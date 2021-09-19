Удмуртиын кутскиз быръёнъёсъя берпуметӥез нунал
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Туннэ, 19 сентябре, усьтӥськизы быръёнъёсъя вань 1 сюрс 172 участокъёс. Быръёнъёсы пыриськыны правоез вань шаерысьтымы 1,2 миллион адямилэн. Оглом элькунъя толон 8 час ӝытозь куаразэ сётӥз ни 382 241 адями. Явка – 28,19 процент.
Республикаямы ужа наблюдательёслы но бырйисьёслы пӧсь телефон 8 (800) 200-53-19. Аслэсьтыд участоктэ шедьтыны луоз Быръёнъёсъя комиссилэн сайтысьтыз cikrf.ru. Сӧсыръёс но ветлӥсьтэм яке шуген ветлӥсь мӧйыос быгато комиссиез доразы ӧтьыны. Со онна быръёнъёсъя комиссие жингыртоно яке «Госуслуги» портал пыр заявка сётоно.
УД
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