Пӧртэм осконэн улӥсьёс куспын спартакиада ортчиз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 23 сентября, 2021 12:32

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Отчы пыриськизы православнойёс, мусульманъёс, старообрядецъёс но иудейёс.

Ог 8 толэзь ӵоже кыстӥськем вожвылъяськонъёсы 800-лэсь ятыр адями пыриськиз.

Туспуктэм «Ижевская и Удмуртская епархия» «ВКонтакте» бамысь

Огкылэ вуэмын: таӵе ужрадъёс одно кулэ. Азьланяз турнире тросгес нылпиосты, егитъёсты кысконо. Ӵошатсконъёс ортчон интыосын вӧсяськон интыос мед луозы на вылэм.

— Калыкъёс куспын эшъяськон уз юнма кабинетъёсын гинэ пукыса. Шуныт мылкыдъёс кылдо, огкыл вуоно уртче ужаку, проектъёсты улонэ пыӵатыку. Ӵапак тае возьматӥз спартакиада но, — вераз Нациосын ужан политикая министр Лариса Буранова.

Элина Кумачёва

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 23 сентября, 2021 12:32
TAGS: спартакиада
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