Сьӧлта ёросысь Юмга гуртын: Кин кулэ вошъяны пасяськем гумыосты?

Сьӧлта ёросысь юмгаос асьсэос ву гумыоссэс тупатъязы.

Туспуктӥз Эдуард ЭСЕНКУЛОВ

Сьӧлта ёросысь Юмга гуртын улӥсьёс, вуж гумыоссы пасяськемен, туэ гинэ вутэк кӧня ке пол кыльылӥзы ини. Кызьы югдурез воштоно?

Гудӥсько арлы быдэ

Ву гумыос Юмгалан 1990-тӥ аръёсы кылдӥзы. Соку ик, егит специалистъёс гуртэ мед кылёзы шуыса, выль коркаос пуктэмын, асфальт вӧлдэмын. Со дырысен ву гумыос тупатъямын-вошъямын ӧй вал. Нырысь-валысь соосты чаклан-тупатъян понна кыл кутӥз колхоз. Но берло, та уж хозяйство понна укыр дуно усе шуыса, куштӥськиз. Трос аръёс ӵоже гумыосты чакланэн выре ни гурт администрация.

— Поселенилы сётӥсь­кись уксё так но ӧжыт, ву гумыосты возьыны воксё уг висъяськы, шуыны луоз, — вера Сюромошур поселенилэн йырыз Эдуард Эсенкулов. — Сюлмаськонъёсмы пӧлысь тужгес лэчытэз — гумыос, собере ини сюресъёс. Таосыз коть берло дыре тупатъясько, выльдӥсько. Берло 2 ар ӵоже гинэ поселениысьтымы кӧня ке гуртъёсын ву кыскон башняосысь насосъёс ӝуазы. Калыклэсь уксёзэс октӥм, асьме кужымен воштӥм. Араз кӧня пол ву гумыос пасяськыло… Юмгала туэ гинэ гудӥськон техникаез кӧня ке пол чортылӥм ни. Тулыссэ гуртоос жингыртӥзы: музъем улысь ву шур сямен потэ, пе. Экскаватор ӧтьыса, гудӥм, пасяськем интызэ шедьтӥм, огдырлы ӵоксам. Музъем кынмемын вал, соин тупатъян ужъёсты берлолы кельтӥм. Техника понна уксё гуртоослэсь бичамы. Али нош ик гудӥськоно луиз, отын-татын гумыос пасяськемын угось. Коть колхозмы вань, кузёез Валерьян Григорьев техникаен юрттӥськиз. Тупатъян ужъёслы кулэ луись арбериосты басьтонэз ас вылаз ёрос администрация кутӥз. Нош гумыосты воштыны-кышъяны ӧтимы гуртоосты ик. Кызьы быгатӥзы-валазы, озьы ик тупатъязы: кин ке сварочной аппаратэн ужаз, мукетыз электрик кариськиз, куинетӥосыз гудэм интыез сюен согизы, ӵошкытатӥзы. Нош ву гумыосты нимысьтыз предприятие чакласал ке, со вань кулэ луись ужъёсты лэсьтысал. Соин ик гуртоосын кенешимы, ву кошкон гумыосты возёнэз Сьӧлта ёросысь «Тепловодосети» предприятилы сётыны.

Одӥгзэ ӵоксало, мукетыз пасяське

Юмгалан 2 ульчазы, соосты шур но тэль висъя, соин ик ву кыскон башняоссы но нимаз. Родниковойын улӥсьёс куспазы люко насослэн ужамез понна быдтэм уксёез. Лыдэ басьтӥське семьяын кӧня улӥсез, кӧня пудо вордо. 2 муртлэсь семья одӥг скал вордэ ке, шорлыдын 150 манет тыре. Калыклэсь уксёзэ толэзьлы быдэ октыса ветлэ гуртысь депутат Лия Чувашова. Нош Заречнояз гуртоос ву понна уксё уг бичало, «Батыр» колхоз ву гумыосты возе. Угось тапалан хозяйстволэн гидъёсыз интыяськемын.

— Ӵукна башняе ву кыскиськом, ӝытлы со быре ини. Угось пасяськем гумыостӥ музъеме пыӵаса кошке. Гурт шорысь гумыосты эскерон люк далайгес уродмемын ни, весь ву пуке. Толалтэ кынмыса отын йӧвалег луэ.

Толэзьлы быдэ ву понна уксё бичаса, кураськись сямен, коркась корка ветлӥсько. Куд-огез мырдэм уксёзэ сётэ — кожало, лэся, карманам понӥсько шуыса. Соин ик шумпотӥсько, та уж вылысьтым погыльскоз шуыса. Котькудӥз расчётка басьтыны кутскиз ке, кытчы мар уксё кошке, тодозы ни. Колонкаосмы вужмемын, гумыосмы сисьмылэмын, одӥг азьтӥ тупатӥськом, мукетыз пасяське. Коммунальщикъёс уж борды басьтӥськизы ке, йыр висёнмы быроз, — вера Лия Николаевна.

Та вакытэ Сьӧлта ёросын 30 гуртъёсысь ву кошкон гумыос поселениос вылын на.

Туспуктӥз Эдуард ЭСЕНКУЛОВ

Ву гумыос коммунальной службае выжтэмын луизы ке, котькуд семья тарифъя ву понна тыроз. «Тепловодосети» предприятилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Дмитрий Морозов верамъя, 1 кубической литр вулэн дуныз 35,40 манет. Адями кӧня ву быдтоз, сомында ик тыроз. Одӥгъёсызлы толэзь ӵоже 2-3 кубической литр кулэ, мукетъёсыз 20 но, 40 но куб быдто.

Счётчикъёс пуктылэмын ӧз луэ ке, уксё нормативъя кутозы. Лыдэ басьтӥськоз, пыртэмын-а ву корка, вань-а канализациез, кӧня мурт улӥсез, кӧня пудо вордо, мамында бакча сиён будэто.

Сюромошур поселениысь гуртоос верамъя, бакча во­зись, пудотэк улӥсь 4 муртэн семья троссэ 10 куб быдтэ.

Ву гумыосты «Тепловодосети» компанилы сётон понна трос документъёс кулэ: ву башняез кенерано, котырзэ межевание лэсьтоно, вузэ химической анализ лэсьтыны сётоно, гумыослы паспорт дасяно. Кылем арын Юмгалан инициативной бюджетирование программа улсын башня кенерамын вал. Ар пумозь вань документъёс дась луыны кулэ ни, вуоно арысен гуртоос расчёткаос басьяны кутскозы. Тыллы но жаг поттонлы сямен расчёткаос вуыны кутскозы.

Та вакытэ Сьӧлта ёросын 30 гуртъёсысь ву кошкон гумыос поселениос вылын на. Тросэз вужмылэмын, сисьмылэмын. Шуак ваньзэ басьтыны коммунальщикъёс уз ворме, соин ик ёросын кенешизы арлы быдэ 5 гуртъёсты коммунальной службалэн бурд улаз выжтыны. Озьы вамышен-вамышен вуэн герӟаськем сюлмаськонъёслы пум поныны чакламын.

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Ангелина СНИГИРЁВА