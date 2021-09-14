Эстӥськон вакыт кутскиз: шуныт сётыны кутскемын улон интыосы но
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Нылпи организациосы, больницаосы сяна, та вакытэ шуныт сётыны кутскемын улон интыосы но.
Эстӥськон вакыт шугъяськонъёстэк мед ортчоз шуыса, ватсаса 90 миллион манет висъямын. Со пӧлысь 50 миллион манетэз кошкоз ву гумыосты выльдыны, 40 миллион манетэз — котельнойёсты но теплотрассаосты тыро-пыдо тупатыны.
Кылем арын эстӥськон вакытэз республикамы туж секытэн йылпумъяз. Кытын но отын гумыос кынмыны шедьылӥзы. Сыӵе югдуре выльысь вуонтэм вылысь ик ватсаса уксё висъямын.
Ваньмыз-ӧвӧлэз ар куспын улосамы шуныт сётонъя 45 но ву сётонъя 145 объектъёсты выльдыны кулэ.
Элина Кумачёва
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