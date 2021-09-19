Удмуртиысь офтальмологъёс секыт операция ортчытӥзы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 сентября, 2021 11:16

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Глазовысь 58 аресъем воргорон циркулярной пилаен ужа вал, пилаез тӥяськиз но солэсь кизэ, синзэ шуккиз. Ёрос больницаын солы нырысетӥ юрттэт сётӥзы но Элькунысьтымы офтальмологической больницае келязы, угось воргорон урод адӟыны кутсиз.

Туспуктэм udmurt.ru сайтысь

Эмчиос секыт операция лэсьтӥзы.

— Ми быгатӥмы синэз утьыны, — вераз хирург Владимир Самарцев, — сыӵе секыт травма бере воргоронлэн синмыз кема эмъяськоз на, ми солы юрттомы.

Кӧня ке толэзь ортчыса, воргоронлэн синмыз 30 процентлы тупатскиз.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 сентября, 2021 11:16
TAGS: больница
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