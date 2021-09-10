Улосъёсты азинтон сярысь вераськон мынӥз видеоконференция пыр

Россиысь Правительстволэн Тӧрезлэн воштӥсез Дмитрий Чернышенко но Приволжск федерал округъя оскем мурт Игорь Комаров субъектъёслэн тӧроосынызы видеоконференция амалъя кенешизы. Вераськон мынӥз улосъёсты азинтон сярысь. Кенеше пыриськиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов но. Та кенешын вераськемъя чакламын Удмуртиын вить валтӥсь проектъёсты-удысъёсты бырйыны, соос калыклэсь улонзэ но шаермылэсь экономиказэ ӝутонын, азинтонын тужгес пайдаё мед луозы.

Дмитрий Чернышенко пусйиз:

— Асьмелэн туж ӧжыт дырмы. 1 ноябрёзь кулэ ини Правительстволэн Тӧроезлы Михаил Мишустинлы ивортыны, ку мае лэсьтыса вуттыны чакласьком. Соин ик мон курисько 5 нунал ӵоже асьтэ улосъёстыя дорожной карта лэсьтыны, марлы тужгес бадӟым саклы висъялоды. Быръёно тужгес кулэ луись удысэз, проектъёсты. Собере огъя округъя карта лэсьтом. Тужгес пайдаё проектъёсты мукет улосъёсын но кутыны луоз.

Улосъёслэн тӧрооссы вице-премьерлы тау каризы. Угось куратор сямен солэн юрттэмез али ик шодӥське ни. Федерал центрлэн юрттэмезъя гинэ улосъёс но республикаос бадӟым вамышъёсын азьлань мыныны быгатозы.

УД