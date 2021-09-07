Удмуртиысь пенсионеръёс «путинской» выплатаосты басьтыны ӧдъязы.
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2-тӥ сентябрьысен Россиысь пенсионеръёс «путинской» выплатаосты басьтыны ӧдъязы. 30 миллион муртлы банковской картаяз быдэн 10 сюрс манет вуиз ни, 12 миллионэз сое матысь дыре «Почта России» пыр басьтоз на.
Президент Владимир Путин та юрттэт сярысь указэз юнматӥз вал 24-тӥ гудырикошконэ «Единая Россия» партилэн съездаз. Стажъя пенсионеръёслы сяна со тыриськоз страховой яке социальной пенсия басьтӥсьёслы, инвалидъёслы, ужась но военной пенсионеръёслы. Удмуртиын та выплатаез 460 сюрс пала адями басьтоз.
— Мед та ӵектон улонэ пыӵалоз шуыса, ми федерал бюджетысь 430 миллиардлэсь трос коньдонъя висъямы, — вераз Россилэн Правительствоезлэн Председателез Михаил Мишустин.
— Выплатаосты басьтон понна нимаз заявлениос гожъяно ӧвӧл, коньдон ачиз вуоз, — вераз Удмуртиысь «Университет 55+» проектлэн кивалтӥсез Ирина Алмазова, — малпасько, пенсионеръёс умой-умой малпаськизы ни, марлы вуэм уксёез быдтозы.
Ижкарысь азвесь волонтёр Ольга Каракулова пусйиз, та выплата льӧль малпанъёсты быдэстыны юрттоз шуыса.
— Тодмоелы та коньдон юрттоз мукет городэ ужрадэ волонтёр сямен мыныны, — вераз со.
Мукетыз азвесь волонтёр Наталья Арсланова басьтэм коньдонэныз нунокъёссэ шумпоттыны медэ: огезлэн вордӥськем нуналыз матэктэ, мукетыз — нырысетӥ классэ мынэ.
67 аресъем Валентина Котлярова «Почта России» пыр 10 сюрссэ басьтӥз. Кузпалыныз кенешыса, огкылэ вуизы, та коньдонэн пизылы юрттозы, сад-бакчазы понна тырозы.
— Коньдон ноку мултэс уз луы, — вераз кышномурт.
2022-тӥ арын Правительство пенсиез индексировать карыны малпа.
УД
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