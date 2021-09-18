Элькунамы усто ужбергатӥсьёсты быръёзы
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28-тӥ коньывуонэ Ижкарын радъяськоз ужбергатӥсьёслы сӥзем «Бизнес-Успех» премия. Ужрад «Сделано в Удмуртии» форум улсын ортчоз. Премия басьтон понна вожвылъяськонэ ӧтё ужбергатӥсьёсты, кудъёсыз та удысэн ӝыны арлэсь кема выро ни.
— Удмуртиысь 7 устозэ быръёмы, берло соос Россиысь вань ужбергатӥсьёсын вожвылъяськыны быгатозы. Кылем арын финалэ 6 компания потӥз вал, — вераз Удмуртиысь экономикая министр Михаил Тумин.
Вормисьёсты 7 номинациосын пусъёзы: цифровой, нылкышно, социальной проектъёс, егитъёслы, производстволы, таза улонлы сӥзем проектъёс но калык ужбергатӥсь.
Куриськонъёсты 18-тӥ коньывуонозь кутозы премилэн сайтаз https://bsaward.ru/2021/izhevsk/
Вань вормисьёс усто кузьымъёс но «Зарни домкрат» пусэз басьтозы, соос сярысь элькун СМИ-ос гожтозы.
Ужрад ортчоз Удмурт Элькунлэн Правительствоезлэн, экономикаез азинтонъя министерстволэн но Удмуртиез азинтонъя корпорацилэн юрттэменызы.
УД
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