Пӧртэм осконэн улӥсьёс куспын спартакиада ортчиз
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Отчы пыриськизы православнойёс, мусульманъёс, старообрядецъёс но иудейёс.
Ог 8 толэзь ӵоже кыстӥськем вожвылъяськонъёсы 800-лэсь ятыр адями пыриськиз.
Огкылэ вуэмын: таӵе ужрадъёс одно кулэ. Азьланяз турнире тросгес нылпиосты, егитъёсты кысконо. Ӵошатсконъёс ортчон интыосын вӧсяськон интыос мед луозы на вылэм.
— Калыкъёс куспын эшъяськон уз юнма кабинетъёсын гинэ пукыса. Шуныт мылкыдъёс кылдо, огкыл вуоно уртче ужаку, проектъёсты улонэ пыӵатыку. Ӵапак тае возьматӥз спартакиада но, — вераз Нациосын ужан политикая министр Лариса Буранова.
Элина Кумачёва
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