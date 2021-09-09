Удмуртиын «Территория детства» программа ужаны кутскоз
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«Территория детства» улсын нылпи садъёсысь азбаръёсты тупатъялозы. Со сярысь ивортӥзы Иж город думалэн председателез Фарит Губаев но Иж город думалэн депутатэз, «Огъя Россия» фракцилэн ёзчиез Марина Нужина нылпи садъёсын кивалтӥсьёсын видеоконференция пыр пумиськыкузы.
— Городын улӥсьёс нылпи садъёслэсь юртъёссэс тупатъяны ӵем курыло, — вераз Фарит Губаев, — угось тросэз садикъёс 1970-тӥ-1980-тӥ аръёсы пуктэмын вал. Калыклэсь куронъёссэс усто быдэстэ «Большая перемена» проект. Кулэ малпаськыны азбаръёс сярысь но. Иж кар думаысь «Огъя Россия» фракциысь депутатъёс ӵектӥзы «Территория детства» программаез дасяны, со улсын азбарысь сюресъёсты тупатъялозы, тылэн юбоосты пуктылозы, люкетӥсь писпуосты вандылозы.
Гудырикошконэ Марина Нужина программа сярысь вераз Россиысь Федеральной собранилэн советэзлэн председателезлэн нырысетӥ воштӥсезлы, «Огъя Россия» партилэн генеральной советэзлэн секретарезлы Адрей Турчаклы.
Матысь дыре Иж кар думаысь депутатъёс нылпи садъёсын ужасьёсын но анай-атайёсын ӵош городысь садъёсты эскерозы, валалозы, кыӵе нылпи садъёслы та юрттэт кулэ. Программа улонэ пыӵаны 2022-тӥ арын кутскоз.
УД
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