Удмуртиысь 9 дышетӥсьёс классэн кивалтӥсьёслэн форумазы мынозы
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9-тӥ-10-тӥ коньывуонэ Россилэн пӧртэм сэрегъёсысьтыз классэн кивалтӥсьёс Москвае форуме люкаськозы.
Отчы пыриськыны 21 сюрслэсь трос дышетӥсьёс мылкыд каризы вал, но быръён пыр сюрсэз гинэ ортчиз.
Отчы мынозы Удмуртиысь классэн кивалтӥсьёс но: Ижысь Ю.А. Гагарин нимо 62-тӥ номеро школаысь Татьяна Брылякова, 83-тӥ гимназиысь Павел Юминов, Ярысь 1-тӥ школаысь Татьяна Горбушина, Сьӧлта школаысь Нина Келарева, Якшур-Бӧдья ёросысь Чур школаысь Елена Эсенкулова, Эграысь 4-тӥ школаысь Надежда Корепанова, Яр школаысь Елена Яковлева но Воткинскысь М.Т.Калашников нимо 7-тӥ номер кадетской школаысь Роза Мелекесова.
Та быдӟа форум Россиын нырысьсэ ортче. Со юрттоз эскерыны, мар туала вакытэ дышетӥсьёсты сюлмаськытэ, валаны, мар соослы кулэ. Форумын вераськозы дышетӥсьёслэсь быгатонлыкъёссэс будэтон, школаосты азинтон, нылпиосын ужан сярысь.
— Форуме люкаськем дышетӥсьёс асьсэ предметсыя гинэ тодон-валан уг сёто, соос нылпиосын урокъёс бере но ужало, — вераз Россиысь просвещениея министр Сергей Кравцов, — ӵапак соос пиналъёслы пӧртэм шуг-секытъёсысь потыны юртто. Ми оскиськомы, форум бере соос доразы бурдъяськыса бертозы шуыса.
4-тӥ-10-тӥ коньывуонэ быдэс Россиын дышетӥсьёслы сӥзем арня ортчоз, та форум солэн йылпумъянэз луоз.
Вань мылкыд карись дышетӥсьёс форум борды онлайн амалэн итӥськыны быгатозы, форумлэн сайтаз меӵак трансляциез учкыса.
УД
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