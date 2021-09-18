Элькунамы усто ужбергатӥсьёсты быръёзы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 18 сентября, 2021 12:37

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28-тӥ коньывуонэ Ижкарын радъяськоз ужбергатӥсьёслы сӥзем «Бизнес-Успех» премия. Ужрад «Сделано в Удмуртии» форум улсын ортчоз. Премия басьтон понна вожвылъяськонэ ӧтё ужбергатӥсьёсты, кудъёсыз та удысэн ӝыны арлэсь кема выро ни.

Туспуктэм udmurt.ru сайтысь

— Удмуртиысь 7 устозэ быръёмы, берло соос Россиысь вань ужбергатӥсьёсын вожвылъяськыны быгатозы. Кылем арын финалэ 6 компания потӥз вал, — вераз Удмуртиысь экономикая министр Михаил Тумин.

Вормисьёсты 7 номинациосын пусъёзы: цифровой, нылкышно, социальной проектъёс, егитъёслы, производстволы, таза улонлы сӥзем проектъёс но калык ужбергатӥсь.

Куриськонъёсты 18-тӥ коньывуонозь кутозы премилэн сайтаз https://bsaward.ru/2021/izhevsk/

Вань вормисьёс усто кузьымъёс но «Зарни домкрат» пусэз басьтозы, соос сярысь элькун СМИ-ос гожтозы.

Ужрад ортчоз Удмурт Элькунлэн Правительствоезлэн, экономикаез азинтонъя министерстволэн но Удмуртиез азинтонъя корпорацилэн юрттэменызы.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 18 сентября, 2021 12:37
TAGS: бизнеспремияУжбергатон
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