Россиысь устоосыз врачъёс Сарапулэ вуизы … теплоходэн

Россиын 2006-тӥ арысен «Волна здоровья» акция ортче. Со улсын кунысьтымы устоосыз врачъёс эм юрттэт сётъяло улосвылъёсысь адямиослы. «Волна здоровья» туала амалъёсын юрттэ сюлэм висёнъёсын курадӟись, урод кылӥсь, адӟись пиналъёслы, ӧте калыкез мугорез кыдатыны, спортэн эшъяськыны.

7-тӥ куарусёнэ врачъёслэн теплоходсы Сарапулэ но вуылӥзы. Теплоходэз пумитан понна Сарапулын юри выль причал лэсьтӥзы.

Сарапулын приёме 200 пала нылпиос но 30 быдэ вуэмъёс гожтӥськизы. Ваньзэс эскеризы хирургъёс, офтальмологъёс, отоларингологъёс, эндокринологъёс, травматологъёс но мукет ӧнерчиос. Россиысь эмчиос сяна калыкез асьмелэн 50 врачъёсмы но учкизы.

— Акцимес одӥг эмъясь бригадаен гинэ кутскимы вал, нош али теплоход — ву вылын сылӥсь больница кадь ини, — вераз акцилэн огез радъясез, «Лига здоровья нации» огазеяськонлэн вице-президентэз Николай Кононов, — али асьмеос пандемия вакытэ улӥськомы, соин ик котькуд муртлы эшшо но юнгес юрттыны тыршоно.

Кызьы пусйиз Удмуртиысь Тазалыкез утёнъя министр Марина Петренко, та акция эмчиослы но бадӟым пайда вае.

— Али дистанционной ужан амалъёс вӧлмо ке но, эмчиос адӟиськыны, ог-огзылэсь дышетскыны кулэ, — вераз министр.

Акция улсын ик Сарапулын тазалыко улонлы сӥзем «Сохрани своё здоровье» фестиваль ортчиз. Со сяна мылкыд карисьёс «10 000 шагов к жизни» акцие пыриськизы на, ӵапак сомында вамыш нуналаз котькуд адями лэсьтыны кулэ.

УД