Россиын быръёнъёс бадӟым нарушениостэк ортчизы
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Кун Думае быръёнъёс 17-тӥ-19-тӥ куарусёнэ ортчизы. Россиын 96 сюрс куара сётон участокъёс ужазы. Калык 14 партиос пӧлысь бырйиз.
54 куара сётон участокын (Адыгеяын, Башкириын, Калмыкиын, Мордовиын, Северной Осетиын, Алтайын, Камчаткаын, Ставропольын, Брянскын, Ивановоын,
Кемеровоын, Санкт-Петербургын, Москваын, Самараын, Ульяновскын, Челябинскын) 8 сюрс 539 бюллетеньёс аннулировать каремын, со вань куараослэн 0,05 процентэз. Адыгеяын, Брянскын но Кемеровоын куара сётон участокъёслэсь председательёссэс ужысьтызы басьтӥзы, угось участокъёсазы синйылтэмын вал мултэс бюллетеньёсты урнаосы куян.
Быръёнъёсын 500 сюрс пала наблюдательёс ужазы. Котькуд участокын коронавируслэн вӧлмеменыз нюръяськизы: куара сётыны лыктэм муртъёслы маскаос, перчаткиос, ручкаос люкылӥзы.
Оглом протоколъёслэн 67,79 процентэз эскеремын ни, партиос куспын куараос тазьы люкиськизы: «Огъя Россия» — 48,28%, КПРФ — 20,39%, ЛДПР — 7,72%, «Справедливая Россия — За правду!» — 7,43%, «Новы люди» — 5,58%. Пайымон луиз, «Новая партия» 5 процентлэсь трос люканы быгатӥз шуыса. Мукет партиос 5 процентлэсь ичигес люказы.
Удмуртиын бюллетеньёслэсь 90 процентсэ эскеризы ни, нырысетӥ интыын — «Огъя Россия», кыкетӥ — КПРФ, куинетӥ — «Справделивой Россия».
УД
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