Татарстанысь дышетӥсь Елена Ивановна Гаврилова: Мон нылпиосты яратӥсько, соос монэ

Елена Ивановна ГАВРИЛОВА 25 ар ӵоже удмурт кыллы дышетэ Татарстанысь Огырчи ёросысь Сарсак-Омга лицейын. Бигер шаерын ужан востэм удмурт нылэз кыдатӥз, кужмо кариз но вормон понна нюръяськыны дышетӥз. Елена Ивановналэн туж трос таукаронъёсыз, дипломъёсыз. Тыршемез дунъямын Россиысь Дышетонъя но наукая министерстволэн Данъян грамотаеныз. Нош анай кылъя педагог понна самой бадӟымез вормон — дышетэм нылпиосыз удмурт кылынызы верасько ке, сое асьсэ пиналъёссылы пыӵато ке.

Елена Гаврилова

Математикаез вормиз кыл

— Елена Ивановна, кылем арняе тӥледыз бадӟым дунъетэн пусйизы — «Россия Федерациысь просвещение но воспитание удысысь дано ужась» пус бырттӥзы. Озьыен, дышетӥсьлэсь сюрессэ шонер бырйиллямды?

— Агрызын ортчиз ёросысьтымы дышетӥсьёслэн конференцизы. Дышетон удысын 25 ар ужасько ке но, республикаысьтымы дышетонъя министр нырысьсэ районамы вуылӥз ай. Соин Ильсур Хадиуллинлэн тазьы дунъямез уката мылкыдэз ӝутӥз.

Шонерзэ верано ке, мынам математикаен дышетӥсь луэме потэ вал. Но 10-тӥ классын дышетскыкум, Дэри ёросысь Постол школаямы вуиз удмурт кылъя дышетӥсь Надежда Васильевна Черепанова (али Кабанова). Со вань мылкыдме воштӥз. Мон синмаськи, дыр, аслыз дышетӥсьлы. Со урокъёссэ огшоры гинэ уг нуы вал, котькуд занятизэ зэмос артист кадь ортчытъяз. Шораз учкыса, кӧт ӧз тырылы. Удмурт кылъя урокез возьмаса гинэ улоно ни вал. Озьы математикалэсь палэнски но филология пала шонски.

Нош мамаен папа монэ воксё мукет удысысь адӟылӥзы. Атае, егит дыръяз шудтэм учыре шедьыса, пал пыд кылиз. Соин со дорынгес улэ вал, монэ но, 2 вынъёсме но визьмаз, дышетӥз. Нош мама лумбытэн фермаын, скал кыскисьын ужаз.

Папа туж йӧно, калыкен вераськыны быгатӥсь адями вал. Тани мамалэн 6 сузэр-вынъёсыз. Соос Ижын уло вал ке но, кыӵе ке визь-кенеш курыны папае доры лыктылӥзы. Со ваньмыныз огкыл шедьтыны быгатылӥз, кинэ ке либатылӥз, мукетсэ тышкаськылӥз. Сӧсыр кылеменыз йырин монэ медицина удысэ мыныны косэ вал: мон но тани висисько, мамаед но весь саникен ужа, дышетсконо, нылы, шуыса индылэ. Мама монэ бухгалтере мыныны косэ. Таки уг лэзё монэ дышетӥсь луыны. Собере валазы кадь мылкыдме, озьы Удмурт кун университетысь филологияя факультетэ вуи.

Дышетскыны пыри но — ӵапак секыт 1990-тӥ аръёс. Папа пенсия басьтэ вал, со чотын ини монэ дышетыны сюлмаськиз. Трос пудо вордӥмы. Со но юрттӥз.

Удмурт кун университетын дышетскон вакыт

Я, диплом басьтэмын, табере уж утчано. Мамаен ӵош мынӥм Дэриысь роное. Матысь 5 ар ӵоже ёросын удмурт кылъя дышетӥсьёс кулэ уз луэ, шуизы. Собере, дипломме учкыса, синйылтӥзы, английскоен «5» шуыса, но ӵектӥзы Постол станцие англи кылъя дышетӥсе мыныны. Ма, кыӵе английской, мон удмурт кыллы дышетӥсь луыны малпасько, пумитъяськисько мон.

