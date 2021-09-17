Туспуктӥсь нылкышноосты «Мир глазами женщины» конкурсэ пыриськыны ӧтё

«Известия Удмуртской Республики» газетлэн редакциез но «Деловые женщины России» огазеяськонлэн шерысьтымы ёзэз фотоконкурс ортчыто.

Радъясьёслэн потэ туспуктэмъёс пыр возьматэмзы, кызьы нылкышноос дуннемес адӟо, асьсэдыз туспуктон удысын утчало.

Конкурсын ужъёс пӧртэм номинациосъя дунъяськозы: «Мой дом, моя семья», «Моя профессия», «Любовь в моём сердце», «Родной край» и «Свободная тема».

Нимысьтыз висъялозы калыклэсь тужгес но трос куараоссэс люкам туспуктэмъёсты, али гинэ туспуктыны кутскись но кема аръёс ӵоже туспутӥсь фотографъёс пӧлысь устооссэ.

Со сяна тужгес но усто туспуктэмъёсты Израильысь Хайфа каре «Мир глазами женщины» калыккуспо адӟытонэ келялозы.

Конкурсэ пыриськыны пиналъёсты но, арлыдоосты но ӧте. Со понна 21-тӥ толшорозь (2022-тӥ ар) dzhr.konkurs@mail.ru электрон адресъя туспуктэмъёсты келяно, регистрация пыр ортчоно, соцсетьёсы #ДЖР_Удмуртия хэштэген пост интыяно, отын гожтоно фотоконкурсэ пыриськыны мылкыд каремдэс.

Конкурслэн положениез интыямын татын: https://izvestiaur.ru/documents/204548.html

УР