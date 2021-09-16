Удмуртиысь 100 сюрс пиналъёс Россиысь школьникъёслэн онлайн-олимпиадазы пыриськозы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 16 сентября, 2021 14:56

Related Articles

4-тӥ-11-тӥ классъёсын дышетскись пиналъёс Россиысь школьникъёслэн онлайн-олимпиадазы пыриськыны быгатозы. Со сярысь 15-тӥ куарусёнэ вераз «Сириус» дышетон центрлэн кивалтӥсез Елена Шмелёва. Азьвыл аръёсын ӵошатыса, туэ отчы тросгес пиналъёс пыриськозы: олимпиада борды 65 улосвылъёсысь школаослэн 90 процентэз итӥськоз.

Туспуктэм: ОНФ

28-тӥ куарусёнэ «Сириус. Курсы» платформаын нимысьтыз туръёс усьтӥськозы, отын пиналъёс асьсэ тодон-валанъёссэс эскерозы.

— Ужъёс школьной программалэсь висъяськозы, — вераз Елена Шмелёва, — эскеромы пиналъёслэсь малпаськыны быгатэмзэс. Оскиськомы, олимпиадае 5 миллион пала школьникъёс пыриськозы. Котькуд школалэн таӵе луонлыкез кылдыны кулэ.

Удмуртиысь быгатӥсь нылпиослэн ТАУ центрзы Россиысь школьникъёслэн онлайн-олимпиадаязы арлы быдэ пыриське. Пиналъёсмы 5 тужгес но устоосыз пӧлы пыро.

Тодады вайытом, Елена Шмелёва ӵектӥз олимпиадае пыриськись пиналъёслэн дышетӥсьёссылы но юрттэт сётыны, кӧня ке коньдон висъялляны.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 16 сентября, 2021 14:56
TAGS: Огъя Россиясириус
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<