 3-тӥ интыын. Со пыртэмын Европаысь тужгес ӟеч 20 зоопаркъёс пӧлы. Интыяськемын 17 гектарлэсь ятыр музъем вылын. Пӧйшуръёсты возён бадӟым висъетэз (вольерез) 1 сюрс 300 квадрат метрлэсь ятыр!

2008-тӥ арын, зоопаркез усьтон азьын, отчы вуттӥзы нырысетӥ «пӧйшурез» — туйлэсь лэсьтэм 3 метръем ӝуждалаен Акелла кионэз — та синпелет табере пумита зоопарке лыктӥсьёсты. Пумен вуизы мукет пӧйшуръёс: Урсула амур тигр, тӧдьы гондыръёс, моржъёс, балянъёс, маймылъёс. Мар воштӥськиз 13 ар ӵоже?

Акелла ктон пумита зоопарке лыктисьёсты. Туспуктэмез Удмуртиысь зоопарклэн пресс-службаезлэн

Усьтӥськыкуз зоопаркын вал 32 пумо пӧйшуръёс — 92 кузя, та вакытэ зоопаркын уло ни 241 пумо пӧйшуръёс — 770-лэсь ятыр! Тунсыко: зоопарклэн нырысетӥ ужан нуналаз — 2008-тӥ арын 10-тӥ сентябре — учкисьёслэн лыдзы 30 сюрслэсь ортчиз! Туала вакытэ но, бадӟым праздникъёс яке шутэтскон нуналъёс дыръя, зоопарке 10 сюрс мурт вуылэ.

Зоопаркысь пӧйшуръ­ёслэн лыдзы арысь аре уноя: кылем арын вордскиз 90 пӧйшур, туэ — 67. Уноез соос пӧлысь бырон калэ вуэмын, Горд книгае пыртэмын. Кылсярысь, японской туриос, орангутанг маймыл, тӧдьы пельпумо орланъёс, тихоокеанской но атлантической моржъёс, среднеазиатской ташбака (черепаха). Зоопаркысь специалистъёс пусъё: пӧйшуръёслэн пи ваемзы возьматэ, соослы асьме дорын кельше шуыса. Озьыен, уло кыр инкуазьын кадь: писпуосын, турын-куарен, ӵыпетэн, возь вылъёсын, излэсь вырйылъёсын лэсьтэм вольеръёсын.

Пӧйшуръёслэн пиоссылы ним быръе быдэс шаермы. Туэ тулыс, кылсярысь, ирландской коб выжыысь валлэн вордскем чуньыезлы ним сётонэ пыриськиз 10 сюрслэсь ятыр адями. Курон пуктэмын вал: чуньылэн нимаз луыны кулэ

Д но Е букваосыз, анаез угось Европа, атаез — Джованни. Озьы тужгес но трос куара люказ Джессика (вакчияк Дейз).

Кизили — морж

13 ар ӵоже зоопаркын кылдӥзы ни рос-прос комплексъёс — «Белый Север», «Сокровища тайги», «Дальний Восток», озьы ик экспозициос — «Пруд», «Экзотика», «Страна обезьян». Нош пиналъёслы тужгес но кельше «Детский зоопарк» сэрегын: отын вешаны но сюдыны быгато кечъёсты, кроликъёсты, курегъёсты.

Ижысь зоопарке калык дыртэ пӧртэм пумо ужрадъёсы но. Та дырозь кыӵе гинэ проектъёс радъямын ӧвӧл отын! Бадӟым проектъёс пӧлы пыртыны луоз арысь аре ортчылӥсь «Ночь в зоопарке» ужрадэз —

уйин лыктыса, калык чакла пӧйшуръёслэсь улэм-вылэмзэс. Озьы ик калык яратӥз сӧсыръёслэсь ваньмон дырзэс радъянъя «Навстречу мечте» акциез, «Трогательный зоопарк» проектэз — сукыр но ляб кылӥсь пиналъёсты пӧйшур дуннеен тодматон, «Прогулка с врачом» ужрадэз — эмъясен ветлыса, кенешон но мукетъёссэ.

Кизили-морж. Туспуктэмез Удмуртиысь зоопарклэн пресс-службаезлэн

Ижысь зоопаркын ужало инкуазез но пӧйшуръёсты яратӥсь специалистъёс. Котькуд пӧйшур борды соос вань сюлмынызы лякисько, вордэм нылпиоссэс сямен утялто.

Пӧйшуръёс пӧлысь куд-огез — зэмос кизилиос. Быдэс кунмылы, кылсярысь, тодмо луиз зоопаркысь атлантической выжыысь Несейка нимо морж. Атлантической

морж Горд книгае пыртэмын.

Несейка — ненец кылын «сузэр» шуэмез возьматэ.

Со сярысь 6 ар ӵоже фильм лэсьтӥз тодмо режиссёр Владимир Марин. Отын возьматэмын Ямало-Ненец округын Каменный мысын моржъёслэн уллёзылэсь бере кылем Несейка. Моржпиез салазкияз пуктэм отӥ ортчись воргорон. Озьы морж адямиос пӧлы шеде. Сое быронлэсь утё, эмъяло но Ижысь зоопарке келяло. Озьы режиссёр возьматӥз адямилэсь но пӧйшуръёслэсь кусыпъёссэс, ог-огзылы юрттыны быгатэмзэс. Та фильмез туэ арлэн кутсконаз возьматӥзы «Карусель» канал пыр, озьы ик элькунысьтымы кинотеатръёсын.

Ижысь зоопарк шумпотыса пумита куноос­ты. Со котькуд адямилы тупась программазэ ӵектыны дась. 11-тӥ сентябре зоопарклэсь нуналзэ пусъён улсын, кылсярысь, радъямын луозы пӧртэм ужрадъёс: «На старт! Внимание! 13!» — зоопарклэсь вордскем нуналзэ сӥё-дано пусъён, «Зоополия» квест, шулдыр концерт, радъяськозы пӧртэм мастер-классъёс но интерактивной площадкаос. Кутскон дырзы

13 часын. 0+

Елена НИКИТИНА