Удмуртиысь егитъёс Менделеевской экспедицие пыриськизы

Россиысь «Менделеевской классъёсын» дышетскисьёс но студентъёс Менделеевской экспедицие пыриськизы. Со ортче Россилэн Президентэныз Владимир Путинэн ӵектэм «Экология» нацпроект улсын. Отчы вуылӥзы Удмуртиысь егитъёс но.

14-тӥ куарусёнэ Иркутск улосвылысь Байкальск карын экспедицие пыриськисьёс целлюлозно-бумажной комбинатлэн азбараз вуылӥзы (БЦБК) (ворсамын 2013-тӥ арын). Солэн ужамез сэрен омыре трос кырсь газъёс куштӥськемын. Отын пиналъёс эскеризы вуж объектъёсты, отходъёсын картаосты, Солзанской полигонэз. Адӟизы, макем секыт туала вакытэ инкуазьмес утьыны.

— Пиналъёс валазы, БЦБК-лэсь ужзэ юнме шорысь ӧз дугдытэ шуыса, омыре трос сьӧд щелок, шламовой картаос куштӥськемын, — вераз Д.И. Менделеев нимо РХТУ-ысь промышленной экологияя кафедраысь лабораториен кивалтӥсь Сергей Азопков, — но шумпотымон, кунмы соин нюръяське шуыса.

Александра Поздеева Удмурт кун универститетын 2-тӥ курсын дышетске. БЦБК-е вуэмез бере ик сое паймытэм, макем трос инты со басьтэ вал.

— Паймоно кадь, кыдёкын ик ӧвӧл Байкал ты интыяськемын, — вераз Александра, — Комбинатысь жуг-жаг капчиен отчы шедьыны быгатэ вал. Малпасько, таӵе чебер интыосты утёно, бордазы заводъёс ӧвӧл пуктоно.