Элькунысьтымы Общественной палаталэсь быръем наблюдательёс ивортизы куара сётонэз чакламзы сярысь
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Удмуртиысь Общественной палаталэн кивалтисез Рашид Хуснутдинов:
— Туннэ быдэс нунал чакламы быръёнъёсъя участокъёслэсь ужамзэс. Соос шаерамы 1 сюрс 200 пала. Котькудаз ужало наблюдательёс – партиослэсь, кандидатъёслэсь, озьы ик общественникъёс. Ваньмыз-оволэз 3 сюрс 600-лэсь ятыр. Одигаз но куара сётонлэсь радлыксэс тиян учыръёс пусъемын овол. Уен-нуналэн ужа Удмуртиысь Общественной палаталэн пось телефонэз. 8 800 200 53 19 ноемръя жингыртыны быгато бырйисьёс но, наблюдательёс но. Берпуметиосызлэсь вазиськонъёс ой вал. Нош калыклэсь юанъёс вуылизы. Тунсыкъясько, кытын интыяськемын участоксы, коня бюллетень сётыны кулэ избирательлы. Таиз потэ адямилэн кытын улэмез бордысь: Ижын сётиське 2 бюллетень, ёросъёсын – 4,отын угось, Кун Думае депутатъёсты сяна, муниципал округъёсы депутатъёсты быръён мынэ. Вань сычеос но:Ижын одиг ёросысь участоксэс мукет ёрослы вошто. Шуом, Ленин ёросын улисьлэн куаразэ сётэмез потэ Индустриальной ёросын. Тачеослы 1 бюллетень гинэ сётиське – партиослэн списокъёссыя. Вань юанъёслы тыро-пыдо валэктон сётиськом.
Удмуртиысь студентъёслэн отрядъёсынызы кивалтись, Удмуртиысь Общественной палаталэн ёзчиез Степан Чирков:
— Туннэ мон вуыли портэм участокъёсы. Синйылти: куаразэс сётыны трос егитъёс лыкто. Соос валало, туннэ куара сётэмзы бордысь потэ, кыче депутатъёс шедёзы Кун Думае, кыче луоз азьлань улонмы.
Пытсэт сьоры шедемъёслэсь правооссэс утёнъя наблюдательной комиссилэн кивалтисез Айдар Ризванов:
— Жегатэм, арест улэ шедем, но пытсэт сьоры келямтэ адямиослэн но куара сётыны правозы вань. Соос понна шаерысьтымы следственной изоляторъёсын быръёнъёсъя участокъёс радъямын. Та дырлы куаразэ сётиз ни 800 мурт.
Россиысь инвалидъёслэн огазеяськонзылэн Удмурт ёзэныз кивалтись, Удмуртиысь Общественной палаталэн ёзчиез Максим Воробьёв:
— Ляб тазалыкен адямиослы, инвалидъёслы куара сётыны унояз участокъёсын зечесь условиос кылдытэмын. Ляб адзисьёслы, кылсярысь, лупаос сётъяло, инвалидъёслы пукыса куара сётон интыос чакламын. Школаосын радъям участокъёсын коляскаен пырыны пандусъёс вань.
Елена Слащёва
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