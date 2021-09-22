Ӵуказе Ижысь «Зенит» стадионын бадӟым футбол луоз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 сентября, 2021 19:55

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Футболэн шудонъя Россилэн Кубокез понна нюръяськонын Ижысь «Зенит-Ижевск» команда ас дораз шудон Москваысь ЦСКА командаен. 23-тӥ сентябре шудон кутскоз 15 час 15 минутэ (интыысь дыръя). Та пумиськонэз меӵак эфирын возьматозы «Матч ТВ» каналэтӥ.

Туспуктэм «Зенит-Ижевск» командалэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Ижевске вуизы Москваысь 19 футболистъёс: Владислав Тороп но Данила Боков (капка возьмасьёс), Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Егор Носков (защитникъёс), Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Бахтиёр Зайнутдинов, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Максим Мухин, Эдуард Багринцев, Дмитрий Каптилович но Руслан Дауров (полузащитникъёс), Антон Заболотный, Фёдор Чалов, Чидера Эджуке но Владислав Яковлев (нападающийёс).

Пусйыны кулэ, Кубок понна нюръяськонын Ижысь команда нырысетӥ пумиськонзэ Липецкысь «Металлург» командалы келяз вал.

Валентина Емельянова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 сентября, 2021 19:55
TAGS: футбол
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