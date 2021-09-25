«Театральное Приволжье» фестивальлэн быръён люкетэз кутскиз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 25 сентября, 2021 19:07

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25-тӥ куарусёнэ фестивале пыриськыны мылкыд карись коллективъёслэсь куриськонъёссэс кутыны ӧдъязы.
Арлы быдэ фестивальлэн финалаз нылпиос но егитъёс, спектакль пуктыса, быгатонлыкъёссэс возьмато, театр дуннелы матынгес луо. Фестивальын егитъёслы, нылпиосты чаклам устооссэ спектакльёсты быръё, усто режиссёрез, актрисаез но актёрез пусъё.
Конкурсэ пыриськон понна 24-тӥ толсурозь yantarewa_rdnt@inbox.ru электрон адресъя куриськон келяно (пусъёно гожтэтты «Театральное Приволжье» конкурсэ шуыса), анкетаез гожтоно но видеое гожтэм спектакльдэс ыстоно. Пыр-почгес валэктэмын фестивальлэн театральноеприволжье.рф сайтаз.

Туспуктэм фестивальлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Тодады вайытом, «Театральное Приволжье» фестивалез ортчытъяны ӵектӥз Президентлэн Приволжск Федерал Округъя оскем муртэз Игорь Комаров.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 25 сентября, 2021 19:07
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