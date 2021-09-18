Россиысь Общественной палатаын сак чаклало улосъёсын радъям быръёнъёсты

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 18 сентября, 2021 17:33

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Россиысь Общественной палатаын дунъет сётӥзы КПРФ партилэсь Кун Думае быръёнъёсы пыриськись кандидатлэн Александр Сыровлэн выросъёсызлы.

Брифинг дыръя Россиысь Общественной палата бордын ужась Калык контролья координационной кенешлэн тӧроез Максим Григорьев вараз:

— Удмуртиысь иворъёс вуо. КПРФ партилэсь кандидат Александр Сыров комиссиослэн ужазы пыриське, адямиос сярысь иворъёс куре, персональной даннойёссэс ёртэ, ваньмыз со, валамон, законэз тӥям луэ. Котькуд юанъёсты законэз чакласа сэрттыны-пертчыны кулэ.

Югдурез чакласьёс кылдэм учыръя эскерон ужрадъёс кутӥзы ни.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 18 сентября, 2021 17:33
TAGS: БыръёнъёсКПРФ
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