Россиысь Общественной палатаын сак чаклало улосъёсын радъям быръёнъёсты
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Россиысь Общественной палатаын дунъет сётӥзы КПРФ партилэсь Кун Думае быръёнъёсы пыриськись кандидатлэн Александр Сыровлэн выросъёсызлы.
Брифинг дыръя Россиысь Общественной палата бордын ужась Калык контролья координационной кенешлэн тӧроез Максим Григорьев вараз:
— Удмуртиысь иворъёс вуо. КПРФ партилэсь кандидат Александр Сыров комиссиослэн ужазы пыриське, адямиос сярысь иворъёс куре, персональной даннойёссэс ёртэ, ваньмыз со, валамон, законэз тӥям луэ. Котькуд юанъёсты законэз чакласа сэрттыны-пертчыны кулэ.
Югдурез чакласьёс кылдэм учыръя эскерон ужрадъёс кутӥзы ни.
УД
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