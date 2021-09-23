Туннэ Ижысь «Зенит» стадионын бадӟым футбол
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Футболэн шудонъя Россилэн Кубокез понна нюръяськонын Ижысь «Зенит-Ижевск» команда ас дораз пумиське Москваысь ЦСКА командаен. Шудонэз меӵак эфирын возьмато «Матч ТВ» каналэтӥ.
Ижевске вуэмын Москваысь 19 футболистъёс. Вормись команда 2021-тӥ — 2022-тӥ арын Кубок понна нюръяськонлэн 1/8 финалаз шедёз. Талэсь азьвыл Ижысь команда Липецкысь футболистъёслы келяз вал, нош туннэ соос шудозы Россиысь тужгес кужмоез ЦСКА командаен. Со — СССР-ысь Кубок понна нюръяськонлэн 7 пол чемпионэз луэ но 5 пол Кубокез утӥз, Россилэн 6 пол чемпионэз, 7 пол Кубок утӥз но суперкубок, Россиысь одӥгез команда, кудӥз УЕФА-лэсь Кубоксэ но утӥз.
Удмуртиысь команда берлозэ бадӟым вожвылъяськонэ пыриськиз 2015-тӥ арын. Соку Россилэн Кубокез понна нюръяськонлэн 1/16 люкетаз «Зенит» команда пумиськылӥз «Краснодар» командаен. Соку футболэн учкисьёслэн лыдзы 10 сюрслэсь трос ортчиз.
Туннэ шудонэ но билетъёс азьпал ик вузаськизы. Пусйыны кулэ, 2021-тӥ арын «Зенит» стадион выльдэмын вал: трибунаосыз, таблоез, электро езъёсыз, видеонаблюденилы камераосыз но мукет тӥрлыкъёс.
Валентина Емельянова
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