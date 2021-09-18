Удмуртиын 519 участокын видеонаблюдение ужа

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 18 сентября, 2021 11:54
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Удмуртиысь 485 участковой но 34 территориальной быръён лэсьтон участокъёсын уй но нунал видеонабюлдение нуиське.

Туспуктӥз Элина Кумачёва

Удмуртиысь ЦИК-лэн Председателез Вениамин Соломенников ивортэмъя, вань видеос вуо Удмуртиысь налюдательёслэн штабазы.

— Участокъёсылэн 42 процентаз камераос сыло, ӵапак отчы куара сётыны 70 процентэз избирательёс лыкто, — вераз Вениамин Соломенников.

Камераос пуктылэмын бюллетень сётон интыосын, куара сётон урнаос вадьсын, куара лыдъян сэрегын, нош уйёссы соос эскеро, буш бюллетеньёсты нокин медаз кутылы шуыса.

— Наблюдательёслэн центрзы Ижысь ЛИФТ штабын интыяськемын, — вераз Удмуртиысь Общественной палаталэн Председателез Рашид Хуснутдинов, — татчы вань участокъёсысь наблюдательёслэн иворъёссы вуо. Татын ик нимысьтыз группа видеонаблюдениез чакла. Соос сяна трансляциез адӟо партиослэн кандидатъёссылэн штабъёсазы.

Кызьы радъясько быръёнъёс, Удмуртиысь вань улӥсьёс учкыны быгато, со понна 8 (800) 200-53-19 номеръя жингыртоно но гожтӥськоно.  

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 18 сентября, 2021 11:54
TAGS: Быръёнъёс
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