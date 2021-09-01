1-тӥ сентябре шаерысьтымы 21 сюрс 878 нылпиос нырысьсэ школае мынӥзы

1-тӥ сентябре шаерысьтымы 21 сюрс 878 нылпиос нырысьсэ парта сьӧры пуксизы. Ижевск городын, Вавож, Сьӧлта но Кез ёросъёсын выль школаос усьтӥськизы.

Кезысь выль школае 1-тӥ классэ 47 пиналъёс мынӥзы.

Туспуктэм: Udmurt.ru





Каргуртын улӥсьёс выль школалэсь усьтӥськемзэ 20 ар пала возьмазы. 2 школаосазы чакламлэсь уно нылпиос дышетскизы, 2 номеро школаязы 3-тӥ сменазы но вал. Соин ик бордаз эшшо одӥг юрт пуктӥзы. Лэсьтӥськон 2 но ӝыны ар пала кыстӥськиз. Выль дышетскон юрт усьтӥськемен, кезъёслэн югдурзы трослы капчияз, но сюлмаськонъёссы ӧз быре. Каргуртысь ог 30 процентэз нылпиос 2-тӥ сменаын дышетсконо

луозы на. Угось Кезысь школаосы дышетскыны ветло ёрос центрлы матэ интыяськем гуртъёсысь нылпиос но.

Выль школаез усьтонэ пыриськизы Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, Кун Думаысь «Огъя Россия» фракцилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Андрей Исаев. 550 дышетскисьёслы нырысетӥ гырлы шуккизы 1-тӥ «б» классысь Даша Габова но 10-тӥ классысь Роман Тронин.

Выль юрт 3 этажъем. Дышетскон кабинетъёс сяна, отын вань столовой, спортзал, актовой зал, 2 библиотека, робототехникая, медициная, пӧраськонъя, нылъёслы но пиослы труд урокъя кабинетъёс, издательской центр, коворкинг-зона.

500 пиналъёслы чаклам шко­ла пуктэмын «Дышетон» нацпроект чотын, коньдон висъян сярысь сюлмаськиз Кун Думаысь «Огъя Россия» фракцилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Андрей Исаев. Выль школа огшоры ӧвӧл, табере со инженерно-технологической лицеен лыдъяське. Удысъёсъя дышетсконэз азинтон вылысь нимысьтыз кабинетъёс усьтэмын но ужан тӥрлык басьтэмын 115 миллион манет тыр.

Школаен кивалтэ Елена Юферева, со 2018-тӥ арын Россиысь устоез дышетӥсь луиз. 29 дышетӥсьёс пӧлысь 2-ез егитъёс: ӟуч кылъя но литературая дышетӥсь Алина Рудина но англи кылъя дышетӥсь Константин

Белослудцев. Кыкназы но туэ Глазовысь педагогикая

институтэз йылпумъямын. Школаын выль удысъя дышетӥсьсы но луоз: дефектолог Евгения Феокфилатова ужаны кутскемын «Гуртысь дышетӥсь» программая.

Лицей вӧзын «Олимп» стадион но куас база ужало. Озьыен, парта сьӧрын пукыса жадем нылпиослэн мугорзэс кыдатыны луонлыксы вань. Удмуртилэн Тӧроез оскытӥз, школа котыръёс выльдӥськозы на шуыса. Азьланяз татчы сад мерттыны, улон юртъёс пуктыны чакламын. Выль юртъёсы егит дышетӥсьёслы улон инты висъяськоз.

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Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА