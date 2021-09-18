Ӟеч улон понна куаразэс сёто

Ижысь К. Герд нимо гимназиын огдыре ужа быръёнъёсъя 4 участок. Толон дырысен адямиос татчы кыштыр кыстӥсько куаразэс сётыны.

Гимназиын котыр югдурез утисьёс, наблюдательёс. Куара сётон татын рос-прос радъямын. 5/52 номеро участоклэн тӧроез Дарья Карова пусъемъя, мукет быръёнъёсын ӵошатыса, туэ калык мыло-кыдогес ужрадэ пыриське. Туннэ 9 часозь ӵукна ик 20 адями куаразэ сётыны вуылӥз, пе, нош толон ӵоже 251 кузя люкаськизы. Быръёнъёс сярысь ялон тросэтӥ вал, коркаосысь ялонъёсъя пулъёс бордысь но соосты ишкись ӧз сюры, калык ивортонъёсты дыраз тодӥз, шуэ. Ӵуказе 5 мурт дӥне доразы потыны дасясько — сомында адямилэсь юртазы куара сётыны куриськон вуэмын.

Артысь 5/18 номеро участокын но кыштыр ужало. Асьсэлэсь быръёнзэс лэсьтыны вуисьёс пӧлын егитъёс но, арлыдоос но. Котькудӥз воштӥськонъёслы оскыса куаразэ сётыны лыктэ.

— Ӟечезлы осконэн лыктоно. Дунъёс туж куртчылӥсько, соосты эгесась мед сюроз кадь потэ. Уждун, пенсия мед йылоз шуыса малпаськомы. Улыны каньыл медло, — шуо куаразэс сётӥсьёс.

Артём Малинин Ижысь быръёнъёсъя 5/18 номеро участокын ужа

5/18 участокысь тӧроезлэн воштӥсез Артём Малинин пусъемъя, толон нунал ӵоже но туннэ 15 часозь оглом 287 мурт куаразэ сётӥз ни. Участокын ваньзэ-ӧвӧлзэ 1 сюрс 400 муртэ возьмало. Толон ӵукна уже мынон но ӝыт доразы бертон азязы куаразэс сётыны кожисьёс уногес вал, шуэ. Туннэ тросэз город сьӧры семьяосынызы потэмын, лэся.

— 3 нунал ӵоже быръёнъёсты радъян кӧня ке секытгес йӧтэ нырысь ик участокын ужасьёслы, малы ке шуоно 8 часысен 20 часозь интыын сак луоно. Озьы ик ковидной алонъёсты чаклало, быдэс нунал маскаен. Но ми ваньзэ лэсьтыны тыршиськомы, ми доры лыктӥсь адямиослы каньыл медло шуыса. Участокъёс трос бере, куд-огез кытчы вамыштыны но пайме — валэктӥськомы, келяськомы. Мон ачим котькуд быръёнъёсты пыриськыны тыршисько. Совето Союзын «гражданский долг» шуо вал. Туала аръёслы со, оло, тупа на, оло, уг ни. Кин ке крезьгурен, кин ке спортэн, кин ке литератураен, нош кин ке озьы ик тунсыкъяське политикаен. Мон — историен но обществознаниен дышетӥсь, политика мыным матын луэ, соин ик со сярысь тыршисько тросгес тодыны, ачим но отчы тазьы ке но пыриськыны, — шуэ Артём Малинин.

Елена Сараматова

Туспуктӥз автор