Ува ёросын 5 интыын сюресъёсты тупатӥзы

Россилэн Президентэныз Владимир Путинэн ӵектэм «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» нацпроект улсын Ува ёросын 5 интыын 4, 25 иськем сюресъёсты тупатӥзы.

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— Ми туж шумпотӥськомы, та программа ёросамы улонэ пыӵа шуыса, — вераз Ува ёрослэн администрациезлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Константин Огородов, — нацпроект улсын черкогуртлэсь шор ульчаоссэ тупатыны быгатӥм. Ёрослэн бюджетысьтыз выль тротуаръёслы коньдон висъямы на.

Тупатъям сюресъёсты комиссия эскериз, нокыӵе шекъёсты ӧз шедьты. Сюрес но ӟеч лэсьтэмын, знакъёс но шонер пуктылэмын.

Нош К. Маркслэн ульчаяз тупатъян ужъёс мыно на. Комиссия пусйиз, татын сюрес вамен потон переходъёс лэсьтоно шуыса, угось сюрес дурын 2-тӥ номер школа, ёрос администрация интыяськемын.

Ува ёросын ужъёс 2022-тӥ арын но мынозы. 4 интыын 2,32 иськемез тупатъяны чаклаське на.

УД