Собере тодмо луиз: гуртысьтымы библиотекаын инты бушам. Мама ну сюлворе ни: кыль, нылы, дорын улод. Нош мон весь аслэсьтым: 5 ар, иське, малы дышетски? Соку кин ке ӵектӥз: Ижевске, пе, Калыкез дышетонъя министерствое ветлэ ай. Нош ик мамаен мынӥм. Татын шумпотӥзы, ява: ӵапак Татарстанысь Сарсак-Омга гуртысь заявка вуэмын, удмурт кылъя дышетӥсь утчало. Мон сокем шумпотӥ: коть туннэ ик мыныны дась. Ӵуказеяз ӵужапаеным сюрес вылэ потӥм. Сарсак-Омгае вуим, сыӵе умой пумитазы. Поезд ветлэ, автобус ветлэ, улон сэрег вань — пинал муртлы мар кулэ на. Соку ик шуи: мынам татын интые.

— Али шорады учкыса, кызьы ке осконтэмгес кадь:

роное мамаеныды мы­нӥсько­ды, ужан интые — ӵужапаеныды. Сокем дӥсьтӥсьтэм вакытъёсты но вал шат?

— Мон туж-туж востэм вал. Университетэ вуи но — берпуметӥ парта сьӧрысь ӧй поталля кадь. Нокин монэ медаз адӟы, медаз юа. Тросэз

предметъёс ӟуч кылын мыно, мон возьдаськыса кытчы кариськыны уг валаськы. Ватскыса сямен эшеным улӥм. Но вань урокъёс лэсьтэмын, конспектъёс гожъямын вал. Улон ачиз дышетэ вылэм: ужаны кутскеме бере шаплыгес кариськоно луиз.

Сарсак-Омга школаын синмаськи дышетӥсьёслы: удмурт кылын верасько, туж тупаса, кенешыса ужало. Школа вӧзын ик интернат, дышетӥсьёслы нимаз висъетъёс чакламын. Мон сяна, эшшо 5 пинал дышетӥсьёс лыктэмын. Туж шулдыр вакытъёс вал: школаын берозь ужаськом, интернатамы вуиськом но, вань нылпиос нош ик ми доры люкасько.

Соку тодын но ӧй вал уждун сярысь. Ну, вакытэз сыӵе, ну, уг тыро. Уксё сётъязы мамаен папа: гуртэ бертӥськод но, сьӧре лэзё ни. Нош нырысетӥ уждунме, ӝыны ар ортчыса гинэ, басьтӥ ай.

Но 1 ар ужаса, дор палъёсылэсь мӧзмыны кутски-а, мар-а. Я, эшшо 1 ар ужало но кошко ни, малпасько. Нош завучмы Эльза Ахметовна, бигер кышномурт, туж сак вылэм. Со ик тодматӥз вуоно кузпалэным — Василий Ивановичен. Озьы сарсак-омга кен луиськиз.

Анаеныз

Удмуртъёс дышетско бигеръёслэсь

— Тӥ чакламъя, маин ке висъясько-а бускель шаерысь удмурт кылъя дышетӥсьёс Удмуртиысь эшъёссылэсь?

— Шаплы луэменызы. Тани Татарстанысь 5 ёросъёсын — Огырчи, Балтаси, Менделеевск, Кукмор но Бавлы — удмурт кы­лэз дышето. Кӧня дышетӥсьёсын кусып возисько — ваньмыз туж дӥсьтӥсесь, котькыӵе уж борды кутско, куно пумитаны быгато. Шаплы луон но, куноян но — со бигеръёслэсь адӟем карем сям, малпасько.

Пӧртэм конференциосы, семинаръёсы пыриськыса, Татарстанысь тросаз удмурт школаосы вуылӥ, Бавлы гинэ кыдёкынгес, отчы ветлэме ӧвӧл.

— Асьтэлэсь дышетон удысын сюрестэс кема утчады-а?

— Ӧй кадь потэ. Мон 25 ар талэсь азьло но, али но уж дурам празднике кадь мынӥсько. Мон нылпиосты яратӥсько, соос — монэ. Тани выль дышетскон арез чидатэк возьмасько. Азьло воже потэ вал, шутэтскон нуналъёс вань шуыса. Табере мӧйымемъя арнянуналэз возьманогес ни.

