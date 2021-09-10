Удмуртиысь аспирантъёс выль сямен дышетскыны быгатозы

Россилэн Президентэз бордын ужась наукая но дышетонъя кенешлэн ёзчиез Елена Шмелёва ӵектӥз аспирантуралы выль сямен ужаны. Соку егит учёнойёс быгатозы эскеронъёс бордын рос-прос ужаны.

Али тодосчиослы азинскыны люкето ФГОС-лэн чурыт куронъёсыз.

Бюрократиен йырин учёнойёс трос дырзэс быдто отчёт гожъянлы, наукаез азинтэм интые. Уката таӵе сюлмаськон кылдэ, басьтэм грант понна отчёт дасяку. Исследованиослы чаклам коньдон вуэ ар пумын, ӵапак соку ик отчёт но сётоно луэ ни. Елена Шмелёва чакламъя, наука интые, тодосчиос бумага уже выё. Соин нырысь ик воштыны кулэ исследованиос ортчытонлы сӥзем конкурсъёслэсь радлыксэс.

Елена Шмелёвалэн ӵектонэныз соглаш РАНХиГС-лэн Ижысь филиалэзлэн директорезлэсь ужзэ быдэсъясь Максим Тенсин.

Вань аспирантъёс ужано луо асьсэдыз но семьязэс сюдон понна, нош наука берлолы кыле ни. Аспирантурае егитъёсты целевой амалъя басьтыны кулэ, али наукае тросэз пыро ним басьтон но асьсэды возьматон понна гинэ, пусйиз Максим Владимирович.

УД