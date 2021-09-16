Удмуртиысь 100 сюрс пиналъёс Россиысь школьникъёслэн онлайн-олимпиадазы пыриськозы
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4-тӥ-11-тӥ классъёсын дышетскись пиналъёс Россиысь школьникъёслэн онлайн-олимпиадазы пыриськыны быгатозы. Со сярысь 15-тӥ куарусёнэ вераз «Сириус» дышетон центрлэн кивалтӥсез Елена Шмелёва. Азьвыл аръёсын ӵошатыса, туэ отчы тросгес пиналъёс пыриськозы: олимпиада борды 65 улосвылъёсысь школаослэн 90 процентэз итӥськоз.
28-тӥ куарусёнэ «Сириус. Курсы» платформаын нимысьтыз туръёс усьтӥськозы, отын пиналъёс асьсэ тодон-валанъёссэс эскерозы.
— Ужъёс школьной программалэсь висъяськозы, — вераз Елена Шмелёва, — эскеромы пиналъёслэсь малпаськыны быгатэмзэс. Оскиськомы, олимпиадае 5 миллион пала школьникъёс пыриськозы. Котькуд школалэн таӵе луонлыкез кылдыны кулэ.
Удмуртиысь быгатӥсь нылпиослэн ТАУ центрзы Россиысь школьникъёслэн онлайн-олимпиадаязы арлы быдэ пыриське. Пиналъёсмы 5 тужгес но устоосыз пӧлы пыро.
Тодады вайытом, Елена Шмелёва ӵектӥз олимпиадае пыриськись пиналъёслэн дышетӥсьёссылы но юрттэт сётыны, кӧня ке коньдон висъялляны.
УД
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