5-6 ар ужаме бере районысь дышетӥсьёс азе мастер-классэн потӥ. Озьы ик туж бурдъялляз Андрей Александрович Клементьев — со Дышетонэз азинтонъя институтын анай кылъя дышетӥсьёслэн кураторзы вал.

Татарстанын удмурт пиналъёс удмурт кыл котыре золгес кыстӥсько кадь. Огпол но кылэме ӧвӧл «удмурт уроке уг мыны» шуэмзэс, нылпиос бызьыса пыро кабинетам. Анай-атайёс пӧлын но удмурт кылэз дышетон пумысен юан уг кылдылы. Ми классысь нылпиосты 2 пичи группалы люкиськом: кин ке бигер кылэз быръе, кин ке —

удмуртсэ. Но ӟуч анай-атайёс но нылпизэс удмурт классэ сётыны тыршо.

Кӧня ке ар талэсь азьло Татарстанысь вань нылпиос бигер кылэз дышетылӥзы, 9-тӥ класс бере ОГЭ гожъязы. Мынам 3-ез пиналъёсы бигер кылэз тодо. Ачим, жаляса верано, ӧй дышы. Бадӟымъёсыз пиналъёсы — Альбина но Дима кыктоосы — Казаньысь научно-исследовательской технической университетэз йылпумъязы. Соослэн занятиоссы но бигер кылын ортчылӥзы. Альбина инженер-технолог, Казаньысь огаз заводын ужа. Соин ӵош ужась эшъёсыз бигер кылын верасько, Альбина но соослы бигерен ик вазе. Дима но тодэ. Нокин но уг паймы, Гаврилов фамилиен егитъёс бигер кылын верасько шуыса. Татарстанын азьлогес паймозы ай, малы, бигерын улыса, кылэз уд тодӥськы шуыса.

Бадзым семья

София нылы но, Ижын дышетске ке но, бигер кылэз мултэс уг кары. Вераськыны, оло, шуггес солы, но бигеръёс пӧлы сюриз ке, сое нокин уз алда. Малы бигер кылэз тодо? Малы ке шуоно зол куронъёс пуктэмын, одно экзамен сётоно. Собере, огез но кыл улонын мултэс уз луы.

Та дыре Татарстанын удмуртъёсты бигер кылэз дышетыны уг косо ни. Соин валче мынам, удмурт кылъя дышетӥсьлэн, урокъёсы но тросгес луизы. Но сюлэм висе: нылпиос школае ӟучомыса вуо. Черкогуртамы со берло 2 арзэ уката но шӧдӥське. Удмурт сямен шалтыр лыдӟисько, нош мар сярысь верамын текстын — уг валало. Озьы ке но удмурт нылпиослы чаклам учебникъёсын ужасько, ӟучомем пиналъёслы чаклам программа шоры уг учкиськы.

— Татарстанын туэ ар анай кыллэн но калык огазеяськонъёслэн арзы шу­ыса ялэмын. Кыӵе ке саклыкез шӧдӥськоды-а?

— Тани ёросысьтымы дышетӥсьёслэн конференцизы дыръя дышетонъя управленилэн кивалтӥсез ӵектонэн потӥз. Агрызын трос удмуртъёс но поръёс уло, нош анай кылзэс дышетонъя нокыӵе кружок но, факультатив но ӧвӧл. Кин тодэ, таӵе ужпум кылдӥз бере, оло, сое улонэ пыӵатыны кутскозы ай.

— Бускель республикаын улӥськоды ке но, тӥ матысь кусып возиськоды Удмуртиысь школаосын.

— Пӧртэм школаослэн эшъяськонзылы кутскон сётӥз вал ёросысьтымы ик Варклед-Бӧдьяысь дышетӥсь Екатерина Ивановна Михайлова, со ачиз алнаш ныл луэ. Озьы милемыз ужрадазы вазизы, собере ми но ӧтчаським. Озьы кусыпъёсмес юнматӥськом, паськытгес кариськом.

Ми Сарсак-Омга лицейын ортчытъяськом гуртысь дышетӥсьмылы, гожъяськисьлы Леонид Лазаревлы сӥзем лыдӟонъёс. Та ужрадмы 2 арлы 1 пол луылэ. Туэ дистанционно радъямы.

