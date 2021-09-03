Удмуртиысь журналистэз коммунистъёслэн пресс-конференциысьтызы уллязы
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2-тӥ куарусёнэ «Центр» Медиагруппалэн пресс-центраз Кун думаысь КПРФ партиысь депутатъёсын пумиськон ортчиз. Пресс-конференциысь мугъёстэк уллязы Удмуртиысь журналистъёслэн союззылэсь ёзчизэ Илья Кузьминэз.
Илья Кузьмин ужрадэ дырыд дыръя лыктӥз, азьвыл аккредитация пыр ортчыса (радъясьёс сое конференцие лыктыны лэзизы). Конференция азьын сое залысь потыны куризы. Журналист удостоверенизэ возьматӥз, аккредитация пыр ортчиз шуыса вераз. Но радъясьёслы со тырмыт ӧй вал, Илья Кузьминэз залысь кумысь поттӥзы. Кызьы вера ачиз журналист, солы вӧсь каризы, али бур кизэ мырдэм ӝутъя. Со травматологие ветлӥз, полицие заявление гожтӥз.
Журналист кылдэм учыр сярысь ивортӥз Россиысь журналистъёслэн союззылы. Удмуртиысь журналистъёслэн союззылэн кивалтӥсез Елена Капитоненко та учырез палэнтӥ ӧз ортчы. Асьме союзмы прокуратурае вазиськыны дасяське.
Ивортэ «Удмуртия» информационной агентство https://udmurt.media/news/proisshestviya/126664/
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