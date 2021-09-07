Сарапулын терроризмен нюръяськонлы сӥзем ужрадъёс ортчизы

Ортчем шутэтскон нуналъёсы, Терроризмен нюръяськон нуналлы сӥзьыса, Сарапулын уно ужрадъёс ортчытӥзы. Тодэ вайизы, кызьы 1981-тӥ арын татысь 12-тӥ номеро школаосысь пиналъёсты заложникъёсы басьтылӥзы.

В. Орехов тау карись гожтэтъёсты али но уте. Туспуктӥз В. Карманов

Ужрадъёсты мытӥз «Наш мир без терроризма» акция. Мужестволэн площадяз люкаськизы школаын дышетскисьёс, ожмаськонъёсы пыриськылэмъёс.

— Кышкыт, куке террористъёс адямиослэсь улонъёссэс сӧро, — вераз Сарапуллэн Главаез Виктор Шестаков, — туннэ быдэс страна тодаз вае 2004-тӥ арын Бесланын луэм учыръёсты. Жаляса верано, асьмелэн городмы но террористъёсын пумиськылӥз. Умой, дышетӥсьёслэн но офицеръёслэн тыршемзылы луыса нокин ӧз быры шуыса.

Ужрадэ вуылӥз налоговой полицилэн генерал-майорез Владимир Орехов. 40 ар талэсь азьло со террористъёсын синмысь синме пумиськиз.

— Совето Союзын со дырозь террористъёс школаын дышетскисьёсты заложнике ӧз бичалэ, — вераз со, — Ми террористъёсын 16 час ӵоже вераськимы: одӥг нылпиен но номыр ӧз луы, нош «Альфа» отрядысь боецъёс террористъёсты кутӥзы.

Ужрад азьланьтӥськиз 12-тӥ номеро школаын. Татын, «Альфа» отрядысь боецъёслы, Владимир Ореховлы тау карись пул усьтӥзы.

Школае люкаськизы 1981-тӥ арын 10-тӥ классын дышетскемъёс но. Тросэзлы 60 арес пала ини, но Владимир Орехов соосты татчыозь «милям нылпиосмы» шуэ, соосын кусып возе, 40 ар талэсь азьло утем нылпиослэсь тау карон гожтэтъёссэс гажаса возе.

— Али секыт ваньзэ тодэ вайыны, — вераз заложникын пукем Ирина Шаклеина, — но соку ми тодӥськомы вал, милемыз утьыны быгатозы шуыса. Ӵош дышетскись эшъёсынымы огазеяськимы, кужмо луыны выримы. Соку быдэс городмы ми понна сюлмаськиз вал, дыр.

Та нуналэ Владимир Ореховен школаын дышетскисьёс но вераськизы, библиотекаын «Диалог на равных» пумиськонын соос Сарапулысь нылпиосты заложнике басьтэм сярысь документальной кино но учкизы.

С. Ульянова