Школаын шаертодонлы сӥзем кружок нуисько бере, нылпиосын нырысь люкамы но радъямы Леонид Дмитриевичлэсь гожъямъёссэ: кылбуръёссэ, сценкаоссэ, юморескаоссэ но веросъёссэ. 2018-тӥ арын поттӥмы «Бадьпуос ортчемзэ бугырто» сборник. Табере со бичетэз уже кутыны луэ. Нылпиос Л. Лазаревлы сӥзем лыдӟонъёслы кылбурзэ но наизусть дышето, сценказэ но пукто. Оскисько, та мытэм ужмы уката паськыталоз, нош нылпиос ас гуртазы вордскем адямиос сярысь тросгес тодозы, гажалозы соосты.

Китайысь куноез ибырвесь лэсьтыны дышетон

— Удмуртилэн палэназ улыса но, тӥ быдэс гурттэс лыдӟиськыны бурдъяськоды, асьтэос ик, Иже лыктыса, удмурт газет-журналъёсты нуиськоды, калыке вӧлмытӥськоды.

— Шумпотӥсько, гуртоосы лыдӟисько ке. Нырысь басьтыны кутским «Кизилиез», та дыре со 35 муртлы вуэ. «Кенеш» журналэз но тамында ик мурт лыдӟе. 21 мурт бырйиз «Удмурт дуннеез» но «Ӟечбур!»-ез. Эшшо 8-эз «Вордскем кыл» журналэз басьто, 1-ез — «Инвожоез». Тани мӧйы муртъёс но нылпиослы чаклам газетъёсты басьто. Паймоды, малызэ тодӥды ке. Кылсярысь, Ираида Николаевна Гаврилова ребусъёсты но кроссвордъёсты лэсьтэ. Елена Михайловна Байкова повестьёсты яратэ, соос «Удмурт дуннеын» номерысь номере мыно бере, чидатэк возьма выль газетлэсь вуэмзэ.

Семьяын кузё — кышномурт

— Шуо, туж тупаса улӥськоды кузпалдылэн анаеныз. Али тросэз мумы-бубыоссылэсь нимаз карисько кадь…

— Милям семьяямы кузё луэ анай. Со мар шуэ, котьку соя кариськиськом. Анайлы пумит кыл ноку вераме ӧвӧл. Солы 80 арес тырмиз, но туж шаплы ай. Со милям визьнодасьмы. Шумпотоно, сыӵе анаед вӧзад вань ке.

Бызьыкум дядяймы вал на, со туж востэм, шыпыт улӥз. Соку но семьяын анай кивалтӥз. Мон котьку но кылзӥсько солэсь, анай ваньзэ шонер но котыр ласянь чакласа вера кадь потэ.

Василий Ивановиче школаын столяр но, плотник но, сварщик но, тракторист но. Школамылэн бадӟым музъемез. Сое гырон, мерттон, октон понна картэ кыл кутэ. Асьмелэн но бадӟым хозяйствомы: скалэн, ветылэн, кунянъёсын улӥськом.

Мон валаса но ӧй вутты, кызьы омгаос кадь вераськыны дыши. «Айбат», «барангы», «кешыр» кылъёс нырысь серемез потто вал ке но. Сарсак-Омгалан Кешыр урам вань. Нылпиос сярысь шуо вал: «таос Кешыр урамысь». Собере ачим та ульчае бызи но Кешыр кен луи.

— Тӥ трос нылпиё анай. Кенешо-а пиналъёсты, улонын кыӵе сюрес быръёно шуыса?

— Математикаез яратонэ но валанэ нылпиосылы паласькем. Кызьы верай ни, Альбинаен Дима технической университетэз йылпумъязы.

Софиямы Ижысь педагогикая колледжын дышетске. Та удысэз ачиз бырйиз. Нырысь воспитатель луэмез потэ вал, но кылем арын городысь школаын практика ортчиз, табере, пе, покчи классъёсты дышетэме потэ.

Пичиезлы пимылы — Игорьлы — 10 арес. Со туэ 4-тӥ классэ вамыштэ. Солэн ваньмыз азьпалан.

— Озьыен, тӥ шудо кышномурт?

— Озьы, малпасько. Тани аслам анае доры толэзьлы быдэ бертылӥсько, нуналлы быдэ ӵукна но ӝыт жингыртӥсько солы. Кыӵе шумпотӥсько, мамае вань на шуыса, кема аръёс ӵоже монэ пумитаны мед быгатоз.

Елена СКВОРЦОВА