Элькунысьтымы школаосын усьтӥськизы 39 «Точка роста» центръёс
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Шаерысьтымы 26 муниципал огазеяськонъёсын 39 «Точка роста» центръёс усьтӥськизы. «Дышетон» нацпроект улсын школаосын вылдӥськизы ӝӧкъёс но пуконъёс, ужан тӥрлык.
1-тӥ сентябрьысен пиналъёс центръёсын ватсаса тодон-валан люкало химия, физика, биология но технология удысъёсъя. Дышетӥсьёс но, нылпиос но огымысь пусъё: «Точка роста» кылдэмен, урокъёс трослы тусыкоесь луизы! Угось центръёсын, туала компьютеръёс сяна, вань ЗD-принтеръёс, квадрокоптеръёс, веб-камераос но мукет.
9-тӥ сентябре Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов вуылӥз Пичи Пурга ёросэ. Пыриськиз Норья но Вуж Мӧнья школаосысь центръёсты усьтонэ. Бӧрысь вуылӥз Сьӧлта ёросысь Выль Мӧнья школае но. Сояз но, таяз но дышетон учреждениын ужасьёс ӝутскем мылкыдзэс ӧз ватэ — «Точка роста»-ын ортчытӥзы мастер-классъёс но экскурсиос. Озьы ик выль центръёс ужаны кутскизы Якшур-Бӧдья черкогуртысь, Вотка ёросысь Июльское каргуртысь школаосын.
Нялтас вераса, кылем арын Удмуртиын 42 выль центръёс усьтэмын вал. Азьланяз та уж дугдытэмын уз луы. 2025-тӥ арлы шаерамы 228 «Точка роста» ӧсъёссэ усьтоз.
УД
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