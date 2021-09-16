Удмурт шаер Кун Думае быръёнъёслы 100 процентлы дась

Ӵуказе ӵукна 8 часын усьтӥськозы быръёнъёсъя 1 сюрс 156 участокъёс, эшшо 16-ез радъямын луоз нимаз интыосын — следствиея изоляторъёсын, эмъяськонниосын. Ужалозы 34 территориальной комиссиос.



Куара сётонлэсь мынэмзэ эскерыса возёзы 3 сюрс 678 наблюдательёс: пӧлысьтызы 1 сюрс 200 мурт — со общественникъёс, кылемъёсыз партиослэн наблюдательёссы.

— Быръёнъёсъя участокъёсын котькудаз видеорегистраторъёс ужалозы. Нош 500 участокын луоз быдэн 2 видеокамера — таосыз пуктылэмын тужгес бадӟым участокъёсы, кудъёсаз куара сётозы 70 процентэз бырйисьёс. Видеокамераос уен-нуналэн чаклалозы куара сётонлэсь радъяськемзэ. Шуом, кызьы нунал куспын калык куаразэ сётӥз, ӧй вал-а быръёнъёсъя куронъёсты тӥян учыръёс, пытсаськиз-а ӝыт 8 часын участок — та бӧрсьы угось отын нокин луыны кулэ ӧвӧл, участокез чакланы кутско югдурез утисьёс, — шуиз Удмурт Республикаысь Общественной палаталэн кивалтӥсез Рашид Хуснутдинов.

Ӵапак та участокъёсын лэсьтэм видеоосты чакласа возёз общественной наблюдательёслэн корпуссы. Со усьтӥськиз Ижын проектъёсъя «Лифт» штабын. Отын уен-нуналэн ужалозы волонтёръёс. Куара сётон радлыкез тӥян учыръёс луизы ке, волонтёръёс со участокын лэсьтэм видеоез выльысь бергатозы, учкозы, та учырез эскерыны лэзёзы Быръёнъёсъя валтӥсь комиссие. Со сяна, волонтёръёс валэктон сётозы пӧсь телефон пыр вазиськисьёслы. Соос бордын ужалозы юристъёс но: законъёсын, правоосты утёнэн герӟаськем юанъёс луизы ке, телефон пыр визь-кенеш сётозы.

Куара сётонэз такем чильпырась, котькинлы адӟиськымон но валамон, Россиын сяна, одӥг кунын но радъямын ӧй вал на, шуиз элькунысьтымы Быръёнъёсъя валтӥсь комиссилэн кивалтӥсез Вениамин Соломенников.

Елена Слащёва